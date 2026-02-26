Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Types of Heart Surgery : हार्ट सर्जरी की जब ही बात आती है, तो सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी का ख्याल आता है। लेकिन हर केस में ऐसा हो, ये जरूरी नहीं होता है। हार्ट के अलग-अलग हिस्सों में उसकी परेशानी के हिसाब से अलग-अलग तरह से सर्जरी होती है। इसलिए हर मामले में आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। इस विषय की जानकारी के लिए हमने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नविदा बत्रा,, मेट्रो हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट, प्रीत विहार, दिल्ली से बातचीत की है। डॉक्टर नवीदा का कहना है कि हार्ट सर्जरी (Heart Surgery Types) कई प्रकार की होती है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि दिल की कौन-सी समस्या है। आइए डॉक्टर से जानते हैं हार्ट सर्जरी कितने प्रकार की होती है?
डॉक्टर बताती हैं कि हार्ट सर्जरी कई तरह की हो सकती है, इसके प्रकार समस्या पर निर्भर करता है, जैसे-
डॉक्टर नवीदा बताती हैं कि बायपास सर्जरी, एक सामान्य हार्ट सर्जरी है। यह सर्जरी तक की जाती है, जब दिल की धमनियों में ब्लॉकेज हो जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगत है। इस सर्जरी में शरीर के किसी अन्य हिस्से की नस को लेकर ब्लॉकेज वाले हिस्से को बायपास किया जाता है, ताकि खून आसानी से दिल तक पहुंच सके। यह हार्ट अटैक के खतरे को कम करती है।
दूसरी सर्जरी वाल्व की होती है। दरअसल, हमारे शरीर में चार वाल्व होते हैं, जो खून के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। यदि किसी कारण से वाल्व लीक कर रहा हो या सही से खुल-बंद न हो रहा हो, तो उसे ठीक या बदलने के लिए यह सर्जरी की जाती है। वाल्व को रिपेयर या रिप्लेस किया जा सकता है। नया वाल्व मैकेनिकल या बायोलॉजिकल हो सकता है।
डॉक्टर बताती हैं कि एंजियोप्लास्टी ओपन हार्ट सर्जरी की तरह नहीं होता है। इसमें बंद धमनी को एक छोटे गुब्बारे से खोला जाता है और स्टेंट लगाया जाता है। यह बड़ी सर्जरी नहीं मानी जाती, जिसमें छोटा सा चीरा लगाया जाता है।
जब दिल की धड़कन बहुत धीमी या अनियमित हो जाती है, तो इस स्थिति में मरीज को पेसमेकर लगाने की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए सर्जरी की जाती है। पेसमेकर एक छोटा उपकरण होता है, जो दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है।
जब दिल पूरी तरह खराब हो जाता है, तब मरीज को किसी हार्ट डोनर की जरूरत पड़ती है। डोनर मिलने के बाद हार्ट को ट्रांसप्लांट किया जाता है।
कुछ बच्चे जन्म के साथ दिल में जन्म से छेद लेकर पैदा होता है। इसे ASD, VSD के नाम से जाना जाता है। यह अन्य संरचनात्मक समस्याएं होती हैं। इन्हें ठीक करने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। हालांकि, कुछ माामलों में कैथेटर के जरिए भी की इसे ठीक किया जा सकता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
