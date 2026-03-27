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जोड़ों का दर्द आजकल एक आम लेकिन गंभीर समस्या बन गया है। पहले यह समस्या केवल उम्र बढ़ने से जुड़ी मानी जाती थी, लेकिन अब कम उम्र के लोग भी घुटनों और कूल्हों के दर्द से परेशान हैं। बदलती जीवनशैली, लंबे समय तक बैठकर काम करना, मोटापा और शारीरिक गतिविधियों की कमी इसके मुख्य कारण हैं। अधिक जानकारी के लिए हमने आकाश हेल्थकेयर के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आशीष चौधरी से बात की। उन्होंने बताया कि
'मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जोड़ों से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज करना भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। सही समय पर पहचान और उपचार से न केवल दर्द से राहत मिलती है, बल्कि व्यक्ति अपनी सामान्य जिंदगी भी बेहतर तरीके से जी सकता है।'
आज जोड़ों की रिप्लेसमेंट सर्जरी में काफी बदलाव आ चुका है। यह अब केवल अंतिम विकल्प नहीं रह गया है, बल्कि एक सुरक्षित और प्रभावी समाधान बन चुका है। आधुनिक तकनीकों की मदद से सर्जरी अधिक सटीक, कम दर्दनाक और तेज रिकवरी वाली हो गई है। सही समय पर सर्जरी कराने से मरीज की गतिशीलता में सुधार होता है और उसकी जीवन गुणवत्ता बेहतर होती है।
डॉक्टर बताते हैं कि मेरे अनुभव में, कई मरीज सर्जरी के नाम से डर जाते हैं और सालों तक दर्द सहते रहते हैं। वे दवाइयों या घरेलू उपायों के जरिए समस्या को टालने की कोशिश करते हैं, जिससे स्थिति और खराब हो जाती है। मैं हमेशा मरीजों को सलाह देता हूं कि अगर दर्द लगातार बना रहे, चलने-फिरने में कठिनाई हो और दवाइयों से राहत न मिले, तो विशेषज्ञ से सलाह लेकर आगे की योजना बनानी चाहिए।
जोड़ों की रिप्लेसमेंट के क्षेत्र में एसपीईईडी नी और एचएपीपीआई हिप जैसे इनोवेटिव प्रोग्राम्स विकसित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य मरीजों को बेहतर और सुरक्षित उपचार देना है। इन तकनीकों के जरिए सर्जरी के बाद रिकवरी तेज होती है और मरीज जल्दी अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट पाता है।
आधुनिक ऑर्थोपेडिक केयर में रोबोटिक सर्जरी और मिनिमली इनवेसिव तकनीक की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो गई है। इन तकनीकों से सर्जरी के दौरान सटीकता बढ़ती है, खून की कमी कम होती है और जटिलताओं का खतरा भी घटता है। इसके साथ ही, पोस्ट-ऑपरेटिव केयर और रिहैबिलिटेशन भी उतना ही जरूरी है, जितना कि सर्जरी।
डॉक्टर ने बताया कि 'मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि एक सफल इलाज केवल ऑपरेशन तक सीमित नहीं होता। मरीज की सही काउंसलिंग, प्री-ऑपरेटिव तैयारी और सर्जरी के बाद सही फिजियोथेरेपी- ये सभी मिलकर बेहतर परिणाम सुनिश्चित करते हैं। आजकल लोगों को अपनी जोड़ों की सेहत के प्रति जागरूक होने की जरूरत है।' यानी कि नियमित एक्सरसाइज, संतुलित आहार और वजन को नियंत्रित रख कर कई समस्याओं से बचा जा सकता है। शुरुआती लक्षणों को पहचानकर समय रहते इलाज शुरू किया जाए, तो गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है।
जोड़ों से जुड़ी समस्याएं जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन सही समय पर सही कदम उठाकर इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। आधुनिक तकनीक और समग्र देखभाल के साथ आज जोड़ों की रिप्लेसमेंट सर्जरी पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और प्रभावी हो चुकी है। मेरा मानना है कि मरीजों को डरने के बजाय सही जानकारी लेकर निर्णय लेना चाहिए, ताकि वे दर्द-मुक्त और सक्रिय जीवन की ओर आगे बढ़ सकें।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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