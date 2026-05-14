हार्ट के मरीजों को गर्मियों में क्या खतरा रहता है? जानिए किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

आमतौर पर लोग गर्मी को सिर्फ डिहाइड्रेशन या हीटस्ट्रोक से जोड़कर देखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तापमान हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भारी दबाव डालता है।

Written By: Rashmi Upadhyay | Published : May 14, 2026 3:05 PM IST

Medically Verified By: Dr Abhijit Borse

जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है और लू चलना आम होता जा रहा है। दुनियाभर के डॉक्टर्स बार बार लू के चलते हार्ट को होने वाले नुकसान की बात कर रहे हैं। आमतौर पर लोग गर्मी को सिर्फ डिहाइड्रेशन या हीटस्ट्रोक से जोड़कर देखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तापमान हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भारी दबाव डालता है। इससे ब्लड प्रेशर का बिगड़ना, धड़कन का अनियमित होना, हार्ट फेलियर और यहां तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है। मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के हार्ट स्पेशलिस्ट और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिजीत बोरसे आज हमें डिटेल में बताएंगे कि तेज गर्मी से हार्ट पर क्या असर पड़ता है और बचने के लिए किन तरीकों को अपनाया जा सकता है।

गर्मी का मौसम सबसे ज्यादा खतरनाक किस के लिए है?

बुजुर्गों, हाई बीपी, डायबिटीज, मोटापे या किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए गर्मी का यह मौसम जानलेवा साबित हो सकता है। आजकल कार्डियोलॉजिस्ट्स देख रहे हैं कि हीट वेव के दौरान हार्ट से जुड़ी इमरजेंसी काफी बढ़ गई हैं, खासकर उन शहरों में जहां उमस और प्रदूषण शरीर को ठंडा होने से रोकते हैं।

गर्मी हार्ट को क्या नुकसान पहुंचाती है?

हमारे शरीर का सामान्य तापमान लगभग 37°C होता है। खुद को ठंडा रखने के लिए शरीर पसीना निकालता है और खून की नलियों को चौड़ा कर देता है ताकि स्किन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ सके। लेकिन इस प्रक्रिया में दिल को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भीषण गर्मी में हार्ट को सामान्य के मुकाबले ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है। जिन लोगों की नसें पहले से ब्लॉक हैं या जिनका दिल कमजोर है, उनके लिए यह अतिरिक्त काम काफी जोखिम भरा हो जाता है। वहीं, उमस इस समस्या को और बढ़ा देती है। जब हवा में नमी ज्यादा होती है, तो पसीना जल्दी नहीं सूखता, जिससे शरीर ठंडा नहीं हो पाता। नतीजा? दिल की धड़कन और तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर अनियंत्रित होने लगता है।

ब्लड प्रेशर पर गर्मी का क्या असर होता है?

बीपी का अचानक गिर जाना: गर्मी में खून की नसें फैल जाती हैं और ज्यादा पसीने से शरीर में पानी कम हो जाता है। इससे ब्लड वॉल्यूम घटता है और बीपी लो हो सकता है, जिससे चक्कर आना, बेहोशी या कमजोरी महसूस हो सकती है। खासकर वो लोग जो डिहाइड्रेशन बढ़ाने वाली दवाइयां ले रहे हैं, उन्हें ज्यादा खतरा है।

बीपी का बढ़ना और हार्ट अटैक: अगर गर्मी में शरीर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाए तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जिससे दिल तेजी से धड़कने लगता है। पानी की कमी से खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे थक्के जमने और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।

किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?

सीने में दर्द या भारीपन

अचानक सांस फूलना

धड़कन का बहुत तेज या अनियमित होना

चक्कर के साथ बहुत ज्यादा पसीना आना

बेहोशी या तेज सिरदर्द

पैरों में सूजन या अचानक वजन बढ़ना

गर्मी में हार्ट का ख्याल कैसे रखें?

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बीपी चेक करते रहें: अगर आप ज्यादा थकान या चक्कर महसूस कर रहे हैं, तो नियमित अंतराल पर अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। पल्स रेट पर नजर रखें: अगर आराम करते समय भी आपकी धड़कन बहुत तेज है, तो यह डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। पेशाब के रंग पर ध्यान दें: गहरा पीला पेशाब मतलब शरीर में पानी की कमी है। हल्का पीला या साफ पेशाब अच्छी सेहत की निशानी है। दवाइयां न छोड़ें: कमजोरी महसूस होने पर कभी भी खुद से बीपी या हार्ट की दवा बंद न करें। कोई भी बदलाव डॉक्टर की सलाह पर ही करें।

बीपी से हार्ट को बचाने के लिए और क्या किया जा सकता है?

प्यास लगने का इंतजार न करें, पानी पीते रहें। लेकिन, हार्ट फेलियर या किडनी के मरीज अपने डॉक्टर से पूछ लें कि उन्हें दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए।

दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर न निकलें। एक्सरसाइज या टहलना सुबह जल्दी या शाम को ही करें।

ढीले-ढाले सूती कपड़े पसीना सोखने और शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं।

भारी भोजन के बजाय फल, सब्जियां और हल्का खाना खाएं। शराब और ज्यादा कैफीन से बचें, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन बढ़ाते हैं।

Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी केवल आपकी जागरुकता के लिए हैं। अगर आपको कोई खास लक्षण महसूस हो तो परेशान न हो, समय पर डॉक्टर को दिखाकर जांच कराएं।