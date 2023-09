आपको कुछ ही घंटों में बीमार बना सकता है ठंडा खाना, जानें इससे होने वाले 5 नुकसान

Side effects of eating cold food: कुछ लोगों की ठंडा खाना खाने की आदत होती है, तो कुछ लोगों की मजबूरी भी हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो लोग ठंडा खाना खाते हैं, उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है।

What happens if you eat too much cold food: अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सिर्फ हेल्दी डाइट का होना जरूरी है और इस बारे में हम सभी को ही पता है। लेकिन सिर्फ हेल्दी डाइट ही नहीं बल्कि हेल्दी तरीके से खाना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप स्वास्थ्य के लिए अच्छे फूड्स को गलत तरीके से खा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको उनसे फायदा मिलने की बजाय नुकसान हो। देखा गया है कि कुछ लोगों को खाना ठंडा करके खाने की आदत होती है। जबकि कुछ लोगों की ठंडा खाना खाना मजबूरी हो जाती है। आजकल हर किसी की जीवनशैली इतनी प्रभावित हो गई है, कि लोगों के पास टाइम कम होता है और उनका खाना भी ठंडा हो जाता है। अगर आप भी उनमें से ही एक हैं, तो आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि इश लेख में हम आपको ठंडा खाना खाने से सेहत को होने वाले कुछ नुकसान के बारे में बताने वाले हैं, चलिए जानते हैं इस बारे में।

1. पाचन क्रिया खराब करे

बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ठंडा खाना या फिर फ्रिज से निकला हुआ खाना खाने से सबसे ज्यादा आफकी पाचन क्रिया पर नुकसान पहुंचाता है। खासतौर पर जिन लोगों की पाचन क्रिया पहले से ही खराब है उनके लिए ज्यादा ठंडा खाना उनकी पाचन क्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित बना सकता है।

2. कब्ज का कारण बने

ज्यादा ठंडा खाना खाने वाले लोगों को अक्सर कब्ज की समस्या रह सकता है, जिससे काफी काफी परेशान कर देने वाली स्थिति भी पैदा हो जाती है। खासतौर पर जिन लोगों को पहले से ही कब्ज जैसी समस्याएं हती रहती हैं, उन्हें ठंडा खाना खाने से ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं। इतना ही नहीं कुछ लोगों को ठंडा खाना खाने से दस्त जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

3. वजन बढ़ाए

जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया है कि ठंडा या फ्रिज से निकला खाना आपके डाइजेशन सिस्टम को पूरी तरह से प्रभावित कर देता है, जिससे शरीर का वजन भी बढ़ने लगता है। खराब पाचन क्रिया होने के कारण शरीर खाना समय पर नहीं पचा पाता है और यह भी शरीर का वजन बढ़ने का एक कारण बन सकता हैय़।

4. पेट में दर्द पैदा करे

ज्यादा ठंडा खाना खाने से सेहत को कई नुकसान हो सकते हैं और इनमें एक पेट दर्द भी है। कई बार ठंडा खाना खाने के कारण पेट में ऐठन महसूस होने लगती है, जिसे एब्डॉमिनल स्पैज्म कहा जाता है। यदि आपको भी खाना खाने के बाद पेट में दर्द महसूस होता है, तो शायद यह ठंडा खाना खाने के कारण ही हो रहा है और इसलिए फ्रिज से निकालने के तुरंत बाद खाना न खाएं।

5. अन्य अंगों को नुकसान

इतना ही नहीं बल्कि ठंडा खाना शरीर के कई अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें सिर्फ पेट ही नहीं बल्कि पित्ताशय की थैली और आंतें भी शामिल हैं। यदि आपको भी ठंडा खाना खाने के बाद स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हो रही है, तो यह आदत छोड़ देनी चाहिए। साथ ही यदि इससे दर्द ज्यादा होता है, तो एक बार डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार यह अन्य किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है।

