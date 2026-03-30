पुरुषों में स्पर्म काउंट लगातार गिरने के पीछे हैं ये 5 कारण, नई उम्र के लड़के सबसे ज्यादा कर रहे ये गलतियां

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Low Sperm Count Causes: अक्सर देखा गया है कि महिलाओं के स्वास्थ्य की जितनी बात की जाती है, उतनी बात पुरुषों के स्वास्थ्य की नहीं की जाती है। पुरुषों को यौन स्वास्थ्य के लिए उन्हें इतना जागरूक नहीं किया जाता है, जितना कि करना चाहिए। यही कारण है कि पुरुषों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। पुरुषों में स्पर्म काउंट लगातार तेजी से कम हो रहा है और उसके पीछे एक नहीं बल्कि कई अलग-अलग कारण है लेकिन सबसे बड़ा कारण आजकल हमारे लाइफस्टाइल में की जा रही गलतियां हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले कुछ वर्षों में स्पर्म काउंट में गिरावट देखी गई, जो गंभीर स्थिति का कारण बन रहा है। यह समस्या न केवल प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है, बल्कि समग्र स्वास्थ्य का भी संकेत देती है। इसके पीछे कई जीवनशैली और पर्यावरण से जुड़े कारण जिम्मेदार हैं।
अपने स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिए इन दोनों ही चीजों का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि आखिर खराब जीवनशैली और बैड डाइट पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक बन रहा है। सरल शब्दों में कहें तो जंक फूड्स, ज्यादा तला-भुना व ऑयली फूड, धूम्रपान और स्मोकिंग आदि भी स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी को प्रभावित करता है। ऐसा होने के पीछे का प्रमुख कारण आमतौर पर शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना है।
मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं एक पुरुष के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। एक्सपर्ट्स भी बताते है किं पुरुषों के खराब मानसिक स्वास्थ्य का फर्टिलिटी पर असर भी पड़ रहा है। सरल शब्दों में कहें तो अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, तो उसका असर उनके स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी से को भी प्रभावित कर सकता है। लगातार तनाव, काम का दबाव और नींद की कमी हार्मोनल असंतुलन का कारण बनते हैं। इससे टेस्टोस्टेरोन स्तर घटता है, जो सीधे तौर पर स्पर्म काउंट पर असर डालता है।
पुरुषों को इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बढ़ते तापमान के संपर्क में आना भी उनके यौन स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। जब अंडकोष ज्यादा गर्मी या लंबे समय से गर्म तापमान के संपर्क में आ रहे हैं, तो उनसे शुक्राणु बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी दोनों ही प्रभावित होती हैं। पुरुषों के लिए कुछ आदतें जैसे लंबे समय तक लैपटॉप को अपनी गोद में रखना, टाइट कपड़े पहनना या गर्मी के मौसम में लंबे समय तक रहना आदि ये सभी चीजें नुकसान पहुंचा रही होती हैं।
अगर कोई पुरुष किसी भी तरह के किसी केमिकल, गैस या अन्य किसी हानिकारक पदार्थ के संपर्क में आ रहा है, तो उसका असर पुरुषों के समस्त स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिसमें उनका प्रजनन स्वास्थ्य भी शामिल है। प्रदूषण हवा या पानी के संपर्क में आना, या पेस्टिसाइड या प्लास्टिक आदि के संपर्क में आए भोजन का सेवन करना भी कहीं न कहीं हार्मोन से जुड़ी समस्याएं पैदा करते हैं और उससे पुरुषों की स्पर्म क्वालिटी पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है।
(और पढ़ें - बढ़ते प्रदूषण का स्पर्म क्वालिटी पर असर)
इनफर्टिलिटी जैसे मामलों में अक्सर पहले महिलाओं की प्रजनन क्षमता की जांच की जाती है, जबकि पुरुषों में भी उतनी ही समस्याएं देखी जाती हैं। इसलिए किसी भी ऐसी स्थिति में जांच कराने में देरी नहीं की जानी चाहिए। सात ही स्पर्म काउंट में कमी को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक स्वस्थ जीवनशैली, संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना और समय-समय पर जांच कराना इस समस्या से बचाव के प्रभावी उपाय हैं। सही समय पर विशेषज्ञ से सलाह लेने से प्रजनन संबंधी समस्याओं का समाधान संभव है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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