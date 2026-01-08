Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Pet Se Judi Samasya: पेट में दर्द या मरोड़ उठना बहुत ही ज्यादा आम समस्या है। यह स्थिति तब पैदा होती है जब हमारे पेट की मांसपेशियां अचानक ही सिकुड़ जाती हैं। यह ऐसा दर्द होता है जो छाती और पेल्विक के बीच के हिस्से में महसूस होता है। यह दर्द अचानक होता है और कभी-कभार असहनीय हो जाता है। लोग पेट के इस दर्द और ऐंठन के लिए दवाइयां खाना शुरु कर देते हैं, जबकि पहले कारण जानना बहुत जरूरी होता है।
इसलिए आज हम आपको इस लेख में आकाश हेल्थकेयर के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर शरद मल्होत्रा द्वारा बताए पेट में बार-बार दर्द और मरोड़ उठने के 5 कारणों के बारे में बताने वाले हैं। इन्हें जानने के बाद आप यह आपकी समस्या का हल करेंगे और पेट से जुड़ी अन्य परेशानियों को भी ठीक करने में मदद करेंगे। आइए हम बिना देर किए इन उपायों के बारे में जानें।
पेट में दर्द, ऐंठन और मरोड़ होने का पहला कारण गैस बनना होता है। ऐसा आपके खाने के बीच में लंबा गैप हो सकता है। जैसे रात को खाने के बाद जब हम सुबह देर से नाश्ता करते हैं या लंच के बाद डिनर के बीच का लंबा गैप होने की वजह से अक्सर हमारा पेट दर्द करने लगता है। ऐसी स्थिति में आप 3 समय की मील के बीच के गैप के लिए कुछ हेल्दी स्नैक्स को डाइट में शामिल कर सकते हैं।
आजकल हर कोई घर का खाना कम और बाहर का खाना अधिक खा रहा है, जिससे पेट में इन्फेक्शन और जलन पैदा होती है। अगर ज्यादा समय तक जंक फूड खाया जाए तो यह फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। इसलिए अगर आपको लंबे समय से पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के सलाह जरूर लें।
पेट में दर्द होने का एक कारण आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। बता दें कि यह पेट से जुड़ी एक आम समस्या है जिसमें पेट में दर्द, मरोडे उठना और ब्लोटिंग जैसे लक्षण दिखते हैं।
अपेंडिसाइटिस एक गंभीर समस्या है जिसमें अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है। यह समस्या पेट में दर्द और मरोड़े का कारण बनती है और धीरे-धीरे बढ़ती ही चली जाती है। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो अपेंडिक्स फट सकता है, जिससे संक्रमण फैल सकता है। लक्षणों में पेट के निचले हिस्से में दर्द, फीवर और वॉमिटिंग शामिल हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
गैस बनने या एसिडिटी की वजह से खाली पेट दर्द हो सकता है।
पेट दर्द होने पर सबसे पहले शरीर को आराम दें। हल्का और आसानी से डाइजेस्ट होने वाला भोजन खाएं। साथ ही, पानी खूब पिएं।
जी हां, एसिडिटी और गैस पेट के कैंसर का संकेत हो सकते हैं। लेकिन, सभी मामलों में यह कैंसर की तरफ इशारा नहीं करता है।
भूख न लगना या थोड़ा-सा खाने के बाद पेट भर जाना आदि पेट के कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information