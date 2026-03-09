पीरियड्स में कम फ्लो से परेशान हैं? ये 4 देसी नुस्खे दिला सकते हैं राहत

What Causes Less Bleeding During Periods: पीरियड्स के दौरान कम ब्लीडिंग होने के पीछे शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव हैं। आइए जानते हैं कौन से देसी नुस्खें फ्लो को नॉर्मल कर सकते हैं।

What Causes Less Bleeding During Periods: महिलाओं में पीरियड्स (Menstruation) एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो हर महीने हार्मोनल बदलाव के कारण होती है। आमतौर पर पीरियड्स 3 से 7 दिनों तक चलते हैं और इस दौरान सामान्य ब्लीडिंग होती है। लेकिन कई महिलाओं को यह शिकायत रहती है कि पीरियड्स में खुलकर ब्लीडिंग नहीं होती या बहुत कम ब्लीडिंग होती है।

मायो क्लीनिक की वेबसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि पीरियड्स के दौरान फ्लो कम होने को मेडिकल भाषा में हाइपोमेनोरिया (Hypomenorrhea) कहा जाता है। यह समस्या कई कारणों से हो सकती है, जैसे हार्मोनल असंतुलन, तनाव, पोषण की कमी या जीवनशैली में बदलाव। हालांकि कई बार यह समस्या गंभीर नहीं होती, लेकिन अगर लंबे समय तक ऐसा होता है तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

पीरियड्स में खुलकर ब्लीडिंग क्यों नहीं होती है?

हार्मोनल असंतुलन- रिसर्च बताती है कि महिलाओं के पीरियड्स पूरी तरह से हार्मोनपर निर्भर करते हैं। अगर शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, तो पीरियड्स का फ्लो कम हो सकता है। मानसिक तनाव- कई बार ज्यादा मानसिक तनाव भी पीरियड्स के फ्लो को कम या ज्यादा कर सकता है। तनाव के कारण हार्मोनल बदलाव होते हैं जिससे पीरियड्स में ब्लीडिंग कम हो सकती है। हैवी एक्सरसाइज- जो महिलाएं ज्यादा हैवी वर्कआउट करती हैं, तो उनके भी पीरियड्स का फ्लो भी कम या ज्यादा हो सकता है। वजन कम या ज्यादा होना- बहुत ज्यादा वजन कम होना या अचानक वजन बढ़ना भी पीरियड्स के फ्लोको प्रभावित कर सकता है। वजन कम होने पर भी पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग का फ्लो धीमा हो सकता है। पोषक तत्व की कमी- अगर किसी महिला के शरीर में आयरन, विटामिन और अन्य पोषक तत्वों की कमी हो तो पीरियड्स का फ्लो कम हो सकता है। पीसीओएस- PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी पीरियड्स के अनियमित होने या कम ब्लीडिंग का एक कारण हो सकता है।

पीरियड्स में कम ब्लीडिंग होने पर आजमाएं ये देसी नुस्खे

अदरक खाएं- अदरक की तासीर गर्म होती है। अदरक को आयुर्वेद में बहुत फायदेमंद माना जाता है। पीरियड्स में कम ब्लीडिंग होने पर अदरक को शहद में मिलाकर खाना बहुत फायदेमंद होता है। अदरक के एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पीरियड्स के दौरान ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने में मदद करते हैं। इससे पीरियड्स का फ्लो भी ठीक रहता है। सौंफ का पानी- पीरियड्स के ब्लड फ्लो को नॉर्मल करने में सौंफ का पानी बहुत फायदेमंद होता है। सौंफ का फाइबर और अन्य पोषक तत्व हार्मोन को संतुलित करने में मदद करते हैं। इससे पीरियड्स का फ्लो भी मैनेज रहता है। गुड़ और तिल- कई बार पीरियड्स में ब्लीडिंग का फ्लो कम होने के पीछे शरीर में खून की कमी भी होता है। खून की कमी को पूरा करने में गुड़ और तिल खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। गुड़ और तिल खाने से शरीर में आयरन की कमी पूरी होती है और यह पीरियड्स के ब्लड फ्लो को मैनेज करता है। दालचीनी- दालचीनी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। दालचीनी शरीर में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। पीरियड्स में फ्लो कम होने पर दालचीनी का सेवन करना फायदेमंद होता है। एक कप गर्म पानी में थोड़ा दालचीनी पाउडर मिलाकर पीने से पीरियड्स का फ्लो नॉर्मल करने में मदद मिलती है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।