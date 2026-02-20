लिवर में कौन-कौन सी बीमारी होती है? डॉक्टर से जानिए कैसे करें Liver खराब होने की पहचान

Common liver diseases Symptoms : लिवर से जुड़ी बीमारियां लोगों में काफी आम हो चुकी है। डॉक्टर विभु से जानते हैं लिवर में कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?

Liver problem

पटपड़गंज के मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के सीनियर डायरेक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. विभु मित्तल का कहना है कि लिवर शरीर के सबसे ज़रूरी अंगों में से एक है। यह शरीर में कई बायोकेमिकल रास्तों में शामिल होता है, जैसे टॉक्सिन को फ़िल्टर करना, प्रोटीन बनाना, डाइजेशन में मदद करना और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। इसलिए, जब यह डैमेज होता है, तो पूरे शरीर पर इसका गंभीर असर होता है।

What are the most common liver diseases : दुनिया भर में लिवर की बीमारियां बढ़ रही हैं, जिससे अन्य समस्याओं और गंभीर स्थितियों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जता है। लिवर की कई बीमारियां ऐसी होती हैं, जो सालों तक चुपचाप शरीर के अंदर बढ़ती रहती है और धीरे-धीरे शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित करती हैं। जब स्थिति गंभीर हो जाती है, तो समस्या का पता चलता है। डॉक्टर विभु मित्तल का कहना है कि किसी व्यक्ति में लिवर से जुड़ी बीमारियों के लक्षण तब दिखते हैं, जब स्थिति गंभीर हो चुकी होती है। ऐसी स्थितियों में इलाज करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए, इन स्थितियों के बारे में पता होना और लिवर की बीमारी को बढ़ने और बिगड़ने से रोकना ज़रूरी है। साथ ही लिवर में कौन-कौन सी बीमारियां होने का खतरा रहता है, इस विषय की जानकारी भी लोगों में होना बहुत ही जरूरी है। आइए जानते हैं इस विषय के बारे में विस्तार से-

लिवर में कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं?

डॉक्टर का कहना है कि लिवर में होने वाली बीमारियां लगभग एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। ऐसे में अगर शुरुआत में परेशानी को पकड़ा नहीं गया, तो स्थिति धीरे-धीरे गंभीर होती चली जाती है। आइए जानते हैं लिवर की कुछ बीमारियों के बारे में-

फैटी लिवर - लिवर की बीमारी का एक बड़ा कारण शराब पीना है। लंबे समय तक शराब पीने से फैटी लिवर हो सकता है जो बाद में एल्कोहलिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस में बदल सकता है।

लिवर सिरोसिस - इस स्थिति में लिवर में बार-बार चोट लगने से फाइब्रस टिशू या स्कार टिशू बन जाते हैं। सिरोसिस, लिवर के काम करने की क्षमता को बहुत कम कर देता है और जानलेवा हो सकता है।

नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज - यह (NAFLD) परेशानी लोगें में काफी तेजी से बढ़ रही है। यह मोटापे, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल और सुस्त लाइफस्टाइल से जुड़ी है। ये सभी पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर विभु का कहना है कि कुछ मामलों में फैटी लिवर डिजीज NASH (नॉन-अल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस) और सिरोसिस में बदल जाती है।

लिवर कैंसर - यह पुरानी लिवर की बीमारी की एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में हो सकता है।

[caption id="attachment_1302630" align="alignnone" width="1200"] liver disease[/caption]

किन कारणों से होती है लिवर से जुड़ी परेशानियां?

डॉक्टर कहते हैं कि हेपेटाइटिस वायरस - खासकर हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C दुनिया भर में लिवर की बीमारियों का मुख्य कारण हैं। WHO की रिपोर्ट है कि लाखों लोग इन वायरस के साथ जीते हैं और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में पता नहीं होता है। ये वायरस असुरक्षित यौन संपर्क, जन्म के समय मां से बच्चे में, असुरक्षित इंजेक्शन और दूषित खून के प्रोडक्ट से फैलते हैं।

इसके अलावा दूसरे कारणों में ऑटोइम्यून बीमारियां, कुछ दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल, टॉक्सिन के संपर्क में आना या कुछ दुर्लभ जेनेटिक स्थितियां शामिल हो सकती हैं।

लिवर में समस्या होने पर कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं?

लिवर की बीमारी के शुरुआती लक्षण अक्सर हल्के होते हैं और अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं।

थकान सबसे आम चेतावनी संकेत है। बिना किसी साफ़ वजह के अजीब तरह से थकान महसूस होना। भूख कम लगना पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में हल्का दर्द होना भी आम है। पीलिया या आंखों और स्किन का पीला पड़ना लिवर की बीमारी के कुछ साफ लक्षण हैं। ब्लीडिंग होना स्किन पर खुजली होना पैरों में सूजन पेट में पानी भरना, इत्यादि।

लिवर से जुड़ी बीमारियों का पता लगाना है बेहद जरूरी

डॉक्टर विभु कहते हैं कि लिवर से जुड़ी समस्याओं को जल्द से जल्द पता लगाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि लिवर की कई तरह की बीमारियों का अगर जल्दी पता चल जाए तो उन्हें मैनेज किया जा सकता है या ठीक भी किया जा सकता है।इसलिए जिन लोगों को लिवर की बीमारी होने का ज़्यादा खतरा हो सकता है, उनकी रेगुलर स्क्रीनिंग होनी चाहिए।

लिवर डिजीज को कैसे किया जाता है डायग्नोज?

लिवर डिजीज का पता लगाने के लिए आमतौर पर बेसिक ब्लड टेस्ट और पेट के ऊपरी हिस्से का अल्ट्रासाउंड शामिल होता है। इसके अलावा एंडोस्कोपी भी कराने की कभी-कभी सलाह दी जा सकती है।

किन ग्रुप के लोगों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए?

अगर आपको डायबिटीज़ है, तो एक बार लिवर की परेशानियों की जांच करा लें।

मोटापे वाले लोगों को भी स्क्रीनिंग की जरूरत हो सकती है।

ज़्यादा शराब पीने वाले लोग

लिवर की बीमारी की फैमिली हिस्ट्री वाले

पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन

असुरक्षित सुई लगवाने या असुरक्षित सेक्स करने की हिस्ट्री वाले

कुछ खास दवाएं लंबे समय से लेने वाले लोग

Highlights

लिवर से जुड़ी परेशानी लोगों में लगातार बढ़ रही है।

अधिक शराब पीना, फैटी लिवर का कारण हो सकता है।

डायबिटीज और मोटापा भी लिवर पर असर डालता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।