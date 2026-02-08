किन परिस्थितियों में नहीं मिलता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ?

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
What circumstances is the benefit of the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana not available: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को कम प्रीमियम में दुर्घटना बीमा कवर देना है। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति और उसके परिवार के व्यक्तियों को आर्थिक मदद दी जाती है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं, जिसके कारण प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फायदा आम नागरिकों को नहीं मिल पाता है।
भारत सरकार की वित्तीय सेवा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर छपी जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है, जिसमें मात्र ₹20 वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख तक का बीमा कवर मिलता है। यह योजना बैंक खाते से जुड़ी होती है और हर साल इसे रिन्यू करवाना पड़ता है।
|लाभ
|राशि
|व्यक्ति की मौत होने पर
|2 लाख रुपये
|दोनों आंखों का पूर्ण और अपूरणीय नुकसान या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग का पूरी तरह से खत्म हो जाना या एक आंख की रोशनी का पूरी तरह से चले जाना और हाथ या पैर के उपयोग का पूरी तरह से खत्म हो जाने पर
|2 लाख रुपये
|एक आंख की दृष्टि का पूर्ण और अपरिवर्तनीय नुकसान या एक हाथ या पैर के उपयोग का पूरी तरह से नुकसान पहुंचने पर
|1 लाख रुपये
यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में आपके परिवार को बीमा लाभ जरूर मिले, तो इन बातों का ध्यान रखें:
हर साल खाते में बैलेंस रखें
KYC अपडेट रखें
गलत जानकारी न दें
नशे में वाहन न चलाएं
कानून का पालन करें
पॉलिसी स्टेटस नियमित जांचें
|S. NO
|कारण
|परिणाम
|1.
|प्राकृतिक मृत्यु
|परिवार को किसी प्रकार का भुगतान नहीं
|2.
|नशे में दुर्घटना
|क्लेम रद्द हो जाता है।
|3.
|प्रीमियम न कटा हो
|कवर समाप्त
|4.
|गलत जानकारी
|क्लेम खारिज
|5.
|अवैध गतिविधि
|कोई फायदा नहीं मिलता
यदि आप चाहते हैं कि योजना का पूरा फायदा मिले, तो ये उपाय अपनाएं:
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक सस्ती और उपयोगी दुर्घटना बीमा योजना है, लेकिन इसका लाभ हर स्थिति में नहीं मिलता। प्राकृतिक मृत्यु, आत्महत्या, नशे की हालत, अवैध गतिविधि, प्रीमियम न कटना और गलत जानकारी जैसी परिस्थितियों में बीमा दावा अस्वीकार हो सकता है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
