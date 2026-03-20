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बच्चेदानी खराब होने के क्या हैं लक्षण? जानें, 6 कॉमन संकेत जिन्हें आप कर देते हैं इग्नोर

Symptoms of uterine issues : बच्चेदानी खराब होने पर महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव दिख सकते हैं, जिसपर ध्यान देने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं बच्चेदानी खराब होने के क्या लक्षण हैं?

बच्चेदानी खराब होने के क्या हैं लक्षण? जानें, 6 कॉमन संकेत जिन्हें आप कर देते हैं इग्नोर
बच्चेदानी में खराबी के लक्षण क्या हैं?
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Written by Kishori Mishra |Published : March 20, 2026 12:33 PM IST

यूट्रस एक महिला के रिप्रोडक्टिव और ओवरऑल हेल्थ में एक अहम भूमिका निभाता है, फिर भी इससे जुड़ी समस्याओं को अक्सर तब तक नज़रअंदाज़ किया जाता है जब तक वे गंभीर न हो जाएं। कई महिलाएं बेचैनी, इर्रेगुलर पीरियड्स या असामान्य लक्षणों को नॉर्मल मान लेती हैं, यह मानकर कि ये रूटीन हार्मोनल बदलावों का हिस्सा हैं। हालांकि, ये संकेत कभी-कभी फाइब्रॉएड, एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायसिस या इन्फेक्शन जैसी अंदरूनी यूट्रस कंडीशन का भी संकेत दे सकते हैं। बेंगलुरु स्थित मिलन - फर्टिलिटी एंड बर्थिंग हॉस्पिटल में रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, कंसल्टेंट, डॉ. लक्ष्मी कुमारी ए का कहना है क बच्चेदानी की खराबी के लक्षणों की जल्दी पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि समय पर इलाज से कॉम्प्लीकेशंस को रोका जा सकता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखा जा सकता है।

पीरियड्स के दौरान आसामान्य ब्लीडिंग

सबसे आम लेकिन नज़रअंदाज़ किए जाने वाले लक्षणों में से एक है पीरियड्स में असामान्य ब्लीडिंग। इसमें बहुत ज्यादा हैवी पीरियड्स, साइकिल के बीच ब्लीडिंग, या नॉर्मल से ज़्यादा समय तक चलने वाले पीरियड्स शामिल हो सकते हैं। हालांकि कभी-कभी होने वाला बदलाव नॉर्मल हो सकता है, लेकिन लगातार होने वाले बदलावों को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। हैवी ब्लीडिंग से थकान, कमज़ोरी और एनीमिया भी हो सकता है, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ता है।

पेल्विक में दर्द महसूस होना

पेल्विक दर्द या दबाव, जो पेट के निचले हिस्से में लगातार भारीपन या ऐंठन जैसा महसूस हो सकता है। कई महिलाएं इसे रेगुलर पीरियड्स की परेशानी मानकर नज़रअंदाज़ कर देती हैं, लेकिन लगातार या तेज़ दर्द फाइब्रॉएड या एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन का संकेत हो सकता है, जिसके लिए मेडिकल मदद की ज़रूरत होती है।

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इंटरकोर्स के दौरान दर्द

तीसरा संकेत जिस पर ध्यान देना चाहिए, वह है इंटरकोर्स के दौरान दर्द। इस बारे में बात करने में झिझक या परेशानी की वजह से अक्सर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन यह गर्भाशय या पेल्विक डिसऑर्डर का एक बड़ा संकेत हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस या पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज जैसी कंडीशन से गहरा दर्द हो सकता है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए।

वजाइनल डिस्चार्ज

असामान्य वजाइनल डिस्चार्ज, खासकर अगर उसमें से बदबू आ रही हो, रंग असामान्य हो, या उसके साथ खुजली या जलन हो, तो यह इन्फेक्शन या यूटेरस की दूसरी समस्याओं का संकेत हो सकता है। हालांकि हल्का डिस्चार्ज नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर कोई बदलाव दिखे तो जांच की ज़रूरत होती है।

कंसीव करने में परेशानी

एक और लक्षण जिसे अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है, वह है कंसीव करने में मुश्किल या बार-बार प्रेग्नेंसी का खत्म होना। यूट्रस की कई कंडीशन, जिसमें स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी या फाइब्रॉएड जैसी ग्रोथ शामिल हैं, इम्प्लांटेशन या प्रेग्नेंसी के आगे बढ़ने में रुकावट डाल सकती हैं। जो महिलाएं कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं और बार-बार मुश्किलों का सामना कर रही हैं, उन्हें अपने फर्टिलिटी असेसमेंट के हिस्से के तौर पर यूट्रस का डिटेल्ड इवैल्यूएशन करवाना चाहिए।

बार-बार पेशाब आना या कब्ज की परेशानी होना

आखिर में, बार-बार पेशाब आनाया कब्ज का कोई लेना-देना नहीं लग सकता है, लेकिन फाइब्रॉएड या दूसरी ग्रोथ की वजह से बढ़ा हुआ यूट्रस आस-पास के अंगों जैसे ब्लैडर या आंतों पर दबाव डाल सकता है, जिससे ये लक्षण हो सकते हैं।

लक्षण दिखने पर क्या करें?

यह समझना ज़रूरी है कि यूट्रस की सभी समस्याओं में अचानक लक्षण नहीं दिखते। कई मामलों में, लक्षण हल्के होते हैं और धीरे-धीरे बढ़ते हैं, जिससे उन्हें नज़रअंदाज़ करना आसान हो जाता है। हालांकि, अपने शरीर और पीरियड्स के पैटर्न में होने वाले बदलावों पर ध्यान देने से काफी फर्क पड़ सकता है।

रेगुलर गाइनेकोलॉजिकल चेक-अप, खासकर जब लक्षण बने रहें, तो जल्दी पता लगाने और मैनेजमेंट के लिए जरूरी हैं। अल्ट्रासाउंड या MRI जैसे इमेजिंग टेस्ट, क्लिनिकल जांच के साथ, असली वजह का पता लगाने और सही इलाज में मदद कर सकते हैं। इन चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज करने से गंभीर एनीमिया, पुराना दर्द, इनफर्टिलिटी, या अंदरूनी बीमारी के बढ़ने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।

दूसरी ओर, जल्दी इलाज से अक्सर आसान, कम इनवेसिव इलाज के ऑप्शन मिलते हैं और बेहतर नतीजे मिलते हैं। महिलाओं को बिना किसी झिझक या स्टिग्मा के मेडिकल सलाह लेने में हिम्मत महसूस करनी चाहिए, क्योंकि यूटेराइन हेल्थ पूरी सेहत का एक जरूरी हिस्सा है।

कुल मिलाकर, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, पेल्विक दर्द, दर्दनाक इंटरकोर्स, असामान्य डिस्चार्ज और फर्टिलिटी से जुड़ी दिक्कतें जैसे लक्षण सिर्फ़ छोटी-मोटी परेशानियां नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे सिग्नल हैं जिनका इस्तेमाल आपका शरीर संभावित समस्याओं को बताने के लिए करता है। इन सिग्नल को सुनकर और जल्दी एक्शन लेने से लंबे समय तक रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनाए रखने और जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

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Highlights

  • बच्चेदानी में खराबी होने पर कंसीव करने मेें परेशानी हो सकती है।
  • पीरियड्स अनियमितता बच्चेदानी में खराबी की ओर इशारा करता है।
  • वजाइनल डिस्चार्ज होना बच्चेदानी में किसी तरह की समस्या की ओर इशारा कर सकता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More