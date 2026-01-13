Select Language

शरीर का तापमान 99°F बुखार हैं या नहीं? कब दवा लें और कब जाएं डॉक्टर के पास?

When is Fever Considered: शरीर का कितना तापमान होना बुखार माना जाएगा और अगर बुखार है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। इस लेख में हम इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी देते हैं।

January 13, 2026

Kya 99 Fever Hota Hai: शरीर का तापमान बढ़ना कोई बीमारी नहीं होती बल्कि शरीर के एक प्रक्रिया होती है या फिर शरीर में हो रहे किसी बदलाव का एक रिएक्शन होता है। लेकिन जानकारी के अभाव में कई बार हम तभी डर जाते हैं, जब शरीर का तापमान थोड़ा सा भी बढ़ जाता है, तो हम डर जाते हैं और हमें लगता कि बुखार शुरु हो गया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि शरीर को तापमान थोड़ा बहुत बढ़ जाना बुखार होने का ही संकेत हो। यह लेख उन्हीं लोगों के लिए है, जिन्हें यह जानने की जरूरत है कि शरीर का तापमान बढ़ना सिर्फ बुखार नहीं बल्कि किसी अन्य कारण से भी हो सकता है। साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि आखिर बॉडी का टेम्परेचर कितना फारेनहाइट बढ़ने पर उसे बुखार माना जाना चाहिए।

क्या 99°F बुखार है?

सामान्य रूप से माना जाता है कि अगर शरीर का तापमान 98.6°F तक है तो वह शरीर का सामान्य तापमान है। ऐसे में अगर 99°F तो उसे बुखार नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि, अगर तापमान इससे ज्यादा हो जाता है तो यह बुखार का संकेत हो सकता है। कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार शरीर का तापमान अगर कम से कम 100°F है तो उसे बुखार माना जाता है।

कुछ अन्य मामले

इसके अलावा कुछ अन्य मामले भी है, जिसमें शरीर का तापमान 100°F या उससे कम है, तो भी उसे बुखार मान लिया जाता है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब व्यक्ति को शरीर का तापमान बढ़ने के साथ-साथ खांसी, जुखाम, आंखों से पानी आना या फिर इन्फेक्शन से जुड़ा कोई अन्य लक्षण हो। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का के शरीर का तापमान थोड़ा बहुत ही बढ़ा है, लेकिन उसे बदन दर्द होने लगा है, तो यह तेज बुखार की शुरुआत का संकेत हो सकता है।

बुखार क्यों होता है?

यह समझना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, कि बुखार आखिर होता क्या है। दरअसल, बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह शरीर के अंदर होने वाले किसी लक्षण, तीव्र दर्द या फिर मानसिक स्वास्थ्य से होने वाली किसी गड़बड़ी के कारण होने वाला एक लक्षण है। बुखार का मतलब है कि शरीर के अंदर कुछ असामान्य हुआ है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है और लड़ने की कोशिश कर रही है।

थोड़ा बहुत तापमान बढ़े तो क्या करें

जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया है कि शरीर का थोड़ा बहुत तापमान बढ़ना सामान्य हो सकता है और ऐसा आमतौर पर शरीर में हो रहे किसी छोटे-मोटे बदलाव जैसे मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में कुछ बदलाव आना आदि के कारण होता है। ऐसे में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखें कि शरीर का तापमान और ज्यादा न बढ़ रहा हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो वह किसी अंदरूनी बीमारी कीओर संकेत करता है।

ज्यादा तापमान बढ़े तो क्या करें

अगर शरीर का तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो यह बुखार का संकेत है और हो सकता है कि यह शरीर के अंदर किसी इन्फेक्शन या अन्य किसी बीमारी के कारण हो रहा हो। वहीं अगर तेजी से बुखार आया है और शरीर का तापमान अचानक से ज्यादा हो गया है, तो यह किसी मेंटल या फिजिकल शॉक, खराब मानसिक स्वास्थ्य या फिर शरी के अदंर तेजी से फैल रहे किसी संक्रमण का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको कोई अन्य क्रोनिक डिजीज नहीं है और आप एक व्यस्क हैं तो बुखार कम करने के लिए आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। बच्चों या बुजुर्गों को अगर बुखार हो गया है, तो डॉक्टर की सलाह के बिना खुद से दवा नहीं लेनी चाहिए।

