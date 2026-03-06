Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Whats is First Stage of Colon Cancer : कोलन कैंसर (Colon Cancer) बड़ी आंत में होने वाला कैंसर है और दुनिया भर में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों में इस बीमारी के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। अच्छी बात यह है कि यदि इसे शुरुआती स्टेज में पहचान लिया जाए, तो इसका इलाज काफी प्रभावी तरीके से किया जा सकता है।
कोलन कैंसर का पहला स्टेज वह स्टेज (What is first stage colon cancer) है, जिसमें कैंसर सिर्फ आंत के भीजरी परत या मांसपेशियों की परत तक सीमित रहता है। इस स्टेज को ही कोलन कैंसर का पहला स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में कैंसर अभी आसपास के लिम्फ नोड्स या शरीर के अन्य अंगों में नहीं फैला होता है। इसलिए इस स्टेज में इलाज के सफल होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। Dr Manish Jain, Director & Unit Head – Gastrointestinal Oncosurgery, BLK - Max Super Specialty Hospital से जानते हैं कोलन कैंसर के पहले स्टेज के शुरुआती संकेत क्या हैं?
शुरुआती स्टेज में कोलन कैंसर के लक्षण अक्सर बहुत हल्के होते हैं और कई बार मरीज इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ सामान्य शुरुआती संकेत इस प्रकार हो सकते हैं:
इस तरह के संकेत अगर आपको अपने शरीर में नजर आए, तो फौरन अपने डॉक्टर से सलाह लें। ताकि आपका इलाज समय से हो सके।
कई मरीजों में शुरुआती स्टेज में कोई स्पष्ट लक्षण भी नहीं होते। इसलिए नियमित स्क्रीनिंग बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में। जिन लोगों के परिवार में कोलन कैंसर का इतिहास है या जिनकी जीवनशैली में मोटापा, धूम्रपान और कम फाइबर वाला आहार शामिल है, उन्हें समय-समय पर कोलोनोस्कोपी जैसी जांच करवानी चाहिए।
अगर कोलन कैंसर का पता शुरुआती स्टेज में चल जाए, तो आमतौर पर सर्जरी से ट्यूमर को पूरी तरह हटाया जा सकता है। आजकल कई केंद्रों में रोबोटिक सर्जरी (Robotic Surgery) के माध्यम से भी कोलन कैंसर का इलाज किया जा रहा है। इस तकनीक में छोटे चीरे लगाकर अत्यंत सटीक तरीके से ट्यूमर को हटाया जाता है, जिससे मरीज को कम दर्द, कम रक्तस्राव, जल्दी रिकवरी और अस्पताल में कम समय तक रुकना पड़ता है।
इसलिए यदि ऊपर बताए गए लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो उन्हें नजरअंदाज न करें और तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लें। सही समय पर जांच और आधुनिक उपचार के जरिए कोलन कैंसर को प्रभावी रूप से ठीक किया जा सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information