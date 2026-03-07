किसकी कमी से घुटनों में दर्द होता है? जानिए क्यों है ये विटामिन्स और मिनरल्स जरूरी

Which vitamin is good for knee pain : घुटनों में दर्द के पीछे शरीर में कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो सकती है। ऐसे में इनकी पूर्ति जरूरी है। आइए जानते हैं घुटनों में दर्द किसकी कमी से होती है?

Knee Pain

What deficiency causes knee pain : आज के समय में लोगों को तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं, जिसमें घुटनों का दर्द शामिल है। अक्सर लोगों का मानना होता है कि घुटनों में दर्द की परेशानी बुजुर्गों को होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आज के समय में गलत खानपान और खराब लाइफस्टाइल की वजह से कम उम्र में भी लोगों को घुटनों में दर्द की परेशानी हो रही है। घुटनों में दर्द कई कारणों से हो सकता है, जिसमेें अर्थराइटिस, यूरिक एसिड बढ़ना इत्यादि हो सकता है। इसके अलावा शरीर में कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी के कारण भी घुटनों मेें दर्द की परेशानी हो सकती है। इस लेख में हम आपको ऐसे पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे, जिसकी कमी के कारण घुटनों में दर्द की परेशानी हो सकती है। आइए जानते हैं इस बारे में-

किसकी कमी से घुटनों में दर्द होता है? - Which deficiency causes knee pain

शरीर में कुछ मिनरल्स और विटामिन की कमी के कारण घुटनों में दर्द की परेशानी हो सकती है, जैसे-

विटामिन D की कमी

शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर जोड़ों में दर्द की परेशानी हो सकती है। दरअसल, विटामिन D जोड़ों को सपोर्ट करता है, क्योंकि यह शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। विटामिन डी हड्डियों की हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी माना जाता है। रिसर्च से पता चलता है कि विटामिन D शरीर में होने वाली सूजन को कमकरने में प्रभावी हो सकता है। इसलिए, अगर आपको घुटनों में दर्द की शिकायत हो रही है, तो अपने आहार में विटामिन डी युक्त आहार को जोड़ें। साथ ही डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं।

घुटनों में दर्द का कारण है कैल्शियम की कमी

कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए, तो घुटनों में दर्द की परेशानी हो सकती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर कैल्शियम शरीर में कम हो जाए, तो हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस भी शामिल है, जिससे हड्डियां ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और टूटने का खतरा रहता है। ऐसे में शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए दूध, दही, दालें, बीजें इत्यादि का सेवन करें।

पोटैशियम भी कमी से घुटनों में होता है दर्द

पोटैशियम की कमी के कारण भी घुटनों में दर्द की परेशानी हो सकती है। दरअसल, पोटैशियम शरीर में फ्लूइड लेवल बनाए रखने के लिए जरूरी है। यह शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को भी कंट्रोल करता है, ये दो मिनरल हड्डियों की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। जो लोग रूमेटाइड आर्थराइटिस या हाइपोकैलेमिया की वजह से जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, उनके लिए पोटैशियम काफी जरूरी होता है। जर्नल ऑफ़ पेन में छपी 2008 की एक स्टडी में पाया गया कि पोटैशियम सप्लीमेंट्स ने इन बीमारियों से परेशान लोगों में जोड़ों के दर्द को कम किया। ऐसे में पोटैशियम युक्तआहार जैसे- शकरकंद, केला, कीवी, टमाटर इत्यादि का सेवन करें। इसमें पोटैशियम की अच्छी मात्रा होती है।

Highlights

घुटनों में दर्द होने पर विटामिन डी युक्त आहार का सेवन करें।

पोटैशियम की कमी के कारण घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है।

घुटनों में दर्द होने पर एक बार डॉक्टर सलाह लें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

You may like to read