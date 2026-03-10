No Smoking Day 2026: फेफड़े दे रहे हैं खतरे की घंटी! स्मोकिंग से होने वाले इन शुरुआती लक्षणों को न करें नजरअंदाज

No Smoking Day 2026: अगर आपको अपने शरीर में यह 4 संकेत दिख रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आपके फेफड़े खराब हो रहे हैं। स्मोकिंग से होने वाले इस नुकसान को न करें नजरअंदाज।

Kaise Pta Chalega Ki Lungs Kharab Ho Rahe Hain: हर साल 11 मार्च को नो स्मोकिंग डे (No Smoking Day) मनाया जाता है, जिसका पहला और जरूरी उद्देश्य लोगों को धूम्रपान के नुकसान के बारे में जागरूक करना और उन्हें इस आदत को छोड़ने के लिए प्रेरित करना है होता है। बहुत से लोग नुकसान जानने के बावजूद भी स्मोक करना नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि उन्हें इसका आदत लग गई होती है। आपने सुना होगा कि धूम्रपान से कैंसर का खतरा बढ़ता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि यह कई गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण माना जाता है जैसे- फेफड़े खराब होना, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक आदि।

कई बार धूम्रपान करने वाले और पैसिव स्मोकिंग का शिकार होने वाले लोग यह पहचान नहीं पाते हैं कि थोड़ी सी भी स्मोकिंग आपकी हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। खासकर लंग्स को। आइए, एशियन हॉस्पिटल के चेयरमैन, ऑन्कोलॉजी डॉ. पुनीत गुप्ता (Dr. Puneet Gupta, Chairman, Oncology, Asian Hospital) से जानते हैं स्मोकिंग से फेफड़ों को नुकसान होने पर कौन-से लक्षण नजर आते हैं?

'सिगरेट या तंबाकू के धुएं में हजारों ऐसे हानिकारक रसायन होते हैं, जो सीधे फेफड़ों की कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। शुरुआत में भले ही इसका असर धीरे-धीरे दिखाई देता है, लेकिन जब तक हमें समझ आता है, लंग्स खराब हो चुके होते हैं और कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है।'

ऐसे में आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर ने कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया है जो फेफड़ों के खराब होने को दिखाते हैं। आइए डॉक्टर के बताए इन बिंदुओं के बारे में जानते हैं।

लगातार खांसी रहना

अगर आपको मामूली खांसी है, लेकिन यह समस्या लंबे समय से हो रही है और लगातार बनी हुई है तो खतरे का संकेत है। स्मोक करने वालों के अलावा कभी-कभी धुएं के संपर्क में आने वाले लोगों के फेफड़ों पर भी असर पड़ता है। धूम्रपान से फेफड़ों में मौजूद धूल और बैक्टीरिया बाहर निकालने वाली सिलिया कमजोर हो जाती हैं और खांसी पैदा करती हैं।

सांस फूलने लगती है

ज्यादा चलने-फिरने और एक्टिविटी करने सांस फूल रही है तो सामान्य है, लेकिन अगर नॉर्मली सीढ़ियां चढ़ने व उतरने में, या कोई छोटा सा काम करने में ही सांस लेने में समस्या पैदा हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके फेफड़े कमजोर हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि धूम्रपान की वजह से फेफड़ों की वायु थैलियों को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाता है, जिससे बॉडी को प्रोपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इसके कारण व्यक्ति जल्दी थकान और सांस लेने में परेशानी महसूस कर सकता है।

सीने में जकड़न या भारीपन महसूस होना

अगर आपको अपने सीने में दर्द, जकड़न या हेवी फील हो रहा है तो यह धूम्रपान के कारण फेफड़ों को नुकसानपहुंचाने का संकेत हो सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि कई धूम्रपान करने वाले लोग सीने में हल्का दर्द या दबाव जैसा महसूस करते हैं।' यह फेफड़ों में सूजन या संक्रमण की शुरुआत का संकेत हो सकता है। ऐसा होने पर समस्या को नजरअंदाज न करें।

बार-बार इन्फेक्शन होना

क्या आपको भी गले में दर्द रहता है या बार-बार इंफेक्शन होता रहता है? अगर हां तो इसका मतलब है कि धूम्रपान से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है। जिसकी वजह से आपको बार-बार सर्दी, ब्रोंकाइटिस या छाती में संक्रमण हो रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि लगातार संक्रमण होने का मतलब है कि फेफड़े स्वस्थ तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं।

फेफड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करें?

डॉक्टर बताते हैं कि अगर आप धूम्रपान करते हैं, तो पहले इसे छोड़ें। एक बार नहीं, लेकिन धीरे-धीरे छोड़ने की आदत अपनाएं। स्मोक करना छोड़ने के बाद बॉडी धीरे-धीरे खुद को रिकवर करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा आल योग और हेल्दी डाइट अपनाने के साथ-साथ फेफड़ों को पॉल्यूशन से बचाने की पूरी कोशिश करें। इसके लिए आप N96 या N99 मास्क का इस्तेमाल करें। साथ ही अपने हिसाब से कोई भी घरेलू नुस्खा न आजमाएं और डॉक्टर की सलाह पर ही कुछ करें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।