पेशाब को रोक न पाने के क्या कारण हैं? डॉक्टर ने बताए वजहें

Resion Behind inability to control urination : पेशाब रोक न पाने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जिसपर ध्यान देने की जरूरत होती है। इस लेख में हम आपको ऐसी वजहों के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं-

Urination

Causes inability to control urination : पेशाब से जुड़ी परेशानी आज के समय में काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है। अधिकतर लोगों को पेशाब में इन्फेक्शन की परेशानी होते देखा होगा। कुछ लोगों को पेशाब रोकने में काफी ज्यादा परेशानी महसूस होती है। अक्सर इसे सामान्य समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा करना नुकसानदेह हो सकता है। हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, रोबोटिक और रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. पी.वी.जी.एस. प्रसाद का कहना है कि पेशाब से जुड़ी समस्याएं जैसे- पेशाब को कंट्रोल न कर पाना, न सिर्फ आम हैं, बल्कि मरीज के आत्मविश्वास और रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करती हैं। मेडिकल भाषा में इस स्थिति को यूरीनरी इन्कॉन्टिनेंस (Urinary Incontinence) कहा जाता है। आइए, इस लेख में हम विस्तार से जानते हैं पेशाब कंट्रोल न करने के क्या कारण हैं?

पेशाब रोक न पीने के क्या कारण हैं?

पेशाब रोक न पाने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जिसपर ध्यान देने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं इस बारे में-

पेशाब रोक न पाने के पीछे हो सकती है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस

डॉक्टर का कहना है कि यह समस्या मुख्य रूप से महिलाओं में देखी जाती है। खांसने, छींकने, हंसने या भारी सामान उठाने पर पेशाब लीक हो जाता है। इसका मुख्य कारण पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों का कमजोर होना होता है। यह अक्सर डिलीवरी, मेनोपॉज या गर्भाशय ऑपरेशन (हिस्टेरेक्टॉमी) के बाद होती है।

ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के कारण पेशाब रोक पाना है मुश्किल

यह समस्या पुरुषों में अधिक पाई जाती है और अक्सर प्रोस्टेट बढ़ने के कारण होती है। इस स्थिति में ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो पाता, जिससे पेशाब बूंद-बूंद करके लगातार टपकता रहता है।

पेशाब न रोक पाने के कारण हो सकता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस

डॉक्टर कहते हैं कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस के कारण अचानक और तेज पेशाब आने की परेशानी हो सकती है। ऐसे में पेशाब को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यह अक्सर न्यूरोलॉजिकल समस्याओं जैसे Diabetes Mellitus, स्ट्रोक या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण होता है, जो ब्लैडर के नर्व सिग्नल्स को प्रभावित करते हैं।

यूरिन इन्फेक्शन के कारण पेशाब रोकने में होती है परेशानी

पेशाब रोक न पाने के पीछे यूरिन इन्फेक्शन की परेशानी हो सकती है। दरअसल, इस स्थिति में बार-बार पेशाब आता है। वहीं, पेशाब को होल्ड करने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा पेशाब करते समय जलन, दर्द जैसी परेशानी हो सकती है। ऐसे में फौरन डॉक्टर से संपर्क करें।

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कुछ अन्य कारण

पेशाब न रोक पाने के लिए कई अन्य वजह हो सकती हैं, जिसमें कब्ज, कुछ दवाइयां (जैसे सिडेटिव्स, डाययूरेटिक्स), ओवरएक्टिव ब्लैडर, मोटापा, कैफीन का अधिक सेवन इत्यादि हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप फौरन डॉक्टर की सलाह लें।

पेशाब न रोक पाने का क्या है इलाज?

इस स्थिति में डॉक्टर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज (Kegel exercises) करने की सलाह देते हैं। इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा ब्लैडर को कंट्रोल करने वाली दवाइयां और लाइफस्टाइल में बदलाव करने की भी सलाह दे सकते हैं।

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Highlights

यूरिन इन्फेक्शन के कारण पेशाब रोक न पाने की परेशानी हो सकती है।

कब्ज से पीड़ित लोगों को भी इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं।

ओवरएक्टिव ब्लैडर के कारण भी कई बार पेशाब रोकने में परेशानी हो सकती है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।