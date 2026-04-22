शरीर पर नीले निशान किन बीमारियों का संकेत हो सकते हैं?

अक्सर लोग शरीर पर पड़ने वाले नीले निशानों को सामान्य समझते हैं, लेकिन यह गंभीर बीमारी के कारण भी ऐसा होता है। आइए डॉक्टर से जानते हैं, इसके बारे में-

आपने कई बार गौर किया होगा कि कुछ लोगों के शरीर पर अचानक से नीले या बैंगनी रंग के निशान नजर आने लगते हैं। कुछ लोग शरीर पर दिखने वाले नीले निशानों को चोट या दबाव कहते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए शरीर पर नीले निशान बनना चिंता का कारण बन जाता है। न्यूज इन हेल्थ की वेबसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि शरीर पर पड़ने वाले निशानों को मेडिकल भाषा में Bruising या Ecchymosis कहा जाता है। मुख्य रूप से शरीर पर नीले निशान इसलिए पड़ जाते हैं, क्योंकि छोटी रक्त वाहिकाएं (Blood Vessels) शरीर के अंदर ही विभिन्न कारणों से टूट जाती हैं। इससे खून त्वचा के नीचे जमा हो जाता है। शरीर पर पड़ने वाले नीले निशान के 10 में 8 मामलों में ज्यादा चिंता की बात नहीं होती है, लेकिन कुछ मामलों में नीले निशान बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। आइए डॉक्टर संजय गुप्ता से जानते हैं शरीर पर नीले निशान किन बीमारियों के कारण होती है।

क्या शरीर पर नीले निशान पड़ना सामान्य है?

डॉक्टर बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर चोट लगने, गिरने या दबाव पड़ने से नीले निशान पड़ रहे हैं, तो यह एक सामान्य समस्या होती है। आमतौर पर शरीर पर पड़ने वाले नीले निशाना कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। पर बिना किसी दवाब या चोट के शरीर पर नीले निशान पड़ रहे हैं और लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहे हैं, तो यह बीमारी का संकेत होता है।

शरीर पर नीले निशान किन बीमारियों का कारण हो सकते हैं?

प्लेटलेट्स की कमी (Thrombocytopenia)- डेंगू या किसी भी अन्य बीमारी में अगर शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो रही है, तो भी शरीर पर नीले निशान पड़ सकते हैं। प्लेटलेट्स की कमी होने के कारण शरीर में खून का थक्का (Clot) बनने में समस्या होती है। इस स्थिति को Thrombocytopenia कहते हैं। इसके कारण शरीर पर बार-बार नीले निशान और खून बहना (Bleeding) की परेशानी होती है। विटामिन की कमी - डॉक्टर का कहना है कि कुछ विटामिन की कमी के कारण भी शरीर के विभिन्न अंगों पर नीले निशान पड़ सकते हैं। खासतौर पर विटामिन C और K की कमी से ब्रूज जल्दी बन सकते हैं। विटामिन C रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाता है और Vitamin K खून जमाने में मदद करता है। इनकी कमी से आसानी से ब्रूज बन सकते हैं। ब्लड डिसऑर्डर- कुछ गंभीर बीमारियां भी ब्रूज का कारण बन सकती हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि Leukemia और Hemophilia जैसे ब्लड डिसऑर्डर भी शरीर पर नीले निशान का कारण बन सकती है।

शरीर पर नीले निशान कब चिंता का विषय है?

शरीर पर अगर नीले निशान पड़ रहे हैं, तो कुछ स्थितियों में चिंता का कारण बन सकता है। इसमें शामिल हैः

बिना कारण बार-बार ब्रूज बनना बहुत बड़े या दर्दनाक निशान नीले निशान का लंबे समय तक ठीक न होना शरीर पर नीले निशान के साथ तेज बुखार और शरीर में दर्द

अगर आपको अपने शरीर में इस तरह के लक्षण नजर आते हैं, तो इस विषय पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

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शरीर पर नीले निशान होने पर क्या करें?

अगर आपके शरीर पर विभिन्न प्रकार के नीले निशान पड़ रहे हैं, तो इस बारे में तुरंत डॉक्टर से बात करें। शरीर पर नीले निशान की मुख्य वजह जानने के लिए डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं। शरीर पर नीले निशान पड़ने पर CBC (Complete Blood Count), Platelet Count, Liver Function Test (LFT) और Coagulation Profile (PT, INR) जैसे टेस्ट कराने की सलाह देते हैं।