कहीं आपकी बॉडी का 'Powerhouse' खतरे में तो नहीं? जानें लिवर डीजीज कितने प्रकार की होती है और उनके लक्षण

Liver Disease Kitne Types Ki Hoti Hai: अक्सर हम लिवर जुड़ी बीमारियों की बात करते हैं तो बस एक ही बीमारी की बात करते हैं, वो है लिवर फेलियर। लेकिन सिर्फ एक नहीं, लिवर से जुड़ी और भी कई बीमारियों होती हैं, जिनके बारे में सभी को पता होना चाहिए।

लिवर डिजीज

एक समय था जब कैंसर, डायबिटीज या लिवर से जुड़ी समस्याएं बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थीं, क्योंकि पहले यह बहुत ही कम लोगों को हुआ करती थीं। लेकिन आज के समय की बात करें तो यह सभी बीमारियां बहुत ही आम हो गई है। खासकर लिवर से जुड़ी बीमारियां। वैसे जब लिवर डिजीज की बात आती है तो हर कोई लिवर फेलियर या फिर फैटी लिवर के बारे में ही बात करता है। लेकिन सिर्फ दो ही बीमारियां नहीं है जो लिवर से जुड़ी होती हैं।

झायनोवा शाल्बी हॉस्पिटल, मुंबई के कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्टऔर थैरेप्यूटिक जीआई एंडोस्कोपिस्ट डॉक्टर ऋषिकेश मालोकार बताते हैं कि हमारा लिवर शरीर का एक ऐसा 'मल्टी-टास्किंग' अंग है जो चुपचाप 500 से ज्यादा काम करता है पाचन से लेकर शरीर की गंदगी साफ करने तक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिवर एक 'साइलेंट ऑर्गन' है? यह तब तक शिकायत नहीं करता जब तक कि स्थिति गंभीर न हो जाए। आज के भागदौड़ भरे जीवन और बिगड़ते खानपान की वजह से लिवर की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। आइए जानते हैं लिवर की बीमारियों के प्रकार और उनके उन लक्षणों के बारे में, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।

लिवर की बीमारियों के मुख्य प्रकार

लिवर की बीमारियां कई तरह की होती हैं, जिनमें से कुछ जीवनशैली से जुड़ी हैं तो कुछ संक्रमण से-

फैटी लिवर डिजीज

यह आजकल की सबसे आम समस्या है। जब लिवर की कोशिकाओं में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाता है, तो उसे फैटी लिवर कहते हैं।

अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (AFLD)- शराब के अत्यधिक सेवन से।

नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD)- गलत खान-पान और मोटापे की वजह से।

हेपेटाइटिस

यह लिवर में होने वाली सूजन है, जो मुख्य रूप से वायरल संक्रमण (Hepatitis A, B, C, D, E) के कारण होती है। दूषित पानी और संक्रमित खून इसके बड़े कारण हैं।

लिवर सिरोसिस

जब लिवर की बीमारी लंबे समय तक बनी रहती है, तो लिवर के स्वस्थ टिश्यू 'स्कार टिश्यू' (जख्म के निशान) में बदल जाते हैं। यह लिवर की गंभीर और अंतिम अवस्थाओं में से एक है।

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लिवर कैंसर

सिरोसिस या हेपेटाइटिस B और C का सही समय पर इलाज न होने से यह कैंसर का रूप ले सकता है।

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

लिवर खराब होने के संकेत शरीर बहुत पहले से देने लगता है, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की-

आंखों और त्वचा का पीलापन (Jaundice)- जब शरीर में 'बिलीरुबिन' की मात्रा बढ़ जाती है, तो पीलिया के लक्षण दिखने लगते हैं।

पेट में सूजन और दर्द- पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में दर्द या भारीपन महसूस होना। गंभीर स्थिति में पेट में पानी भी भर सकता है (Ascites)।

पैरों और टखनों में सूजन- लिवर के सही काम न करने पर शरीर के निचले हिस्सों में तरल जमा होने लगता है।

अत्यधिक थकान- बिना किसी मेहनत के हर वक्त कमजोरी और थकान महसूस होना।

त्वचा में खुजली- बिना किसी रैशेज के शरीर में लगातार खुजली होना भी लिवर की खराबी का संकेत है।

गहरे रंग का पेशाब- अगर आपके यूरिन का रंग गहरा पीला या संतरी हो रहा है।

अपने लिवर को 'सुपर हीरो' कैसे बनाए रखें?

संतुलित आहार- ताजे फल, सब्जियां और फाइबर युक्त भोजन लें।

शराब से दूरी- शराब लिवर की सबसे बड़ी दुश्मन है, इससे परहेज करें।

नियमित व्यायाम- दिन में कम से कम 30 मिनट की सैर या एक्सरसाइज फैटी लिवर के खतरे को कम करती है।

पानी का सही सेवन- खूब पानी पिएं ताकि शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें।

टीकाकरण- हेपेटाइटिस A और B के टीके जरूर लगवाएं।

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Highlights

लिवर डिजीज एक जो नहीं बल्कि कई प्रकार ही होती हैं जैसे- लिवर फेलियर, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर।

लिवर खराब होने के संकेत तब मिलते हैं जब आंखें व त्वचा पीले हो जाे हैं, पेट में सूजन और दर्द रहता है, पैरों और गहरे रंग का पेशाब आती है आदि।

लिवर को हेल्दी रखने के लिए आप बैलेंस डाइट लें, नियमित व्यायाम करें, पानी अधिक पिएं आदि।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।