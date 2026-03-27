इन 5 कारणों से गले में खुजली जैसा होता है महसूस, डॉक्टर से जानिए बचाव के उपाय

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बदलते मौसम में सुबह उठते ही कई लोगों खांसी, जुकाम, झींक आने जैसी परेशानी होने लगती है। कुछ लोगों को इस सीजन में गले के अंदर खुजली जैसा महसूस होता है। अक्सर हम इस तरह की परेशानी को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आपको लंबे समय से ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, तो एक बार इसके कारणों को जान लें। दरअसल, कारणों को जानकर इसका इलाज करना काफी आसान हो जाता है। जयपुर स्थित नारायणा हॉस्पिटल के ENT, Head & Neck Surgery, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर दीपांशु गुरनानी का कहना है कि गले में खुजली जैसा महसूस होना एक आम समस्या मानी जाती है, लेकिन यह बार-बार होने लगे तो यह शरीर के किसी अंदरूनी बदलाव के संकेत हो सकते हैं। ऐसी समस्या हल्की एलर्जी से लेकर संक्रमण तक कई कारणों से जुड़ी होती है। आइए जानते हैं गले में खुजली जैसा महसूस होने के कारण क्या हैं और इसके बचाव के तरीके-
कई कारणों से गले में खुजली जैसा महसूस हो सकता है। आइए जानते हैं इसके कारण और कैसे करें बचाव-
डॉक्टर का कहना है कि कुछ लोगों को एलर्जी के कारण गले में खुजली की परेशानी हो सकती है। मुख्य रूप से अगर आपको धूल, पराग कण, धुआं या पालतू जानवरों के बालों से एलर्जी है, तो गले में जलन और खुजली पैदा हो सकती है। इसके अलावा आपको कुछ अन्य लक्षण जैसे- गले में सूखापन, छींक और कभी-कभी आंखों में जलन भी महसूस हो सकती है। अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं, तो साफ-सफाई का ध्यान रखें। बाहर जाते समय मास्क का उपयोग करें और घर में धूल जमा नहीं हो दें।
गले में संक्रमण की वजह से भी खुजली की परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों को सर्दी, जुकाम या फ्लू के दौरान गले में जलन और खुजली महसूस हो सकती है। इस स्थिति में खांसी, बुखार और गले में दर्द भी महसूस हो सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए गुनगुने पानी से गरारे करें और पर्याप्त आराम करें। इससे काफी हद तक आप संक्रमण के लक्षणों को कम कर सकते हैं।
ड्राई हवा गले की नमी को कम कर देती है, जिससे खुजली और खुरदुरापन महसूस होने लगता है। ऐसी परेशानी मुख्य रूप से सर्दियों में या एयर कंडीशनर के ज्यादा उपयोग से हो सकता है। शरीर में पानी की कमी होने से भी गले में सूखापन महसूस होने लगता है। इस स्थिति से निजात पाने के लिए आप दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। कमरे में नमी बनाए रखने के लिए ह्यूमिडिफायर का उपयोग किया जाता है।
एसिड रिफ्लक्स में पेट का एसिड गले तक पहुंच जाता है, जिससे गले में जलन और खुजली होती है। यह समस्या अक्सर खाने के बाद या रात में ज्यादा महसूस होती है। इससे बचाव के लिए आप तेल मसालेदार भोजन से परहेज करें। खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से बचें और हल्का भोजन करें। ताकि एसिड रिफ्लक्स से बचा जा सके।
लगातार बोलना, चिल्लाना या गाने की वजह से गले की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, जिससे गले में खुजली और थकान महसूस होती है। यह समस्या खासतौर पर उन लोगों में देखी जाती है, जो पेशेवर रूप से आवाज का अधिक उपयोग करते हैं। अगर आपको इस कारण से गले में खुजली हो रही है, तो कम बोलें या फिर कुछ देर तक चुप रहें। इसके अलावा गर्म पानी या हर्बल ड्रिंक का सेवन करें, ताकि आपके गले को आराम मिल सके।
डॉक्टर कहते हैं कि अगर गले की खुजली लंबे समय तक बनी रहती है या इसके साथ आपको गले में तेज दर्द, बुखार, निगलने में परेशानी या आवाज बैठना जैसे लक्षण दिख रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है। इसलिए तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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