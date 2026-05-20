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रोजाना कॉफी पीने से आपके लिवर पर क्या असर पड़ता है?

Kya Roj Coffee Pine Faydemand Hai: हम में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनके दिन की शुरुआत या तो ब्लैक कॉफी से होती है या फिर दूध वाली कॉफी से, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे रोजाना पीने से लिवर पर असर पड़ सकता है?

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Written By: Vidya Sharma | Updated : May 20, 2026 12:19 PM IST

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Medically Verified By: Dr Rishikesh Malokar

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Image Credit- ChatGPT

Coffee Pine Se LIver Ko Kya Asar Hota Hai: कई लोगों के लिए कॉफी सिर्फ एक मॉर्निंग अलार्म नहीं है, बल्कि यह उनकी रोजमर्रा की आदत का हिस्सा बन चुकी है। कॉफी लोगों को ज्यादा अलर्ट महसूस कराने में मदद करती है और मूड को भी बेहतर बना सकती है। बड़ी संख्या में लोग हर दिन कॉफी पीते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका आपके लिवर पर क्या असर पड़ता है?

ज़ायनोवा शाल्बी हॉस्पिटल, मुंबई कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट,और थैरेपीयूटिक जीआई एंडोस्कोपिस्ट डॉक्टर ऋषिकेश मालोकार बताते हैं कि कॉफी आपके लिवर के लिए फायदेमंद हो सकती है। रोजाना कॉफी पीने से लिवर बेहतर तरीके से काम कर सकता है। कॉफी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में होने वाले तनाव को कम करने में मदद करते हैं। यह तनाव लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। आए हम इस विषय पर थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।

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कॉफी और लिवर डिजीज Image Credit- ChatGPT

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रोजाना कॉफी पीने से उन लोगों में भी लिवर स्कारिंग की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जिन्हें पहले से लिवर से जुड़ी समस्या है। 

कॉफी पीने से मिलते हैं ये फायदे

इंफ्लेमेशन कम होती है

कॉफी में कैफीन जैसे तत्व होते हैं, जो लिवर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। ये तत्व सूजन को कम करने और लिवर में फैट जमा होने से रोकने में मदद कर सकते हैं।

इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है

रोजाना कॉफी पीने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हो सकती है। यह इसलिए फायदेमंद है क्योंकि मोटापा और डायबिटीज फैटी लिवर डिजीज से जुड़े हुए हैं।

कितनी कॉफी पीना सुरक्षित माना जाता है?

डॉक्टर बताते हैं कि मेरा व ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि स्वस्थ वयस्कों के लिए रोजाना 2-3 कप कॉफी पीना सुरक्षित होता है। इतनी मात्रा में कॉफी पीना लिवर के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। 

हालांकि, यह सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितनी कॉफी पीते हैं, बल्कि यह भी मायने रखता है कि आप कॉफी किस तरह पीते हैं। ज्यादा चीनी और क्रीम वाली कॉफी की तुलना में ब्लैक कॉफी बेहतर विकल्प मानी जाती है।

ज्यादा कॉफी पीने के नुकसान

ऐसा नहीं है कि कम कॉफी पीने से फायदा मिल रहा है तो आप दिन भर में बहुत ज्यादा कॉफी पीना शुरू कर दें। नहीं ऐसी गलती न करें क्योंकि इससे शरीर को नुकसान हो सकता है। डॉक्टर ने बातया कि अधिक मात्रा में कॉफी पीने से कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानें-

ज्यादा कॉफी पीने के नुकसान Image Credit- ChatGPT

अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है या आप गर्भवती हैं, तो कॉफी की सही मात्रा के बारे में डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

क्या कॉफी लिवर डिजीज का इलाज है?

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर कहते हैं कि 'नहीं, कॉफी लिवर डिजीज का इलाज नहीं है। हालांकि कॉफी लिवर के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसके साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है। स्वस्थ आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त पानी पीना, ज्यादा शराब से बचना और धूम्रपान न करना लिवर को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी माना जाता है।'

डिस्क्लेमर- रोजाना सीमित मात्रा में कॉफी पीना लिवर के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, इसे संतुलित मात्रा में पीना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाना जरूरी है। अगर आपको पहले से लिवर से जुड़ी कोई समस्या है, तो डाइट में बदलाव करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

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विद्या शर्मा

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More