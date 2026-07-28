शरीर में सूजन बढ़ने के क्या कारण हैं? इन 5 वजहों को समय रहते जानना है बेहद जरूरी

कई बार ऐसा होता है कि हम कभी हाथों, कभी पैरों तो कभी चेहरे पर सूजन महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा अगर बार-बार होने लगे तो कारण जानना जरूरी हो जाता है। आइए डॉक्टर से उन 5 वजहों के बारे में जानते हैं, जिन्हें समय रहते जानना जरूरी है।

Medically Verified By: Dr. Vinay Bhat

body swelling

अक्सर लोग हाथ-पैरों में सूजन का अनुभव करते हैं। लेकिन शरीर के किसी हिस्से में सूजन आना हमेशा सामान्य बात नहीं होती। कई बार लंबे समय तक खड़े रहने, चोट लगने या अधिक नमक खाने से हल्की सूजन हो सकती है। अगर सूजन बार-बार हो रही है या पूरे शरीर में फैल रही है, तो यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। पैरों, टखनों, हाथों, चेहरे या आंखों के आसपास लगातार सूजन दिखाई दे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

यशोदा मेडीसिटी के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर विनय भट्ट कहते हैं, "शरीर में सूजन तब होती है जब शरीर के ऊतकों में सामान्य से अधिक तरल पदार्थ जमा हो जाता है। कई मामलों में यह अस्थायी होती है, लेकिन अगर सूजन लगातार बनी रहे और उसके साथ दर्द, सांस लेने में तकलीफ, पेशाब में कमी या वजन तेजी से बढ़ने जैसे लक्षण भी हों, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।" आइए डॉक्टर से शरीर में सूजन होने के कारणों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

किडनी ठीक से काम न करना

डॉक्टर बताते हैं कि किडनी शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक बाहर निकालने का काम करती है। अगर किडनी ठीक से काम न करे तो शरीर में पानी जमा होने लगता है, जिससे पैरों, टखनों और चेहरे पर सूजन आ सकती है। यही कारण है कि कई लोग सुबह आंखों के आसपास सूजन महसूस करते हैं जो किडनी की समस्या का संकेत हो सकता है।

हार्ट फेल्योर में शरीर में क्यों आती है सूजन?

जब हृदय पर्याप्त मात्रा में रक्त पंप नहीं कर पाता, तब शरीर में तरल पदार्थ जमा होने लगता है। ऐसे में पैरों में सूजन, जल्दी थकान और सांस फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसे हार्ट फेल्योर का शुरुआती संकेत भी माना जाता है। डॉक्टर का कहना है कि ऐसे संकेतों को नजरअंदाज न करें।

लिवर की बीमारी

डॉक्टर बताते हैं कि लिवर सिरोसिस या अन्य गंभीर लिवर रोगों में शरीर में प्रोटीन का स्तर कम हो जाता है, जिससे पेट और पैरों में सूजन आ सकती है। कई मरीजों में पेट में पानी भरने की समस्या भी देखने को मिलती है। ऐसे में अगर शरीर में बार-बार सूजन हो रही है तो डॉक्टर से जरूर परामर्श लें।

अधिक नमक और गलत खानपान

कई लोगों की आदत होती है कि वे खाने में अधिक नमक खाते हैं, भोजन में ऊपर से नमक छिड़कते हैं, अधिक प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड स्नैक्स भी खाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें खाने से शरीर में पानी रुकने लगता है। इससे खासकर पैरों और हाथों में हल्की सूजन हो सकती है। पर्याप्त पानी न पीना भी इस समस्या को बढ़ा सकता है।

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हार्मोनल बदलाव या कुछ दवाओं का असर

अगर लंबे समय से शरीर में सूजन बनी हुई है तो यह थायराइड की समस्या, गर्भावस्था, मासिक धर्म से पहले होने वाले हार्मोनल बदलाव या हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दर्द की कुछ दवाओं के कारण भी हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बंद नहीं करनी चाहिए।

किन लक्षणों को नजरअंदाज न करें?

सूजन कई दिनों तक बनी रहे।

एक पैर में अचानक ज्यादा सूजन और दर्द हो।

सांस लेने में तकलीफ हो।

पेशाब कम आने लगे।

तेजी से वजन बढ़ने लगे।

सूजन के साथ सीने में दर्द महसूस हो।

डॉक्टर का कहना है, "अगर सूजन बार-बार हो रही है तो सिर्फ घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट (KFT) और लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT) या जरूरत पड़ने पर हार्ट की जांच करानी पड़ सकती है। समय पर कारण का पता चलने से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है।"

सूजन से बचाव के लिए क्या करें?

डॉक्टर के अनुसार, “नमक का सेवन सीमित रखें। नियमित व्यायाम करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। लंबे समय तक एक ही जगह बैठने या खड़े रहने से बचें। पैरों को समय-समय पर ऊपर उठाकर आराम दें। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और किडनी रोग जैसी बीमारियों को नियंत्रित रखें। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाओं का सेवन न करें।”

डिस्क्लेमर: शरीर में सूजन को केवल सामान्य थकान या मौसम का असर समझकर नजरअंदाज करना सही नहीं है। यदि सूजन बार-बार हो रही है या उसके साथ अन्य लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। समय पर जांच और सही इलाज से गंभीर बीमारियों का पता शुरुआती चरण में लगाया जा सकता है और बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद मिल सकती है।