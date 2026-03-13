Stress Hormone Effects: कुछ लोगों में नींद के दौरान हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा ज्यादा क्यों रहता है?

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Heart Attack Risk at Night: अक्सर लोग सोचते हैं कि सोते समय शरीर पूरी तरह आराम की स्थिति में होता है और इस दौरान दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम होता है। लेकिन कई मेडिकल स्टडीज बताती हैं कि कुछ लोगों में नींद के दौरान या सुबह के शुरुआती घंटों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। इसके पीछे शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव, खासकर स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब व्यक्ति लंबे समय तक मानसिक तनाव में रहता है, तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। ये हार्मोन दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और रक्त वाहिकाओं के काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पहले से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो यह स्थिति और ज्यादा जोखिम पैदा कर सकती है।
हमारे शरीर में एक सर्केडियन रिद्म (Biological Clock) होती है, जो 24 घंटे के चक्र में कई शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। रात में शरीर आराम की स्थिति में होता है, लेकिन सुबह के समय शरीर धीरे-धीरे सक्रिय होने लगता है और उसी समय कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है।
यह बदलाव दिल और रक्त वाहिकाओं पर दबाव बढ़ा सकता है, जिससे कुछ लोगों में हार्ट अटैक या स्ट्रोक का जोखिम बढ़ सकता है, खासकर अगर उनकी जीवनशैली या स्वास्थ्य पहले से प्रभावित हो। हालांकि, इस बात को ध्यान में रखना भी जरूरी है कि सुबह के समय हर किसी को हार्ट अटैक आने का खतरा नहीं होता है और ऐसा कई अलग-अलग हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करता है।
(और पढ़ें - रात के समय महसूस होने वाले हार्ट अटैक के लक्षण)
सबसे पहले इस बात के बारे में पूर्ण जानकारी होनी जरूरी है कि हर व्यक्ति में रात को नींद के दौरान हार्ट अटैक का खतरा नहीं बढ़ता है। बल्कि कुछ अलग-अलग हेल्थ कंडीशन हैं, जिनके कारण हार्ट अटैक का खतरा अक्सर बढ़ जाता है। अब आप सुबह के समय हार्मोन के कारण होने वाली जानकारी के बारे में तो जान गए हैं जिससे हार्टबीट बढ़ जाती है, जो कहीं न कहीं हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाती है। लेकिन, हार्मोन लेवल में होने वाले इस बादलाव के कारण सिर्फ उन लोगों को ही हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, जिन्हें पहले से ही हार्ट से जुड़ी कोई समस्या चल रही हो या फिर कोई भी ऐसी क्रोनिक कंडीशन हो जिसका असर हार्ट पर भी पड़ रहा हो जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज आदि।
इसके अलावा भी कई ऐसे अलग-अलग कारण हो सकते हैं, जिनके कारण रात को नींद के दौरान हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ सकता है, जो इस प्रकार हैं -
यह एक तरह का क्रोनिक स्लीप डिसऑर्डर है, जिसमें सोते समय व्यक्ति की सांस बार-बार रुकती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है और दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई बार गहरी नींद के दौरान व्यक्ति को पता नहीं चल पाता है कि उसे हेल्थ से जुड़ी इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि स्लीप एपनिया से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। लेकिन वास्तव में इसके कारण व्यक्ति को निम्न समस्याएं हो रही होती हैं -
जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है, उनकी रक्त वाहिकाओं में पहले से ही दबाव बना रहता है। रात में अगर ब्लड प्रेशर सामान्य रूप से कम नहीं होता, तो दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। अगर हाई बीपी या हाई कोलेस्ट्रॉल के किसी मरीज को लंबे समय से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं और ये बीमारियां कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो इनके कारण भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। इन बीमारियों के कारण हार्ट अटैक रात के समय भी आ सकता है, क्योंकि धीरे-धीरे धमनियों में ब्लॉकेज बढ़ रही होती है और जब हार्ट अपनी क्षमता से ज्यादा दबाव मानने लगता है, तो हार्ट अटैक आ जाता है।
(और पढ़ें - शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण)
हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉस के कई मरीजों में रात के समय हार्ट अटैक के मामले देखे जा सकते हैं। हालांकि, इस पर अभी कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है इन क्रोनिक बीमारियों के मरीजों में रात के समय हार्ट अटैक होने के पीछे क्या कारण हैं क्योंकि दिन में भी इन बीमारियों के कारण हार्ट अटैक के मामले देखे जाते हैं।
आज के समय में हर कोई इतना बिजी हो गया है कि लोगों के पास अपनी सेहत का ध्यान रखने का भी समय नहीं बच पा रहा है। काम के बढ़ते प्रेशर के कारण मानसिक तनाव, नींद पूरी न होना, घर का हेल्दी खाना खाने की बजाय बाहर का खाना या जंक फूड्स खाना और दिनभर कंप्यूटर पर काम करने के कारण शारीरिक गतिविधि कम होना आदि समस्याएं हैं। ये सभी स्थितियां ऐसी हैं, जो हार्ट अटैक का कारण बन सकत हैं। जिन लोगों की लाइफस्टाइल में निम्न आदतें शामिल हैं, उन्हें सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि रात के समय भी हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ सकता है -
हार्ट के स्वास्थ्य को बनाए रखना ही हार्ट अटैक आने के खतरे को कम कर सकता है और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सही लाइफस्टाइल और डाइट का होना जरूरी है। निम्न आदतें अपनाकर आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं जिससे दिन और रात के समय होने वाले हार्ट अटैक के खतरे को कम किया जा सकता है -
नींद के दौरान हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा हर व्यक्ति में नहीं होता, लेकिन जिन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, स्लीप एपनिया, डायबिटीज या ज्यादा तनाव जैसी समस्याएं होती हैं, उनमें यह जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, तनाव को कम करें और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं। समय पर जांच और सही आदतें अपनाकर दिल और दिमाग को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information