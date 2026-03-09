इन 5 कारणों से पेशाब में होती है जलन, कहीं आप तो नहीं है इसके शिकार

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
What causes burning in the urine : पेशाब करते समय होने वाली जलन को अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद कम पानी पीने की वजह से ऐसा महसूस हो सकता है। लेकिन कई बार पेशाब में जलन की परेशानी होना, खतरनाक साबित हो सकता है। जी हां, पेशाब में जलन होने के पीछे कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इस स्थिति यानि पेशाब में जलन होने की स्थिति को डिस्यूरिया ( What is Dysuria) कहा जाता है। यह समस्या पुरुषों और महिलाओं दोनों में हो सकती है, लेकिन महिलाओं में यह परेशानी ज्यादा देखी जा सकती है। इस लेख में हम जानेंगे, पेशाब में जलन होने के पीछे क्या वजह है?
पेशाब में जलन होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जिसमें संक्रमण, पानी कम पीना, किडनी स्टोन इत्यादि हो सकता है। आइए जानते हैं इस बारे में-
यूरिन इन्फेक्शन यानि यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन (UTI) के कारण आपको पेशाब में जलन की शिकायत हो सकती है। इस तरह का संक्रमण बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, जो यूरिन मार्ग में पहुंचकर सूजन और जलन पैदा करता है। यूरिन इन्फेक्शन होने पर पेशाब में जलन के साथ-साथ अन्य समस्याएं, जैसे- बार-बार पेशाब आना, पेशाब में बदबू और पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, इत्यादि लक्षण दिख सकते हैं। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर की सलह लेने की जरूरत होती है।
शरीर में पानी की कमी के कारण भी पेशाब में जलन हो सकती है। दरअसल, जब हमारे शरीर में पानी की मात्रा कमहो जाती है, तो पेशाब गाढ़ा हो जाता है। ऐसे में जब यूरिन बाहर निकालते हैं, तो जलन पैदा हो सकती है। जब आप कम पानी पीते हैं, तो शरीर में टॉक्सिन्स ठीक से बाहर नहीं निकलते, जिससे पेशाब करते समय जलन या फिर चुभन जैसा महसूस हो सकता है। ऐसे में आपको पर्याप्त रूप से पानी पीने की जरूरत होती है।
पेशाब करते समय मूत्रमार्ग में जलन होने के पीछे किडनी स्टोन हो सकता है। दरअसल, जब पथरी मूत्रमार्ग से गुजरती है, तो यह वहां की परत को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी स्थिति में दर्द या फिर जलन की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा किडनी स्टोन होने पर कमर के निचले हिस्से में दर्द, बार-बार पेशाब आना या फिर पेशाब से खून आना जैसे लक्षण (Kidney Stone Symptoms) दिख सकते हैं।
पेशाब में जलन के पीछे कई बार यौन संचारित संक्रमण हो सकता है, जिसमें क्लैमाइडिया या गोनोरिया जैसे संक्रमण शामिल है। इन संक्रमण के कारण पेशाब में जलन हो सकती है। इसके अलावा पेशाब करते समय दर्द, असामान्य रूप से डिस्चार्ज होना, प्राइवेट पार्ट्स में खुजली होना जैसे लक्षण दिख सकते हैं।
मसाले का काफी अधिक सेवन करने वलों को भी पेशाब में जलन की परेशानी हो सकती है। मुख्य रूप से अगर आप काफी ज्यादा खट्टा, कैफीन या फिर तेल नमक खाते हैं, तो इस तरह की परेशानी आपको हो सकती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप अपने डाइट में हेल्दी चीजों का चुनाव करें, जिससे पेशाब में जलन की परेशानी कम हो सकती है।
अगर आपको पेशाब में जलन की परेशानी, 2 से 3 दिनों से ज्यादा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करें। इसके साथ ही पेशाब में जलन, पेशाब से खून आना, बुखार आना जैसे लक्षण दिखे, तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
