गर्मियों में भी रहता है कमर और घुटनों में दर्द तो ये सर्दियों की अकड़न नहीं बल्कि कोई बीमारी हो सकती है

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Causes of Back pain: जब मौसम सर्दियों का होता है, तो उस दौरान घुटनों में दर्द या पीठ के दर्द को अक्सर ठंड के कारण होने अकड़न समझ लिया जाता है। सर्दियों के मौसम में लोग जोड़ों की अकड़न से काफी परेशान रहते हैं और गर्मियों का इंतजार करते हैं। लेकिन अगर दर्द गर्मियों में भी रहे तो आपको यह साफ हो जाता है कि वह सिर्फ सर्दियों की अकड़न नहीं है बल्कि कोई अंदरूनी बीमारी है। क्या आपको भी गर्मियों में कमर और घुटनों में लगातार दर्द महसूस हो रहा है? आपकी ही तरह अक्सर ही अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि गर्मियों में यह दर्द खुद-ब-खुद चला जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा हो संभव नहीं। कई मामलों में सामने आया है कि अगर यह दर्द लगातार बना रहे, तो यह किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप समय पर सही जांच कराकर इस समस्या का पता लगाएं और सही उपचार कराएं, वरना समस्या बढ़ सकती है। तो चलिए आज हम आपको इस दर्द के कुछ कारणों के बारे में बताते हैं।
गर्मियों में भी कमर और घुटनों में दर्द बने रहने का सबसे आम कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। यह एक प्रकार का गठिया ही होता है, जिसमें जोड़ों की हड्डी लगातार कमजोर होने लगती है। समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो इसके कारण जोड़ों में सूजन, अकड़न और लगातार दर्द महसूस हो सकता है, खासकर बुजुर्गों में यह समस्या बहुत आम है। इसलिए जरूरी है कि आप इसे नजरअंदाज न करके समस से डॉक्टर से जांच करवाएं।
(और पढ़ें - डेली लाइफ को कैसे प्रभावित करता है अर्थराइटिस)
अगर कमर में दर्द है और यह दर्द घुटनों तक फैलता जा रहा है, तो इसकी वजह रीढ़ की हड्डी या डिस्क की समस्या हो सकती है, जिसे आपको समय रहते समझना होगा, क्योंकि डिस्क में गड़बड़ी या स्लिप डिस्क अक्सर नर्व पर दबाव डालती है, जिससे पैरों और घुटनों में अधिक दर्द महसूस होता है। इस स्थिति को साइटिका कहा जाता है, क्योंकि साइटिका के कारण भी कमर व घुटनों में दर्द हो सकता है। समय पर जांच कराकर आप इस स्थिति से निपट सकते हैं।
मांसपेशियों और लिगामेंट्स की कमजोरी भी अक्सर कमर और घुटनों के दर्द के रूप में सामने आती है। इस दौरान आपको कमर और घुटनों के आस-पास की मांसपेशियों में लगातार दर्द महसूस होता है, जो कि धीरे धीरे मांसपेशियों को भी कमजोर करता है। यह समस्या अक्सर लंबे समय तक बैठ रहने, भारी वजन उठाने या फिर व्यायाम के समय गलत पोस्चर अपनाने से होती है।
अगर गर्मियों में भी कमर और घुटनों का दर्द लगातार बना हुआ है, तो इसे हल्के में न लें, क्योंकि कई बार यह एक नहीं कई तरह की समस्याओं का कारण बनती है। कभी-कभी गठिया, रूमेटाइट आर्थराइटिस, हड्डियों में संक्रमण या विटामिन डी की कमी भी इसका कारण बनती है। ऐसे मामलों में सिर्फ दर्द निवारक दवा ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि सही उपचार और जांच की जरूरत होती है।
अस्वीकरण:प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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