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TB के लक्षण समझने में क्यों हो जाती है चूक? डॉक्टर ने बताया किन संकेतों को नजरअंदाज करना है घातक

टीबी के शुरुआती लक्षणों को पहचानने में अक्सर गलती कर बैठते हैं या उन्हें सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज (TB Ka Pehla Lakshan Kya hai) कर दिया जाता है।

TB के लक्षण समझने में क्यों हो जाती है चूक? डॉक्टर ने बताया किन संकेतों को नजरअंदाज करना है घातक
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Neetu Jain

Written by Ashu Kumar Das |Published : March 24, 2026 8:23 AM IST

What are the first warning signs of TB : ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। हालांकि आज इसके इलाज की प्रभावी व्यवस्था मौजूद है, फिर भी कई मामलों में बीमारी देर से पता चलती है। 24 मार्च को जब वर्ल्ड टीबी डे (World Tuberculosis Day 2026) मनाया जा रहा है, तब हम आपको बताने जा रहे हैं आखिरकार लोगों से इस बीमारी को पहचानने में कहां गलती हो जाती है।

नई दिल्ली के पीएसआरआई हॉस्पिटल कि सीनियर कंसल्टेंट (पल्मोनोलॉजी), डॉ. नीतू जैन (Dr. Neetu Jain, Senior Consultant Pulmonology, PSRI Hospital, Delhi)का कहना है कि टीबी के शुरुआती लक्षणों को पहचानने में अक्सर गलती कर बैठते हैं या उन्हें सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज (TB Ka Pehla Lakshan Kya hai) कर दिया जाता है।

लंबी खांसी को आम मान लेते हैं लोग

सबसे आम गलती यह होती है कि लगातार होने वाली खांसी को लोग साधारण सर्दी-जुकाम या मौसम बदलने का असर मान लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को दो से तीन सप्ताह से अधिक समय तक खांसी बनी रहती है, तो यह टीबी का संकेत हो सकता है। कई लोग घरेलू उपचार (Home Remedies of Tuberculosis) या बिना जांच के दवाइयां लेकर इसे दबाने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे बीमारी का पता लगाने में देरी हो जाती है।

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टीबी को पहचानने में कहां देरी होती है?

  1. डॉक्टर बताते हैं कि खांसी के अलावा टीबी के कुछ अन्य लक्षण जैसे हल्का बुखार, रात में पसीना आना, थकान महसूस होना और धीरे-धीरे वजन कम होना भी अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। कई बार लोग इन संकेतों को सामान्य कमजोरी, काम का तनाव या बदलती जीवनशैली से जोड़ लेते हैं। यही वजह है कि बीमारी शुरुआती चरण में पहचान में नहीं आती।
  2. एक और आम गलती यह है कि लोग सोचते हैं कि टीबी होने पर हमेशा तेज खांसी या खून आना जरूरी होता है। जबकि कई मामलों में शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं। यही कारण है कि जब तक बीमारी गंभीर रूप नहीं ले लेती, तब तक लोग जांच करवाने की जरूरत महसूस नहीं करते है। यही कारण है टीबी को पहचानने में अक्सर देरी हो जाती है।
  3. कुछ लोग यह भी मान लेते हैं कि यदि परिवार में किसी को टीबी नहीं है तो उन्हें यह बीमारी नहीं हो सकती। जबकि टीबी का संक्रमण हवा के माध्यम से फैल सकता है, खासकर भीड़भाड़ वाली जगहों या खराब वेंटिलेशन वाले वातावरण में। इसलिए जोखिम केवल पारिवारिक संपर्क तक सीमित नहीं होता है।

टीबी से बचाव के लिए जागरूकता है जरूरी

डॉ. नीतू जैन का कहना है कि टीबी से बचाव और समय पर इलाज के लिए सबसे जरूरी है जागरूकता। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक खांसी, लगातार बुखार, वजन कम होना या कमजोरी जैसे लक्षण महसूस हों, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर जांच करवानी चाहिए। सही समय पर पहचान और इलाज से टीबी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है और इसके फैलाव को भी रोका जा सकता है। वर्ल्ड टीबी डे के खास मौके पर दहेल्थसाइट अपने सभी पाठकों से अनुरोध करता है कि वह लंबी खांसी को किसी प्रकार से इग्नोर न करें।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More