पेशाब में जलन को न करें नजरअंदाज! ये 7 गंभीर बीमारियों का हो सकता है संकेत

पेशाब करते समय जलन या दर्द होना एक आम समस्या है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। डॉक्टर बता रहे हैं पेशाब में जलन कौन सी बीमारी का संकेत देते हैं।

नई दिल्ली स्थित पीएसआरआई हॉस्पिटल के एसोसिएट डायरेक्टर (यूरोलॉजी) डॉ. प्रशांत जैन का कहना है कि पेशाब करते समय जलन या दर्द होना एक आम समस्या है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। कई बार यह शरीर में किसी बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है। अगर यह समस्या बार-बार हो रही है या लंबे समय तक बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है।

पेशाब करते समय जलन की परेशानी क्यों होती है?

यूटीआई की समस्या - डॉ. प्रशांत जैन बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पेशाब करते समय जलन होने का सबसे आम कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होता है। इसमें बैक्टीरिया यूरिनरी सिस्टम में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे जलन, बार-बार पेशाब आना और बदबूदार पेशाब जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह समस्या खासकर महिलाओं में अधिक देखी जाती है। किडनी स्टोन- किडनी स्टोन भी पेशाब में जलन का कारण बन सकता है। इस स्थिति में पेशाब के दौरान दर्द, पेशाब में खून आना और कमर या पेट के साइड में तेज दर्द महसूस हो सकता है। यह समस्या अक्सर पानी कम पीने और गलत खानपान की वजह से होती है। पेशाब की थैली की पथरी भी पेशाब में जलन के लक्षण दे सकती है । यौन संचारित रोग- कभी-कभी पेशाब में जलन यौन संचारित रोग का संकेत भी हो सकती है। जैसे क्लैमाइडिया या गोनोरिया जैसी बीमारियों में जलन के साथ डिस्चार्ज और दर्द की शिकायत हो सकती है। ऐसे मामलों में जांच और सही इलाज बहुत जरूरी होता है। ब्लैडर में संक्रमण- डॉक्टर बताते हैं कि ब्लैडर में संक्रमण होने पर भी पेशाब करते समय जलन महसूस हो सकती है। यह भी संक्रमण का ही एक रूप है, जिसमें बार-बार पेशाब आने की इच्छा, थकावट और असहजता महसूस होती है। पानी की कमी- शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होने पर भी पेशाब गाढ़ा हो जाता है, जिससे जलन की समस्या हो सकती है। खासकर गर्मियों में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। डायबिटीज जैसी बीमारी- डायबिटीज के मरीजों में भी पेशाब से जुड़ी समस्याएं आम होती हैं। ब्लड शुगर बढ़ने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिससे पेशाब में जलन और बार-बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। कैंसर- कुछ गंभीर मामलों में पेशाब की थैली का कैंसर के शुरुआती लक्षण में भी पेशाब करते समय जलन और दर्द की परेशानी होती है।

पेशाब में जलन होने पर क्या करना चाहिए?

डॉ. प्रशांत जैन का कहना है कि अगर पेशाब में जलन की समस्या 2 से 3 दिन से ज्यादा रहे, तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। पेशाब में जलन का सही समय पर इलाज न मिलने पर समस्या गंभीर हो सकती है। पेशाब में जलन की समस्या से बचाव करने के लिए दिन में कम से 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। काम के दबाव या यात्रा करते समय लंबे समय तक पेशाब को रोककर रखने से बचें। खाने में फाइबर और इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त आहार को तवज्जो देने की कोशिश करें।

पेशाब में जलन की समस्या को बिल्कुल भी इग्नोर न करें। पेशाब में जलन की समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से बात करें और अपना इलाज करवाएं।

Add The HealthSite as a Preferred Source

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।