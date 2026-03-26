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Aankho Mai Dard Kyu Hota Hai: इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंखों से जुड़ी ज्यादातर समस्याओं का कारण, स्क्रीन का अधिक इस्तेमाल और फोन का अधिक देखना है। यही समस्या आंखों में दर्द का कारण बनती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका स्क्रीन टाइम न के बराबर होता है, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ही अधिक मात्रा में आई पेन होता है। यह गंभीर समस्या है क्योंकि आप समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह दर्द क्यों हो रहा है और इसे ठीक कैसे किया जाए। इसलिए हमने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, मुंबई, के ऑपथलमॉलजिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर श्रुति लांजेवर वासनिक से पूछा वो कौन सी गलतियां हैं जो आंखों में दर्द का कारण बन रही हैं।
उन्होंने बताया कि ‘मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, मुझे सबसे आम शिकायतों में से एक यह सुनने को मिलती है, ‘डॉक्टर मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। यह स्क्रीन टाइम की वजह से ही होगा।’ डिजिटल एक्सपोजर निश्चित रूप से एक कारण है, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं है। वास्तव में, कई रोजमर्रा की आदतें, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, आंखों के स्वास्थ्य पर काफी असर डाल सकती हैं और लगातार परेशानी का कारण बन सकती हैं।’ आइए हम डॉक्टर की बताई उन पांच सामान्य कारणों के बारे में जानते हैं जो आपकी आंखों में दर्द का कारण हो सकते हैं?
आंखों में तनाव का एक प्रमुख कारण मायोपिया, हाइपरोपिया या दृष्टिवैषम्य जैसी दृष्टि संबंधी समस्याओं का उपचार न होना है। गलत पावर वाले चश्मे का इस्तेमाल करने से भी आंखों को फोकस करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे सिरदर्द, धुंधली दृष्टि और आंखों में तकलीफ हो सकती है। अपने पावर को अपडेट रखने के लिए नियमित रूप से आंखों की जांच करवाना जरूरी है।
आपकी बैठने की मुद्रा और कार्यक्षेत्र की रोशनी आंखों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। झुक कर बैठना, स्क्रीन को गलत तरीके से रखना, या मंद या अत्यधिक चमकदार वातावरण में काम करना आपकी आंखों और गर्दन दोनों पर दबाव डाल सकता है। आदर्श रूप से, स्क्रीन आंखों के स्तर पर होनी चाहिए और तेज रोशनी से बचने के लिए रोशनी नरम और समान रूप से वितरित होनी चाहिए।
आंखों के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए नींद आवश्यक है। पर्याप्त आराम न मिलने से आंखें थकी हुई, सूखी और तनावग्रस्त हो सकती हैं। नींद के दौरान, आपकी आंखें दैनिक तनाव से उबरती हैं और अपनी प्राकृतिक चिकनाई को फिर से प्राप्त करती हैं। लगातार अपर्याप्त नींद लेने से आपकी आंखें प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती हैं और परेशानी बढ़ सकती है।
जब हम स्क्रीन या बारीक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारी पलक झपकाने की दर स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। स्वस्थ आंसू परत बनाए रखने और आंखों को नम रखने के लिए पलक झपकाना आवश्यक है। पलकें कम झपकाने से सूखापन, जलन और किरकिरापन महसूस हो सकता है, जो आंखों में दर्द के आम कारण हैं।
लैपटॉप, फोन और टैबलेट जैसे डिजिटल उपकरणों पर लंबे समय तक रहने से आंखों पर तनाव पड़ सकता है। लंबे समय तक स्क्रीन के संपर्क में रहने से डिजिटल आई स्ट्रेन हो जाता है, जिसके लक्षण हैं सूखापन, जलन और फोकस करने में कठिनाई। लगातार तेज रोशनी और नीली रोशनी के संपर्क में रहने से नियमित रूप से आराम न लेने पर परेशानी और बढ़ सकती है।
जीवनशैली में कुछ सरल बदलाव आपकी आंखों की सुरक्षा में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। अपनी आंखों की नियमित रूप से जांच करवाएं, हर 20 मिनट में '20-20-20 नियम' का पालन करें- यानी 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखें; सही मुद्रा (posture) बनाए रखें, पूरी नींद लें, और स्क्रीन का इस्तेमाल करते समय जानबूझकर खुद को ज्यादा बार पलकें झपकाने की याद दिलाते रहें।
सबसे जरूरी बात, लगातार बने रहने वाले लक्षणों को नजरअंदाज न करें। अगर आंखों में दर्द बना रहता है, तो पूरी जांच के लिए किसी नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लें। शुरुआती जांच और सही समय पर इलाज से छोटी-मोटी समस्याओं को गंभीर या पुरानी बीमारी बनने से रोका जा सकता है। याद रखें, आंखों की सेहत का मतलब सिर्फ स्क्रीन पर बिताया जाने वाला समय कम करना ही नहीं है। इसका मतलब है अपनी रोजमर्रा की आदतों का समग्र रूप से ध्यान रखना।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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