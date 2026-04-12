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Kidney Damage: किडनी हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है। यह खून को साफ करने और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। किडनी शरीर में पानी और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखने का काम भी करती है। जब किडनी सही तरीके से काम नहीं करती, तो इसे किडनी फेलियर या किडनी खराब होना कहा जाता है। शुरुआत में किडनी खराबी के कोई लक्षण महसूस नहीं होते हैं, लेकिन जब स्थिति बिगड़ती है तो शरीर में कई बदलाव नजर आने लगते हैं। आइए, एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, यूरोलॉजी और सेक्सोलॉजी डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare) से जानते हैं कि किडनी खराब होने पर शरीर में क्या-क्या बदलाव होते है?
किडनी खराब होने पर या जब किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है, तो शरीर में कई तरह के बदलाव नजर आने लगते हैं। जैसे-
जब किडनी सही से काम नहीं करती है, तो बार-बार पेशाब आने जैसी समस्या हो सकती है। इसकी वजह से पेशाब में झाग या खून निकल सकता है। पेशाब की मात्रा कम या बढ़ सकती है। इस स्थिति में रात में बार-बार पेशाब आ सकता है। अगर आपको पेशाब से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं, तो यह किडनी की फिल्टरिंग क्षमता कमजोर होने का संकेत हो सकता है।
किडनी खराब होने पर शरीर में सूजन भी दिख सकती है। अगर आपको पैरों, टखनों, हाथों और चेहरे पर सूजन नजर आ रही है, तो यह किडनी खराबी का संकेत हो सकता है। इसकी वजह से आंखों के नीचे भी पफीनेस नजर आ सकती है। दरअसल, किडनी खराब होने पर शरीर में पानी जमा होने लगता है और सूजन दिखाई देती है।
किडनी के सही से काम न करने की वजह से भूख भी कम हो सकती है। इस स्थिति में रोगी को खाने की इच्छा कम हो जाती है। इसकी वजह से उल्टी और जी मिचलाने जैसी समस्याएं भी होती हैं। अगर आपको लंबे समय से भूख न लगने की दिक्कत हो रही है, तो एक बार किडनी की जांच जरूर कराएं।
किडनी खराब होने की वजह से आपको त्वचा पर भी खुजली महसूस हो सकती है। त्वचा रूखी और बेजान नजर आ सकती है। किडनी खराबी की वजह से खून में गंदगी बढ़ जाती है। इससे त्वचा प्रभावित हो सकती है और खुजली-इरिटेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
किडनी खराब होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। इसमें शामिल हैं-
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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