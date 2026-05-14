हार्ट के मरीजों को गर्मियों में क्या खतरा रहता है? जानिए किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

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Written By: Rashmi Upadhyay | Published : May 14, 2026 3:05 PM IST
Medically Verified By: Dr Abhijit Borse
जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है और लू चलना आम होता जा रहा है। दुनियाभर के डॉक्टर्स बार बार लू के चलते हार्ट को होने वाले नुकसान की बात कर रहे हैं। आमतौर पर लोग गर्मी को सिर्फ डिहाइड्रेशन या हीटस्ट्रोक से जोड़कर देखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तापमान हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भारी दबाव डालता है। इससे ब्लड प्रेशर का बिगड़ना, धड़कन का अनियमित होना, हार्ट फेलियर और यहां तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है। मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के हार्ट स्पेशलिस्ट और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिजीत बोरसे आज हमें डिटेल में बताएंगे कि तेज गर्मी से हार्ट पर क्या असर पड़ता है और बचने के लिए किन तरीकों को अपनाया जा सकता है।
बुजुर्गों, हाई बीपी, डायबिटीज, मोटापे या किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए गर्मी का यह मौसम जानलेवा साबित हो सकता है। आजकल कार्डियोलॉजिस्ट्स देख रहे हैं कि हीट वेव के दौरान हार्ट से जुड़ी इमरजेंसी काफी बढ़ गई हैं, खासकर उन शहरों में जहां उमस और प्रदूषण शरीर को ठंडा होने से रोकते हैं।
हमारे शरीर का सामान्य तापमान लगभग 37°C होता है। खुद को ठंडा रखने के लिए शरीर पसीना निकालता है और खून की नलियों को चौड़ा कर देता है ताकि स्किन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ सके। लेकिन इस प्रक्रिया में दिल को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भीषण गर्मी में हार्ट को सामान्य के मुकाबले ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है। जिन लोगों की नसें पहले से ब्लॉक हैं या जिनका दिल कमजोर है, उनके लिए यह अतिरिक्त काम काफी जोखिम भरा हो जाता है। वहीं, उमस इस समस्या को और बढ़ा देती है। जब हवा में नमी ज्यादा होती है, तो पसीना जल्दी नहीं सूखता, जिससे शरीर ठंडा नहीं हो पाता। नतीजा? दिल की धड़कन और तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर अनियंत्रित होने लगता है।
बीपी का अचानक गिर जाना: गर्मी में खून की नसें फैल जाती हैं और ज्यादा पसीने से शरीर में पानी कम हो जाता है। इससे ब्लड वॉल्यूम घटता है और बीपी लो हो सकता है, जिससे चक्कर आना, बेहोशी या कमजोरी महसूस हो सकती है। खासकर वो लोग जो डिहाइड्रेशन बढ़ाने वाली दवाइयां ले रहे हैं, उन्हें ज्यादा खतरा है।
बीपी का बढ़ना और हार्ट अटैक: अगर गर्मी में शरीर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाए तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जिससे दिल तेजी से धड़कने लगता है। पानी की कमी से खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे थक्के जमने और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।
गर्मी में हार्ट का ख्याल कैसे रखें?
बीपी से हार्ट को बचाने के लिए और क्या किया जा सकता है?
Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी केवल आपकी जागरुकता के लिए हैं। अगर आपको कोई खास लक्षण महसूस हो तो परेशान न हो, समय पर डॉक्टर को दिखाकर जांच कराएं।