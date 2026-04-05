चेहरे की सेहत बताती है आपके शरीर का हाल, इन 5 बीमारियों का चलता है पता | #FitIndiaHitIndia

चेहरा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। चेहरे का रंग, दाग-धब्बे इस बात की जानकारी देते हैं कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती हैं।

चेहरे की सूजन और रंगत बताती है आपको कौन- कौन सी बीमारियों का खतरा है।

What does your face reveal about your health : किसी व्यक्ति का चेहरा सिर्फ उसकी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता है, बल्कि यह कई बार हमारे आंतरिक स्वास्थ्य का आईना भी होता है। कई शोधों में यह बात सामने आ चुकी है और डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं कि कई बार शरीर में होने वाली बीमारियों के शुरुआती संकेत चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी एक रिसर्च बताती है कि 10 में से 9 मामलों में डॉक्टर चेहरे के रंग, बनावट और बदलावों के आधार पर ही बीमारियों का पता लगा सकते हैं। आखिरकार चेहरे से बीमारियों का पता कैसे चलता है और चेहरा कौन- कौन सी बीमारियों की जानकारी देता है। इस विषय पर वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर हेल्थसाइट #FitIndiaHitIndia कैंपेन चला रहा है। इस कैंपेन के पांचवें एपिसोड Stay Fit में डॉ. रोहित कोठारी, डीपीयू सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, पिंपरी, पुणे में सहायक प्रोफेसर त्वचा विशेषज्ञ बता रहे हैं चेहरे से किन बीमारियों का पता चलता है।

चेहरा देखकर कौन सी बीमारियों का पता चलता है?

डॉ. रोहित कोठारी बताते हैं कि चेहरा देखकर एक नहीं बल्कि कई बीमारियों का पता चलता है। इसमें शामिल है-

भारत में बच्चों और महिलाओं में एनीमिया बहुत ही आम है

1. एनीमिया (खून की कमी)

अगर आपका चेहरा और होंठ सामान्य से ज्यादा पीले या फीके दिख रहे हैं, तो यह एनीमिया का संकेत हो सकता है। डॉक्टर का कहना है कि एनीमिया जैसी बीमारी तब होती है जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन का स्तर घट जाता है।

एनीमिया की पहचान कैसे करें

चेहरा फीका दिखना होंठों का रंग हल्का पड़ना बिना काम किए शारीरिक थकान

2. किडनी की बीमारी

डॉक्टर बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के आंखों के आसपास सूजन या पफीनेस दिखाई देती है, तो यह किडनी की बीमारी का शुरुआती संकेत होती है। जो लोग जंक, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, उनमें इस तरह की बीमारी के लक्षण ज्यादा पाए जाते हैं।

किडनी की बीमारी की पहचान कैसे करें

सुबह के समय आंखों में सूजन चेहरे पर पानी जमा होना पेशाब में लगातार बदलाव हो रहा हो

3. पीलिया (जॉन्डिस)

चेहरे की रंगत देखकर ही डॉक्टर पीलिया जैसी गंभीर बीमारी का पता लगा सकते हैं। चेहरे और आंखों का पीला पड़ना पीलिया का प्रमुख संकेत है। रिसर्च बताती है कि पीलिया की बीमारी लिवर की समस्या के कारण होता है।

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पीलिया को कैसे पहचानें?

चेहरे और त्वचा का रंग पीला हो आंखों का सफेद हिस्सा पीला होना बिना किसी कारण भूख कम लगना

4. डायबिटीज

गर्दन या चेहरे पर काले, मोटे और मखमली पैच दिखाई देना डायबिटीज का संकेत हो सकता है। इसे मेडिकल की भाषा में Acanthosis Nigricans कहा जाता है।

डायबिटीज की पहचान कैसे करें

त्वचा का काला पड़ना मोटापा बार-बार प्यास लगना

5. ल्यूपस

नाक और गालों पर तितली के आकार का लाल रैश ल्यूपस का संकेत होता है।

ल्यूपस की पहचान कैसे करें?

चेहरे पर लाल दाने जोड़ों में दर्द धूप से एलर्जी

अगर आपको अपने चेहरे में किसी प्रकार का बदलाव या कोई अन्य लक्षण नजर आता है, तो इस विषय पर डॉक्टर से बात करें और अपना इलाज करवाएं।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।