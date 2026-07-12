टाइफाइड बुखार से बचने के लिए क्या करें? ये उपाय संक्रमण से कर सकते हैं बचाव

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Written By: Anju Rawat | Published : July 12, 2026 6:29 PM IST
टाइफाइड बुखार एक संक्रमण है, जो साल्मोनेला टाइफी (Salmonella Typhi) नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। आमतौर पर यह बैक्टीरिया दूषित पानी और खाने में पाया जाता है और इसी के माध्यम से लोगों में टाइफाइड फैलता है। जब यह बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है, तो तेजी से बढ़ने लगता है और रक्त प्रवाह में फैल जाता है। यही वजह है कि धीरे-धीरे यह संक्रमण गंभीर रूप लेने लगता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, साल 2019 में दुनियाभर में लगभग 90 लाख लोगों को टाइफाइड हुआ था और 1 लाख लोगों की इसी बीमारी से जान तक चली गई थी। इसलिए इस बीमारी से बचाव के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यात्रा करने वाले लोगों में टाइफाइड संक्रमण का खतरा ज्यादा हो सकता है। इसलिए इन लोगों को अपना खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। NHS के अनुसार, अगर आप ऐसे क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं, जहां टाइफाइड का खतरा ज्यादा है, तो टाइफाइड का टीका लगवाना बचाव का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है।
अधिकतर मामलों में टाइफाइड डॉक्टर की दी गई एंटीबायोटिक दवाइयों की मदद से घर पर ही ठीक हो जाता है। लेकिन, कुछ मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। अगर इसका समय पर इलाज न कराया जाए, तो यह संक्रमण जानलेवा भी हो सकता है। हालांकि, आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए।
Disclaimer: मानसून में टाइफाइड के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसलिए इस मौसम में टाइफाइड बुखार या संक्रमण से बचने के लिए आपको अपने खान-पान और हाइजीन का खास ख्याल रखना जरूरी होता है। वहीं, अगर टाइफाइड का कोई लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से भी कंसल्ट करें और इलाज शुरू कराएं।