किसकी कमी से घुटनों में दर्द होता है? जानिए क्यों है ये विटामिन्स और मिनरल्स जरूरी

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
What deficiency causes knee pain : आज के समय में लोगों को तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं, जिसमें घुटनों का दर्द शामिल है। अक्सर लोगों का मानना होता है कि घुटनों में दर्द की परेशानी बुजुर्गों को होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आज के समय में गलत खानपान और खराब लाइफस्टाइल की वजह से कम उम्र में भी लोगों को घुटनों में दर्द की परेशानी हो रही है। घुटनों में दर्द कई कारणों से हो सकता है, जिसमेें अर्थराइटिस, यूरिक एसिड बढ़ना इत्यादि हो सकता है। इसके अलावा शरीर में कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी के कारण भी घुटनों मेें दर्द की परेशानी हो सकती है। इस लेख में हम आपको ऐसे पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे, जिसकी कमी के कारण घुटनों में दर्द की परेशानी हो सकती है। आइए जानते हैं इस बारे में-
शरीर में कुछ मिनरल्स और विटामिन की कमी के कारण घुटनों में दर्द की परेशानी हो सकती है, जैसे-
शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर जोड़ों में दर्द की परेशानी हो सकती है। दरअसल, विटामिन D जोड़ों को सपोर्ट करता है, क्योंकि यह शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। विटामिन डी हड्डियों की हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी माना जाता है। रिसर्च से पता चलता है कि विटामिन D शरीर में होने वाली सूजन को कमकरने में प्रभावी हो सकता है। इसलिए, अगर आपको घुटनों में दर्द की शिकायत हो रही है, तो अपने आहार में विटामिन डी युक्त आहार को जोड़ें। साथ ही डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं।
कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए, तो घुटनों में दर्द की परेशानी हो सकती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर कैल्शियम शरीर में कम हो जाए, तो हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस भी शामिल है, जिससे हड्डियां ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और टूटने का खतरा रहता है। ऐसे में शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए दूध, दही, दालें, बीजें इत्यादि का सेवन करें।
पोटैशियम की कमी के कारण भी घुटनों में दर्द की परेशानी हो सकती है। दरअसल, पोटैशियम शरीर में फ्लूइड लेवल बनाए रखने के लिए जरूरी है। यह शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को भी कंट्रोल करता है, ये दो मिनरल हड्डियों की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। जो लोग रूमेटाइड आर्थराइटिस या हाइपोकैलेमिया की वजह से जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, उनके लिए पोटैशियम काफी जरूरी होता है। जर्नल ऑफ़ पेन में छपी 2008 की एक स्टडी में पाया गया कि पोटैशियम सप्लीमेंट्स ने इन बीमारियों से परेशान लोगों में जोड़ों के दर्द को कम किया। ऐसे में पोटैशियम युक्तआहार जैसे- शकरकंद, केला, कीवी, टमाटर इत्यादि का सेवन करें। इसमें पोटैशियम की अच्छी मात्रा होती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information