प्रेगनेंसी के दौरान अजीब खाने की क्रेविंग क्यों होती है? डॉक्टर से समझिए इसके पीछे की वजह

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Weird Cravings in pregnancy : प्रेग्नेंसी को अक्सर एक खूबसूरत सफ़र बताया जाता है, लेकिन यह कुछ सच में हैरान करने वाले पल भी लाती है। एक दिन हो सकता है कि आप अपनी पसंदीदा करी की महक बर्दाश्त न कर पाएं, और अगले ही दिन आपको आधी रात को खट्टे अचार खाने का बहुत मन करे। मसालेदार स्ट्रीट फ़ूड से लेकर अजीब फ़ूड कॉम्बिनेशन तक, प्रेग्नेंसी में क्रेविंग असली, बहुत ज़्यादा और कभी-कभी पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड होती है। तो, असल में इनकी वजह क्या है? चंडीगढ़ स्थित मिलन फर्टिलिटी एंड बर्थिंग हॉस्पिटल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की कंसल्टें डॉ. शिखा सरदाना से इस विषय के बारे में विस्तार से समझते हैं-
प्रेगनेंसी में कुछ खास खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। यह पहली तिमाही में शुरू हो सकती है और पूरी प्रेगनेंसी में रह सकती है। कुछ महिलाओं को चॉकलेट और डेज़र्ट जैसी मिठाइयों का मन करता है, जबकि कुछ को नमकीन स्नैक्स, खट्टे फल या मसालेदार डिश पसंद होती हैं। बहुत कम मामलों में, कुछ महिलाओं को मिट्टी, चॉक या बर्फ जैसी खाने की चीज़ें खाने की इच्छा हो सकती है। इस कंडीशन को पिका कहते हैं और इसके लिए मेडिकल मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह अंदर से न्यूट्रिशन की कमी का संकेत हो सकता है।
इसका कोई एक कारण नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें कई फैक्टर्स का रोल होता है।
प्रेग्नेंसी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हॉर्मोन तेज़ी से बढ़ते हैं। इन बदलावों से स्वाद और सूंघने की क्षमता बदल सकती है। जो खाना पहले आम लगता था, वह अचानक बहुत अच्छा या बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग सकता। इससे यह भी पता चलता है कि प्रेग्नेंसी के दौरान खाने से नफ़रत होना आम बात है।
कभी-कभी क्रेविंग शरीर की कुछ न्यूट्रिएंट्स की बढ़ती मांग को दिखा सकती है। उदाहरण के लिए, खट्टे फलों की क्रेविंग विटामिन C की ज़रूरत का संकेत हो सकती है, जबकि डेयरी प्रोडक्ट्स की इच्छा ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत से जुड़ी हो सकती है। आयरन की कमी कभी-कभी रेड मीट या नॉन-फूड चीज़ों की क्रेविंग से जुड़ी हो सकती है। हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि सभी क्रेविंग सीधे तौर पर न्यूट्रिशन की कमी से जुड़ी नहीं होती हैं। हार्मोनल और इमोशनल फैक्टर अक्सर बड़ी भूमिका निभाते हैं।
जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, शरीर को ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा भूख लगना, खासकर दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर के दौरान, कभी-कभी खास तरह की खाने की क्रेविंग जैसा महसूस हो सकता है।
प्रेग्नेंसी में मूड स्विंग्स, स्ट्रेस और इमोशंस बढ़ जाते हैं। कभी-कभी क्रेविंग न्यूट्रिशन से कम और आराम से ज़्यादा जुड़ी होती है। बचपन का कोई पसंदीदा स्नैक या घर पर बनी कोई जानी-पहचानी डिश बदलाव के समय इमोशनल आराम दे सकती है।
हां, बिल्कुल। स्टडीज़ से पता चलता है कि लगभग 50-90 परसेंट प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेग्नेंसी के किसी न किसी स्टेज पर क्रेविंग महसूस होती है। ज़्यादातर मामलों में, अगर इसे कम मात्रा में मैनेज किया जाए तो यह नुकसान नहीं पहुँचाता। लेकिन, चिंता तब होती है जब क्रेविंग की वजह से मीठा, नमकीन या अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाना बहुत ज़्यादा खा लिया जाता है। ज़्यादा खाने से ज़्यादा वज़न बढ़ने, जेस्टेशनल डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है।
ये लक्षण एनीमिया या दूसरे न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस का संकेत हो सकते हैं जिनके लिए मेडिकल जांच की ज़रूरत होती है।
एक्सपर्ट्स सख्त रोक के बजाय बैलेंस रखने की सलाह देते हैं।
लक्ष्य क्रेविंग को नज़रअंदाज़ करना नहीं है, बल्कि उन पर ध्यान से रिस्पॉन्ड करना है। प्रेगनेंसी में क्रेविंग होना शरीर के नए जीवन को अपनाने का एक नैचुरल हिस्सा है। हालांकि हार्मोनल और इमोशनल बदलाव इसे ज़्यादातर कंट्रोल करते हैं, लेकिन ध्यान से खाने से यह पक्का होता है कि मां और बच्चा दोनों हेल्दी रहें। अपने शरीर की ज़रूरतों को समझना और सोच-समझकर फैसले लेना इस सफ़र को ज़्यादा हेल्दी और मज़ेदार बना सकता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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