क्या होता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और इन्हें सिगरेट की तरह खतरनाक क्यों माना गया है?

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Written By: Mukesh Sharma | Published : June 17, 2026 7:19 PM IST
अगर खाना बनाने का मन नहीं है या फिर कुछ टेस्टी खाने का मन करता है तो हम सीधा फोन उठाते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। अब बाहर के खाने को इतनी साफ-सफाई और सावधानी से नहीं बनाया जाता, जितना आप घर पर बनाते हैं और साथ ही वह ज्यादा मसालेदार व ऑयली होता है जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैकिंग वाले फूड्स तो खा ही सकते हैं? अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो शायद आपने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में नहीं सुना होगा, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की तुलना डाइट व हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर सिगरेट के साथ करते हैं। हालांकि, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और सिगरेट के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, बस उनका बताने का मतलब यह है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स भी बेहद खतरनाक हो सकते हैं।
जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया कि वैसे तो इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ समानताएं हैं, जो इस प्रकार हो सकती हैं -
इस तरह की कई चीजें हैं जो सिगरेट और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स दोनों में एक जैसी ही होती हैं। हालांकि, वैज्ञानिक तौर पर अगर कहा जाए तो अभी तक ऐसी कोई प्रमाणित रिसर्च नहीं है, जिसमें सिगरेट व प्रोसेस्ड फूड्स को एक जैसा साबित किया जाए।
आपके इस सवाल का जवाब देना थोड़ा पेचीदा हो सकता है, क्योंकि उससे पहले हमें प्रोसेस्ड फूड्स क्या होता है इसके बारे में समझना होगा। प्रोसेस्ड फूड्स आमतौर पर उसे कहा जाता है, जब किसी किसी खाद्य पदार्थ को मशीनों से प्रोसेस करके तैयार किया जाता है और फिर पैक किया जाता है। अब ऐसे में प्रोसेस्ड फूड्स आमतौर पर तीन प्रकार होते हैं -
ऐसे में अगर आपका सवाल है कि क्या सारे पैकिंग वाले फूड्स अनहेल्दी होते हैं, तो ऐसा नहीं है क्योंकि पैकिंग वाले कुछ फूड्स हेल्दी भी होते हैं। वहीं अगर आपका सवाल है कि क्या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स सरे अनहेल्दी होते हैं,तो इसका जवाब हां होगा।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य सिगरेट और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की आपस में तुलना करना नहीं, बल्कि यह बताने की कोशिश करना है कि जिस प्रकार सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसी प्रकार के अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स भी स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।