सुबह की धूप लेने से क्या फायदे होते हैं? जानिए, कितनी देर लेनी चाहिए Sun Bath

What happens when you get morning sunlight : आजकल अपनी बिजी लाइफस्टाइल की वजह से लोग उगता सूरज या फिर छिपता सूरज कम ही देख पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप सुबह के समय थोड़ी देर धूप सेकें, तो यह आपकी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। दरअसल, आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि सुबह को ज्यादातर लोग काफी लेट उठते हैं, वहीं जो सुबह जल्दी उठते हैं, वो भी घर के कामकाज करते-करते सीधे ऑफिस पहुंच जाते हैं और जब वापस आते हैं, तो सूरज छिपने के करीब होता है। ऐसे में सुबह की धूप लेना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने लिए कुछ समय निकालकर अगर आप धूप में बैठते हैं, तो इससे कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। आइए जानते हैं धूप में बैठने के फायदे और सुबह कितनी देर धूप में बैठना चाहिए?
अगर आप सिर्फ अपने लिए 10 से 20 मिनट का समय निकालकर धूप में बैठते हैं, तो इससे स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। इससे आपको पर्याप्त रूप से विटामिन डी मिलता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती है। साथ ही कई अन्य फायदे होते हैं। यह ब्रेन, नींद की क्वालिटी, डिप्रेशन जैसी परेशानियों को दूर कर सकता है।
दरअसल, हमारा शरीर एक प्राकृतिक बायोलॉजिकल क्लॉक पर चलता है, जिसे सर्कैडियन रिदम कहा जाता है। यह अंदरूनी रिदम तय करता है कि हमें कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, और यहां तक कि दिन के अलग-अलग समय पर कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं। जब हम धूप में समय बिताते हैं, तो यह बायोलॉजिकल क्लॉक संतुलित और तालमेल में रहती है। सुबह की सूरज की किरणें हमारी रेटिना में रिसेप्टर्स को सिग्नल भेजती हैं, जो शरीर को बताते हैं कि दिन शुरू करने का समय हो गया है। उस समय, सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, जिसे अक्सर हैप्पी हार्मोनकहा जाता है। सेरोटोनिन हमें एनर्जी, पॉजिटिविटी और फोकस से भर देता है, जिससे चिंता और तनाव कम होता है। इसीलिए धूप को अक्सर प्रकृति का एंटीडिप्रेसेंट कहा जाता है।
जैसे-जैसे दिन रात में बदलता है, सेरोटोनिन धीरे-धीरे मेलाटोनिन में बदल जाता है। यह वही हार्मोन है, जो गहरी, आरामदायक नींद के लिए ज़िम्मेदार होता है। इसलिए, दिन में पर्याप्त धूप लेने से रात में आपकी नींद की क्वालिटी सीधे बेहतर होती है।
अगर सुबह रोज सुबह थोड़ी देर के लिए धूप सेंकते हैं, तो इससे आपको डिप्रेशन से राहत मिलती है। दरअसल, जब लोगों को पर्याप्त धूप नहीं मिलती है, तो उन्हें सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर (SAD) नाम की बीमारी हो सकती है, जो डिप्रेशन का एक रूप है जिससे वे ज़्यादातर समय उदास और थका हुआ महसूसकरते हैं। यह शरीर में कोर्टिसोल के लेवल को कम करने में मदद करता है, जो तनाव के लिए ज़िम्मेदार हार्मोन है। इसीलिए हर दिन सुबह की धूप में कम से कम 15-20 मिनट जरूर बिताएं।
डॉक्टर्स की मानें, तो धूप प्राकृतिक दवा की तरह काम करती है। सुबह की धूप में सिर्फ़ 20 से 30 मिनट बिताना आपके शरीर और दिमाग के लिए कमाल कर सकता है। सुबह की धूप आपके दिल और दिमाग को उन तरीकों से मज़बूत बनाने में मदद करती है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
सभी जानते हैं कि धूप विटामिन डी का नेचुरल और अच्छा सोर्स है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा, विटामिन D ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, धमनियों को लचीला रखता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। ये सभी फैक्टर मिलकर दिल पर तनाव कम करते हैं और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को बेहतर बनाते हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
