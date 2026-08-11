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Written By: Vidya Sharma | Updated : August 11, 2026 11:53 AM IST
पैनिक डिसऑर्डर वाले लोगों को बार-बार और अचानक पैनिक अटैक आ सकते हैं। इन अटैक में अचानक डर या बेचैनी महसूस होती है, या ऐसा लगता है कि कंट्रोल खो रहा है, भले ही कोई साफ खतरा या ट्रिगर न हो। हर उस व्यक्ति को पैनिक डिसऑर्डर नहीं होता जिसे पैनिक अटैक आता है। पैनिक डिसऑर्डर वाले कई लोग दोबारा अटैक आने की संभावना से परेशान रहते हैं और दोबारा अटैक से बचने के लिए अपनी जीवनशैली में काफी बदलाव कर सकते हैं।
पैनिक डिसऑर्डर अक्सर किशोरावस्था के आखिर में या युवावस्था की शुरुआत में शुरू होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को पैनिक डिसऑर्डर होने की संभावना अधिक होती है। सही इलाज और सपोर्ट से, पैनिक डिसऑर्डर वाले लोग अपने लक्षणों को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। आइए हम NIMH की रिपोर्ट में बताए गए इसके लक्षणों के बारे में जानें।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अनुसार "हर उस व्यक्ति को पैनिक डिसऑर्डर नहीं होता जिसे पैनिक अटैक आता है। पैनिक अटैक में ऐसे शारीरिक लक्षण हो सकते हैं, जो हार्ट अटैक जैसे महसूस हो सकते हैं। जैसे शरीर में कंपन, झुनझुनी या दिल की धड़कन तेज होना जैसे लक्षण का तेज होना। पैनिक अटैक कभी भी आ सकते हैं, कभी-कभी सोते समय भी। पैनिक अटैक दिन में कई बार या साल में कुछ ही बार आ सकते हैं।"
पैनिक डिसऑर्डर वाले लोगों में ये लक्षण हो सकते हैं-
पैनिक अटैक आमतौर पर अचानक शुरू होता है और कुछ ही मिनटों में अपने चरम पर पहुंच सकता है। इसके लक्षण धीरे-धीरे कम हो सकते हैं। हालांकि ये भावनाएं परेशान करने वाली हो सकती हैं, लेकिन पैनिक अटैक से जान को कोई खतरा नहीं होता और शारीरिक लक्षण आमतौर पर समय के साथ ठीक हो जाते हैं। फिर भी, कुछ लोगों में भविष्य में अटैक आने का डर लगातार चिंता का कारण बन सकता है।
पैनिक डिसऑर्डर कभी-कभी परिवारों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता है, लेकिन कोई पक्के तौर पर नहीं जानता कि परिवार के कुछ सदस्यों को यह क्यों होता है और दूसरों को क्यों नहीं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि डर और एंग्जायटी (बेचैनी) में दिमाग के कई हिस्सों और कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस की अहम भूमिका हो सकती है।
पैनिक अटैक गलत अलार्म की तरह होते हैं, जिनमें हमारे शरीर की आम तौर पर बचाव करने वाली आदतें या तो बहुत ज्यादा बार या बहुत तेजी से एक्टिव हो जाती हैं, या फिर दोनों का मिला-जुला असर होता है। उदाहरण के लिए, पैनिक डिसऑर्डर वाले किसी व्यक्ति को दिल की धड़कन तेज महसूस हो सकती है और उसे लग सकता है कि उसे हार्ट अटैक आ रहा है।
NIMH के अनुसार, पैनिक डिसऑर्डर के निदान करने के लिए, व्यक्ति को बार-बार और अचानक पैनिक अटैक आने चाहिए। साथ ही, उन्हें कम से कम एक महीने तक इस बात की चिंता रहती है कि उन्हें और पैनिक अटैक आ सकते हैं, वे इन अटैक के मतलब को लेकर डरे हुए रहते हैं, या भविष्य में अटैक से बचने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव करते हैं।"
पैनिक डिसऑर्डर के लक्षण दिखने पर किसी एक्सपर्ट से बात करें। जांच के दौरान डॉक्टर आपसे पूछ सकते हैं कि आपके लक्षण कब शुरू हुए, वे कितने समय तक रहे, कितनी बार हुए और आपकी जिंदगी पर उनका क्या असर पड़ा। आपकी मेडिकल हिस्ट्री जानने के बाद, डॉक्टर शारीरिक जांच कर सकते हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि आपके लक्षण किसी दूसरी शारीरिक समस्या के कारण तो नहीं हैं।
डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित है, लेकिन यह किसी चिकित्सीय परामर्श या उपचार का विकल्प नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपमें पैनिक डिसऑर्डर के लक्षण दिख रहे हैं, तो किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जैसे कि प्राइमरी केयर डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल सोशल वर्कर से बात करें।