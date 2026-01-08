बार-बार पेट में मरोड़े उठना या दर्द होने के क्या कारण होते हैं?

Stomach Problems: क्या आपको भी अचानक पेट में दर्द होता है या चुभन सी महसूस होती है? अगर हां तो इसका मतलब है कि आपका पेट ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, आइए विस्तार से जानते हैं।

Pet Se Judi Samasya: पेट में दर्द या मरोड़ उठना बहुत ही ज्यादा आम समस्या है। यह स्थिति तब पैदा होती है जब हमारे पेट की मांसपेशियां अचानक ही सिकुड़ जाती हैं। यह ऐसा दर्द होता है जो छाती और पेल्विक के बीच के हिस्से में महसूस होता है। यह दर्द अचानक होता है और कभी-कभार असहनीय हो जाता है। लोग पेट के इस दर्द और ऐंठन के लिए दवाइयां खाना शुरु कर देते हैं, जबकि पहले कारण जानना बहुत जरूरी होता है।

इसलिए आज हम आपको इस लेख में आकाश हेल्थकेयर के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर शरद मल्होत्रा द्वारा बताए पेट में बार-बार दर्द और मरोड़ उठने के 5 कारणों के बारे में बताने वाले हैं। इन्हें जानने के बाद आप यह आपकी समस्या का हल करेंगे और पेट से जुड़ी अन्य परेशानियों को भी ठीक करने में मदद करेंगे। आइए हम बिना देर किए इन उपायों के बारे में जानें।

गैस और ब्लोटिंग

पेट में दर्द, ऐंठन और मरोड़ होने का पहला कारण गैस बनना होता है। ऐसा आपके खाने के बीच में लंबा गैप हो सकता है। जैसे रात को खाने के बाद जब हम सुबह देर से नाश्ता करते हैं या लंच के बाद डिनर के बीच का लंबा गैप होने की वजह से अक्सर हमारा पेट दर्द करने लगता है। ऐसी स्थिति में आप 3 समय की मील के बीच के गैप के लिए कुछ हेल्दी स्नैक्स को डाइट में शामिल कर सकते हैं।

फूड पॉइजनिंग हो सकता है दूसरा कारण

आजकल हर कोई घर का खाना कम और बाहर का खाना अधिक खा रहा है, जिससे पेट में इन्फेक्शन और जलन पैदा होती है। अगर ज्यादा समय तक जंक फूड खाया जाए तो यह फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। इसलिए अगर आपको लंबे समय से पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के सलाह जरूर लें।

इरिटेबल बाउल सिंड्रोम

पेट में दर्द होने का एक कारण आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। बता दें कि यह पेट से जुड़ी एक आम समस्या है जिसमें पेट में दर्द, मरोडे उठना और ब्लोटिंग जैसे लक्षण दिखते हैं।

हो सकता है अपेंडिसाइटिस

अपेंडिसाइटिस एक गंभीर समस्या है जिसमें अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है। यह समस्या पेट में दर्द और मरोड़े का कारण बनती है और धीरे-धीरे बढ़ती ही चली जाती है। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो अपेंडिक्स फट सकता है, जिससे संक्रमण फैल सकता है। लक्षणों में पेट के निचले हिस्से में दर्द, फीवर और वॉमिटिंग शामिल हैं।

डॉक्टर को कब दिखाएं?

अगर आपको पेट दर्द के साथ बुखार जैसा महसूस हो मरोड़े उठने के साथ-साथ वॉमिटिंग या ब्लड स्टूल होता है। जब आपको पेट में दर्द और मरोड़े उठने के कारण सांस लेने में परेशानी हो।

पेट में हल्का दर्द अपच की समस्या का संकेत हो सकता है।

अगर पेट में ज्यादा दर्द या मरोड़ उठे तो पेट की गर्म पानी से सिकाई करें।

समस्या ज्यादा बढ़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।