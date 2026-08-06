कैंसर के मामले तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? डॉक्टर से जानें 5 बड़े कारण

कैंसर के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में हमने डॉक्टर से जानना चाहा कि आधिक कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे क्या कारण हैं। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हैं।

Medically Verified By: Dr. Kaival Gundavda

cancer

हर कुछ महीनों में, एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। इसके बाद होने वाली बातचीत लगभग तय होती है। लोग प्रदूषण, चीनी, प्लास्टिक, तनाव, मोबाइल फोन और प्रोसेस्ड फूड को दोषी ठहराते हैं। हालांकि इन बातों में कुछ सच्चाई है, लेकिन अक्सर एक बड़ी सच्चाई छूट जाती है। इस सच्चाई को जानने के लिए हमने SSO कैंसर हॉस्पिटल के संस्थापक और लीड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर कैवल गुंडावडा से बात की।

डॉक्टर के अनुसार “कैंसर किसी एक बड़े बदलाव की वजह से नहीं बढ़ रहा है, यह इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आधुनिक जीवन ने हमारे जीने के लगभग हर पहलू को चुपचाप बदल दिया है, और हमारा शरीर उस कुल बदलाव पर प्रतिक्रिया दे रहा है। ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पर, हम किसी एक महामारी को नहीं देख रहे हैं। हम कई महामारियों के एक साथ आने को देख रहे हैं।” आइए डॉक्टर से विस्तार से कैंसर फैलने के कारणों के बारे में जानते हैं।

कैंसर ने ली बीमारियों की जगह

डॉक्टर बताते हैं कि एक सदी पहले, संक्रामक बीमारियों के कारण बुढ़ापे तक पहुंचने से पहले ही लाखों लोगों की जान चली जाती थी। आज, बेहतर साफ-सफाई, टीकों और एंटीबायोटिक्स की वजह से हम ज्यादा समय तक जीवित रह रहे हैं, और यह चिकित्सा की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। लेकिन लंबी उम्र का एक नतीजा भी होता है। कैंसर मूल रूप से उम्र बढ़ने से जुड़ी बीमारी है।

दलती लाइफस्टाइल बढ़ा रही है कैंसर का खतरा

इंसानी बायोलॉजी हजारों सालों में विकसित हुई है। हमारा वातावरण कुछ ही दशकों में तेजी से बदला है। हमारा शरीर हिलने-डुलने के लिए बना था, लेकिन अब हम बैठे रहते हैं। जहां पहले लोग प्राकृतिक और कम प्रोसेस्ड भोजन खाते थे, आज हम अल्ट्रा-प्रोसेस्ड डाइट लेते हैं। जहां लोग समय पर सो जाया करते थे, आज हम देर रात तक स्क्रीन के संपर्क में रहते हैं।

यही कारण है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन (लंबे समय तक रहने वाली सूजन), मोटापा, हार्मोनल गड़बड़ी और मेटाबोलिक विकार आम हो गए हैं, और ये सभी कई तरह के कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। कैंसर अब सिर्फ एक जेनेटिक बीमारी नहीं रह गया है। यह तेजी से हमारे जीने के तरीके से जुड़ी बीमारी बनती जा रही है।

कैंसर की अधिक जांच

डॉक्टर बताते हैं कि हर बढ़ोतरी का मतलब यह नहीं है कि समस्या बिगड़ रही है। यह तरक्की को भी दिखाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, हाई-रिजॉल्यूशन इमेजिंग, एडवांस्ड पैथोलॉजी और लोगों में ज्यादा जागरूकता का मतलब है कि जो कैंसर पहले छिपे रहते थे, उनका अब जल्दी पता चल रहा है।

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कैंसर का जल्दी पता चलने से नतीजे बदल जाते हैं। असली चिंता यह नहीं है कि हम ज्यादा कैंसर का पता लगा रहे हैं। एक बड़ी समस्या यह है कि बहुत से मरीज तब आते हैं जब वे महीनों तक लक्षणों को नज़रअंदाज कर चुके होते हैं।

डॉक्टर बोले- लोगों में बढ़ रही जागरूकता

डॉक्टर कहते हैं, मुझे जो सबसे बड़ा अंतर दिखता है, वह टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि जानकारी का है। मॉडर्न ऑन्कोलॉजी तेजी से प्रिसिजन मेडिसिन, रोबोटिक सर्जरी, मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट की ओर बढ़ी है, लेकिन लोगों की समझ उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाई है। बहुत से लोग अभी भी मानते हैं कि कैंसर का मतलब मौत है।

कुछ लोग ऑनलाइन फैली गलत जानकारियों पर भरोसा करते हैं, बायोप्सी में देरी करते हैं, कई बिना-जांचे-परखे सुझाव लेते हैं या वैज्ञानिक आधार के बिना दूसरे इलाज के तरीकों को आजमाने में कीमती हफ्ते बर्बाद कर देते हैं। कैंसर के मामले में, समय अक्सर सबसे कीमती इलाज होता है।

कैंसर बन रहा है चुनौती

बढ़ता हुआ बोझ सिर्फ ज्यादा मरीजों का नहीं है, यह इस बात का भी है कि क्या हेल्थकेयर सिस्टम उन्हें संभाल सकते हैं। कैंसर के हर मामले में स्पेशलिस्ट, पैथोलॉजी, इमेजिंग, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, काउंसलिंग और लंबे समय तक फॉलो-अप की जरूरत होती है।

डॉक्टर कहते हैं कि भविष्य की चुनौती सिर्फ कैंसर का इलाज करना नहीं होगी, बल्कि यह पक्का करना होगा कि मरीज चाहे कहीं भी रहते हों, उन्हें सही समय पर स्पेशलाइज़्ड देखभाल मिले। इसके लिए सिर्फ़ अस्पतालों की नहीं, बल्कि मज़बूत सिस्टम की जरूरत है।

वह सवाल जो हमें असल में पूछना चाहिए

शायद हम अब तक गलत सवाल पूछते रहे हैं। "कैंसर क्यों बढ़ रहा है?" यह पूछने के बजाय, हमें यह पूछना चाहिए कि "मेडिसिन की इतनी तरक्की के बावजूद, इतने सारे कैंसर का पता देर से क्यों चलता है?"

डॉक्टर बताते हैं कि मॉडर्न ऑन्कोलॉजी ने मुमकिन चीजों को बदल दिया है। कई प्रकार के कैंसर, जिन्हें कभी लाइलाज माना जाता था, उनका अब प्रिसिजन सर्जरी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और मल्टीडिसिप्लिनरी देखभाल के ज़रिए बहुत अच्छे नतीजों के साथ इलाज किया जा रहा है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विशेषज्ञ की राय पर आधारित है और यह किसी चिकित्सीय सलाह, जांच या उपचार का विकल्प नहीं है। अगर आपको लगातार वजन घटना, शरीर में गांठ, लंबे समय तक खांसी, असामान्य रक्तस्राव या कैंसर से जुड़े कोई अन्य लक्षण दिखाई दें, तो स्वयं इलाज करने के बजाय तुरंत योग्य डॉक्टर या ऑन्कोलॉजिस्ट से सलाह लें।