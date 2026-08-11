पैनिक डिसऑर्डर होने पर बॉडी में कौन से लक्षण दिखते हैं, NIMH की रिपोर्ट से जानें सब कुछ

कई बार अचानक बहुत ज्यादा घबराहट या बेचैनी होने पर हमें लगता है कि शायद यह पैनिक अटैक है। लेकिन हर बार तेज बेचैनी या घबराहट पैनिक अटैक नहीं होती। पैनिक अटैक और सामान्य चिंता के बीच अंतर समझना जरूरी है।आइए आपको इनके बीच के अंतर और पैनिक डिसऑर्डर के लक्षणों के बारे में बताते हैं।

पैनिक डिसऑर्डर में कैसे लक्षण दिखते हैं?

पैनिक डिसऑर्डर वाले लोगों को बार-बार और अचानक पैनिक अटैक आ सकते हैं। इन अटैक में अचानक डर या बेचैनी महसूस होती है, या ऐसा लगता है कि कंट्रोल खो रहा है, भले ही कोई साफ खतरा या ट्रिगर न हो। हर उस व्यक्ति को पैनिक डिसऑर्डर नहीं होता जिसे पैनिक अटैक आता है। पैनिक डिसऑर्डर वाले कई लोग दोबारा अटैक आने की संभावना से परेशान रहते हैं और दोबारा अटैक से बचने के लिए अपनी जीवनशैली में काफी बदलाव कर सकते हैं।

पैनिक डिसऑर्डर अक्सर किशोरावस्था के आखिर में या युवावस्था की शुरुआत में शुरू होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को पैनिक डिसऑर्डर होने की संभावना अधिक होती है। सही इलाज और सपोर्ट से, पैनिक डिसऑर्डर वाले लोग अपने लक्षणों को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। आइए हम NIMH की रिपोर्ट में बताए गए इसके लक्षणों के बारे में जानें।

पहले जानें कि पैनिक अटैक क्या होता है?

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अनुसार "हर उस व्यक्ति को पैनिक डिसऑर्डर नहीं होता जिसे पैनिक अटैक आता है। पैनिक अटैक में ऐसे शारीरिक लक्षण हो सकते हैं, जो हार्ट अटैक जैसे महसूस हो सकते हैं। जैसे शरीर में कंपन, झुनझुनी या दिल की धड़कन तेज होना जैसे लक्षण का तेज होना। पैनिक अटैक कभी भी आ सकते हैं, कभी-कभी सोते समय भी। पैनिक अटैक दिन में कई बार या साल में कुछ ही बार आ सकते हैं।"

पैनिक डिसऑर्डर के लक्षण क्या हैं?

पैनिक डिसऑर्डर वाले लोगों में ये लक्षण हो सकते हैं-

अचानक और बार-बार बहुत ज्यादा घबराहट और डर के साथ पैनिक अटैक आना

सब कुछ कंट्रोल से बाहर होने जैसा महसूस होना

पैनिक अटैक के दौरान मौत या किसी बड़ी अनहोनी का डर लगना

अगला पैनिक अटैक कब आएगा, इसे लेकर लगातार चिंता रहना

ऐसी जगहों से डरना या वहां जाने से बचना जहां पहले पैनिक अटैक आ चुका है

वहीं पैनिक अटैक के दौरान शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं-

दिल की धड़कन का तेजी से धड़कना

पसीना आना

ठंड लगना या कंपकंपी छूटना

शरीर का कांपना

सांस लेने में तकलीफ

कमजोरी या चक्कर आना

हाथों में झुनझुनी या सुन्नपन महसूस होना

सीने में दर्द

पेट में दर्द या जी मिचलाना

पैनिक अटैक आमतौर पर अचानक शुरू होता है और कुछ ही मिनटों में अपने चरम पर पहुंच सकता है। इसके लक्षण धीरे-धीरे कम हो सकते हैं। हालांकि ये भावनाएं परेशान करने वाली हो सकती हैं, लेकिन पैनिक अटैक से जान को कोई खतरा नहीं होता और शारीरिक लक्षण आमतौर पर समय के साथ ठीक हो जाते हैं। फिर भी, कुछ लोगों में भविष्य में अटैक आने का डर लगातार चिंता का कारण बन सकता है।

पैनिक डिसऑर्डर क्यों होता है?

पैनिक डिसऑर्डर कभी-कभी परिवारों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता है, लेकिन कोई पक्के तौर पर नहीं जानता कि परिवार के कुछ सदस्यों को यह क्यों होता है और दूसरों को क्यों नहीं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि डर और एंग्जायटी (बेचैनी) में दिमाग के कई हिस्सों और कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस की अहम भूमिका हो सकती है।

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पैनिक अटैक गलत अलार्म की तरह होते हैं, जिनमें हमारे शरीर की आम तौर पर बचाव करने वाली आदतें या तो बहुत ज्यादा बार या बहुत तेजी से एक्टिव हो जाती हैं, या फिर दोनों का मिला-जुला असर होता है। उदाहरण के लिए, पैनिक डिसऑर्डर वाले किसी व्यक्ति को दिल की धड़कन तेज महसूस हो सकती है और उसे लग सकता है कि उसे हार्ट अटैक आ रहा है।

पैनिक डिसऑर्डर का पता कैसे लगाया जाता है?

NIMH के अनुसार, पैनिक डिसऑर्डर के निदान करने के लिए, व्यक्ति को बार-बार और अचानक पैनिक अटैक आने चाहिए। साथ ही, उन्हें कम से कम एक महीने तक इस बात की चिंता रहती है कि उन्हें और पैनिक अटैक आ सकते हैं, वे इन अटैक के मतलब को लेकर डरे हुए रहते हैं, या भविष्य में अटैक से बचने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव करते हैं।"

पैनिक डिसऑर्डर के लक्षण दिखने पर किसी एक्सपर्ट से बात करें। जांच के दौरान डॉक्टर आपसे पूछ सकते हैं कि आपके लक्षण कब शुरू हुए, वे कितने समय तक रहे, कितनी बार हुए और आपकी जिंदगी पर उनका क्या असर पड़ा। आपकी मेडिकल हिस्ट्री जानने के बाद, डॉक्टर शारीरिक जांच कर सकते हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि आपके लक्षण किसी दूसरी शारीरिक समस्या के कारण तो नहीं हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित है, लेकिन यह किसी चिकित्सीय परामर्श या उपचार का विकल्प नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपमें पैनिक डिसऑर्डर के लक्षण दिख रहे हैं, तो किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जैसे कि प्राइमरी केयर डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल सोशल वर्कर से बात करें।