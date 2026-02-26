हार्ट सर्जरी कितने प्रकार की होती है?

Common heart surgeries : मरीजों की स्थिति के हिसाब से हार्ट सर्जरी अलग-अलग हो सकती है। इसके लिए आपको ज्यादा घबरने की जरूरत नहीं होती है। आइए डॉक्टर से समझते हैं हार्ट सर्जरी कितने तरह की होती है?

Types of Heart Surgery

Types of Heart Surgery : हार्ट सर्जरी की जब ही बात आती है, तो सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी का ख्याल आता है। लेकिन हर केस में ऐसा हो, ये जरूरी नहीं होता है। हार्ट के अलग-अलग हिस्सों में उसकी परेशानी के हिसाब से अलग-अलग तरह से सर्जरी होती है। इसलिए हर मामले में आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। इस विषय की जानकारी के लिए हमने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नविदा बत्रा,, मेट्रो हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट, प्रीत विहार, दिल्ली से बातचीत की है। डॉक्टर नवीदा का कहना है कि हार्ट सर्जरी (Heart Surgery Types) कई प्रकार की होती है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि दिल की कौन-सी समस्या है। आइए डॉक्टर से जानते हैं हार्ट सर्जरी कितने प्रकार की होती है?

कितने प्रकार की होती है हार्ट सर्जरी?

डॉक्टर बताती हैं कि हार्ट सर्जरी कई तरह की हो सकती है, इसके प्रकार समस्या पर निर्भर करता है, जैसे-

1. बायपास सर्जरी (CABG)

डॉक्टर नवीदा बताती हैं कि बायपास सर्जरी, एक सामान्य हार्ट सर्जरी है। यह सर्जरी तक की जाती है, जब दिल की धमनियों में ब्लॉकेज हो जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगत है। इस सर्जरी में शरीर के किसी अन्य हिस्से की नस को लेकर ब्लॉकेज वाले हिस्से को बायपास किया जाता है, ताकि खून आसानी से दिल तक पहुंच सके। यह हार्ट अटैक के खतरे को कम करती है।

2. वाल्व सर्जरी - Valve Surgery

दूसरी सर्जरी वाल्व की होती है। दरअसल, हमारे शरीर में चार वाल्व होते हैं, जो खून के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। यदि किसी कारण से वाल्व लीक कर रहा हो या सही से खुल-बंद न हो रहा हो, तो उसे ठीक या बदलने के लिए यह सर्जरी की जाती है। वाल्व को रिपेयर या रिप्लेस किया जा सकता है। नया वाल्व मैकेनिकल या बायोलॉजिकल हो सकता है।

3. एंजियोप्लास्टी - Angioplasty

डॉक्टर बताती हैं कि एंजियोप्लास्टी ओपन हार्ट सर्जरी की तरह नहीं होता है। इसमें बंद धमनी को एक छोटे गुब्बारे से खोला जाता है और स्टेंट लगाया जाता है। यह बड़ी सर्जरी नहीं मानी जाती, जिसमें छोटा सा चीरा लगाया जाता है।

4. पेसमेकर सर्जरी - Pacemaker Surgery

जब दिल की धड़कन बहुत धीमी या अनियमित हो जाती है, तो इस स्थिति में मरीज को पेसमेकर लगाने की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए सर्जरी की जाती है। पेसमेकर एक छोटा उपकरण होता है, जो दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है।

5. हार्ट ट्रांसप्लांट - Heart Transplant

जब दिल पूरी तरह खराब हो जाता है, तब मरीज को किसी हार्ट डोनर की जरूरत पड़ती है। डोनर मिलने के बाद हार्ट को ट्रांसप्लांट किया जाता है।

6. जन्मजात हृदय दोष की सर्जरी- Congenital Heart Defect Surgery

कुछ बच्चे जन्म के साथ दिल में जन्म से छेद लेकर पैदा होता है। इसे ASD, VSD के नाम से जाना जाता है। यह अन्य संरचनात्मक समस्याएं होती हैं। इन्हें ठीक करने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। हालांकि, कुछ माामलों में कैथेटर के जरिए भी की इसे ठीक किया जा सकता है।

