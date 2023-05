शरीर पर नीले निशान क्यों पड़ते हैं? जानें 7 कारण

Causes of bruises on your body: शरीर पर नीले निशान सिर्फ चोट के कारण नहीं बल्कि, डायबिटीज और कुछ विटामिन की कमी से भी हो सकते हैं।

जब आप किसी चीज से टकराते हैं या कई बार जब तेज चोट लग जाती है और ब्लीडिंग नहीं होती है पर खून जम जाता है तो यह नील निशान बन कर शरीर पर रह जाता है। दरअसल, ये नील निशान खून के थक्के हैं जो कि खून जमने की वजह से नजर आते हैं। साइंस की भाषा में इसे ब्रूसिंग (bruises) कहते हैं। लेकिन कई बार शरीर पर नील निशान यूं ही नजर आते हैं। जैसे कि सुबह उठें और शरीर में नील निशान नजर आए। दरअसल, ये अकारण पड़ने वाले नील निशान के पीछे भी कई कारण (causes of bruises on your body) होते हैं। आइए जानते हैं।

शरीर पर नीले निशान पड़ने के 7 कारण -What conditions can cause bruising

1. उम्र बढ़ने के कारण-Aging

उम्र बढ़ने के साथ आपकी त्वचा पतली होने लगती है। साथ ही, जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप अपनी त्वचा में कुछ वसायुक्त परत खो देते हैं जो आपकी रक्त वाहिकाओं को चोट से बचाने में मदद करती है। ऐसे में आपको टेबल या कुर्सी से भी टक्कर होने पर शरीर पर नील निशानपड़ सकते हैं।

2. विटामिन सी की कमी के कारण-Vit C deficiency

विटामिन सी की कमी से शरीर पर अक्सर नील निशान देखने को मिलते हैं। यह आवश्यक विटामिन कोलेजन बनाने में मदद करता है। साथ ही ये एक महत्वपूर्ण प्रोटीन जो आपके ब्लड वेसेल्स को स्वस्थ रखता है। अगर आपको अपने आहार में पर्याप्त विटामिन सी नहीं मिलता है, तो आप विटामिन सी की कमी से नीले निशान के शिकार हो सकते हैं। इसके लिए संतरा, नींबू और अमरूद जैसी चीजों का सेवन करें।

3. विटामिन K की कमी के कारण-Vit K deficiency

विटामिन K की कमी से से भी आप शरीर पर नील निशान देख सकते हैं। दरअसल, यह खून के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको पर्याप्त विटामिन K नहीं मिलता है, तो आपको अधिक घाव हो सकते हैं और ऐसे नील निशान नजर आ सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको पत्तेदार हरी सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए।

4. डायबिटीज के कारण-Diabetes

डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जहां आपका ब्लड शुगर का स्तर बहुत अधिक होता है। समय के साथ अनियंत्रित हाई ब्लड शुगर आपकी रक्त वाहिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इससे आपको चोट लगने का खतरा अधिक हो सकता है। ऐसे में थोड़ा सा भी चोट लगने पर या फिर पैर की मांसपेशियां दबने पर नील निशान पड़ सकते हैं।

5. प्लेटलेट्स की कमी के कारण-lack of platelets

प्लेटलेट्स एक प्रकार की रक्त कोशिका होती है जो रक्त के थक्के बनने से रोकने के लिए आपस में चिपक जाती है। जब आपके खून में पर्याप्त प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, तो भी ये नील निशान का कारण बन सकते हैं। ऐसे में जरूरी ये है कि आप शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ाने वाली चीजों का सेवन करें।

6. ब्लड डिसऑर्डर के कारण-blood disorder

कुछ मामलों में, अकारण नीले निशान पड़ना इस बात का संकेत हैं कि आपका खून अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास हीमोफिलिया जैसी स्थिति है, तो आप पर्याप्त प्रोटीन नहीं बनाते हैं तो ये आसानी से ब्लड क्लॉटिंग का कारण बनता है और इससे शरीर पर नील निशान पड़ते हैं। ऐसे लोगों में अक्सर बुखार, ठंड लगना और कमजोरी जैसे लक्षण भी महसूस हो सकते हैं।

7. खून पतला करने वाली दवाओं के कारण-blood thinner medicine

इन दवाओं का उपयोग अक्सर दिल के दौरे और स्ट्रोक की रोकथाम के लिए किया जाता है। अगर आप डीप वेन थ्रॉम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या हाल ही में आपका कार्डियक स्टेंट प्लेसमेंट हुआ है, तो आपको डॉक्टर खून पतला करने वाली दवाएं दे सकता है, जिससे ब्लड वेसेल्स इतने कमजोर होते हैं कि हल्का दबने पर भी नीले निशान दे जाते हैं।