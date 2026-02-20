लिवर में कौन-कौन सी बीमारी होती है? डॉक्टर से जानिए कैसे करें Liver खराब होने की पहचान

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
पटपड़गंज के मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के सीनियर डायरेक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. विभु मित्तल का कहना है कि लिवर शरीर के सबसे ज़रूरी अंगों में से एक है। यह शरीर में कई बायोकेमिकल रास्तों में शामिल होता है, जैसे टॉक्सिन को फ़िल्टर करना, प्रोटीन बनाना, डाइजेशन में मदद करना और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। इसलिए, जब यह डैमेज होता है, तो पूरे शरीर पर इसका गंभीर असर होता है।
डॉक्टर का कहना है कि लिवर में होने वाली बीमारियां लगभग एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। ऐसे में अगर शुरुआत में परेशानी को पकड़ा नहीं गया, तो स्थिति धीरे-धीरे गंभीर होती चली जाती है। आइए जानते हैं लिवर की कुछ बीमारियों के बारे में-
फैटी लिवर - लिवर की बीमारी का एक बड़ा कारण शराब पीना है। लंबे समय तक शराब पीने से फैटी लिवर हो सकता है जो बाद में एल्कोहलिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस में बदल सकता है।
लिवर सिरोसिस - इस स्थिति में लिवर में बार-बार चोट लगने से फाइब्रस टिशू या स्कार टिशू बन जाते हैं। सिरोसिस, लिवर के काम करने की क्षमता को बहुत कम कर देता है और जानलेवा हो सकता है।
नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज - यह (NAFLD) परेशानी लोगें में काफी तेजी से बढ़ रही है। यह मोटापे, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल और सुस्त लाइफस्टाइल से जुड़ी है। ये सभी पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर विभु का कहना है कि कुछ मामलों में फैटी लिवर डिजीज NASH (नॉन-अल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस) और सिरोसिस में बदल जाती है।
लिवर कैंसर - यह पुरानी लिवर की बीमारी की एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में हो सकता है।
डॉक्टर कहते हैं कि हेपेटाइटिस वायरस - खासकर हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C दुनिया भर में लिवर की बीमारियों का मुख्य कारण हैं। WHO की रिपोर्ट है कि लाखों लोग इन वायरस के साथ जीते हैं और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में पता नहीं होता है। ये वायरस असुरक्षित यौन संपर्क, जन्म के समय मां से बच्चे में, असुरक्षित इंजेक्शन और दूषित खून के प्रोडक्ट से फैलते हैं।
इसके अलावा दूसरे कारणों में ऑटोइम्यून बीमारियां, कुछ दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल, टॉक्सिन के संपर्क में आना या कुछ दुर्लभ जेनेटिक स्थितियां शामिल हो सकती हैं।
लिवर की बीमारी के शुरुआती लक्षण अक्सर हल्के होते हैं और अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं।
डॉक्टर विभु कहते हैं कि लिवर से जुड़ी समस्याओं को जल्द से जल्द पता लगाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि लिवर की कई तरह की बीमारियों का अगर जल्दी पता चल जाए तो उन्हें मैनेज किया जा सकता है या ठीक भी किया जा सकता है।इसलिए जिन लोगों को लिवर की बीमारी होने का ज़्यादा खतरा हो सकता है, उनकी रेगुलर स्क्रीनिंग होनी चाहिए।
लिवर डिजीज का पता लगाने के लिए आमतौर पर बेसिक ब्लड टेस्ट और पेट के ऊपरी हिस्से का अल्ट्रासाउंड शामिल होता है। इसके अलावा एंडोस्कोपी भी कराने की कभी-कभी सलाह दी जा सकती है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
