किसी ने जीती जिंदगी की जंग, तो किसी ने गंवा दी जिंदगी- ब्लड कैंसर से जुड़ी 4 बॉलीवुड सेलेब्स की कहानी

Celebrities Who Suffer Cancer And Win: आज हम आपको कुछ ऐसी बड़ी हस्तियों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने कैंसर की जंग जीती और लोगों में हौसला भरा। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी थे जो जिंदगी की जंग हार गए।

Written By: Vidya Sharma | Updated : May 28, 2026 4:41 PM IST

Image Credit- ChatGPT

कैंसर की लड़ाई ऐसी लड़ाई है, जिसमें बॉलीवुड से लेकर टीवी और खेल जगत तक की कई हस्तियां शामिल हैं। यह लड़ाई किसी चुनौती से कम नहीं होती है, लेकिन भारत की इन खूबसूरत हस्तियों ने कैंसर को एक ऐसी बीमारी बना दिया है जिसे हराया जा सकता है। उन्होंने बड़ी मुश्किलों का सामना किया और विजयी होकर उभरे। कई ऐसी हस्तियां हैं जो कैंसर से पीड़ित लोगों को यह भरोसा दिलाती हैं कि भले ही उन्हें यह बीमारी है, लेकिन फिर भी वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और खुश रह सकते हैं। वहीं कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो कैंसर से हार गए और अपनी जान गंवा बैठे। आज हम आपको ऐसे ही 12 हस्तियों के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें कुछ वो हैं जो जिंदगी की इस जंग को जीत गए तो कुछ वो हार गए।

ल्यूकेमिया से पीड़िते अनुराग बसु

फिल्म निर्देशक अनुराग बसु को पहली बार 2004 में पता चला कि उन्हें ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया बोन मैरो और ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है। अनुराग को ठीक न होने वाला कैंसर का पता चला, जिसके चलते उनके पास जीने के लिए सिर्फ 2 महीने बचे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कैंसर का डटकर मुकाबला किया और अपनी जान बचा ली।

ऋषि कपूर हारे थे कैंसर की जंग

ऋषि कपूर को 2018 में ल्यूकेमिया हो गया था, जो कि ब्लड कैंसर का एक प्रकार है। उनका इलाज न्यूयॉर्क में चल रहा था। वहां उनका बोन मैरो और कैंसर एक्सपर्ट की निगरानी में ट्रीटमेंट चला। वह कई बार सोशल मीडिया के जरिए अपनी सेहत में सुधार की जानकारी भी देते थे। 2019 में वे भारत लौट आए थे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से उनकी तबियत बिगड़ने लगी और फिर 30 अप्रैल 2020 को मुंबई के एच.एन. रिलायंस अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके निधन ने बॉलीवुड और उनके प्रशंसकों को गहरा सदमा पहुंचाया था।

कैंसर को हराकर जीती किरण खेर

किरण खेर को 2021 में मल्टीपल मायलोमा नामक ब्लड कैंसर का पता चला था। इलाज के दौरान उन्हें मुंबई में डॉक्टरों की निगरानी में कीमोथेरेपी और अन्य जरूरी उपचार दिए गए। बीमारी के कारण उन्हें काफी समय तक पब्लिक लाइफ और काम से दूरी बनानी पड़ी थी। उनके पति अनुपम खेर ने सोशल मीडिया के जरिए उनकी हेल्थ अपडेट साझा की थी। लंबे इलाज और मजबूत इच्छाशक्ति के बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ और वे धीरे-धीरे फिर से अपने काम और सार्वजनिक जीवन में एक्टिव हो गईं।

विनोद खन्ना

बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार विनोद खन्ना ब्लैड कैंसर के एक प्रकार एडवांस्ड ब्लैडर कार्सिनोमा से जूझ रहे थे। उनका इलाज मुंबई के अस्पतालों में चल रहा था, जहां वे काफी समय तक भर्ती रहे। बीमारी के कारण उनका वजन बहुत ही ज्यादा कम हो गया था और शरीर भी कमजोर हो गया था। 27 अप्रैल 2017 को मुंबई में उनका निधन हो गया।

डिस्क्लेमर: आज भी कई लोगों को लगता है कि कैंसर से जान ही जाती है, लेकिन बता दें कि ऐसा तब होता है जब आप सही समय पर सही इलाज न लें और कैंसर गंभीर स्टेज पर हो। इसलिए समय-समय पर हेल्थ चेकअप करवाते रहें, ताकि कोई भी बीमारी बढ़ने से पहले डिटेक्ट की जा सके और सही टाइम पर इलाज संभव हो पाए।

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