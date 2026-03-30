अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस होना कहीं Anxiety का संकेत तो नहीं? किन लक्षणों को नहीं करना चाहिए इग्नोर

बहुत से लोग आज के समय में अंदर ही अंदर एक अजीब की बेचैनी से परेशान हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि यह एंग्जायटी डिसऑर्डर का एक संकेत हो सकता है।

Symptoms of Anxiety in Hindi: हम अंदर ही अंदर बेचैन महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी इस बारे में कई बार बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ में हमारे पास इतना समय नहीं होता है। हमें कई बार लगता है कि ऐसा हम आमतौर पर काम का ज्यादा प्रेशर होने के कारण महसूस कर रहे हैं और यह सामान्य तनाव या थकावट है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बार-बार अंदर ही अंदर बेचैनी होना कई बार थकावट का कारण नहीं बल्कि खराब मानसिक स्वास्थ्य और एंग्जायटी डिसऑर्डर का संकेत हो सकत है।। इसलिए इसे बार-बार इग्नोर करना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में अगर आपको भी अक्सर एंजायटी महसूस होती रहती है, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। क्योंकि यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित किसी गंभीर स्थिति का संकेत भी हो सकता है, जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं। इस लेख में हम इसी बारे में बात करेंगे कि बार-बार बेचैनी महसूस होना किन लक्षणों का कारण हो सकता है।

दिल की धड़कन तेज होना

अंदर ही अंदर महसूस हो रही बेचैनी कई बार इतनी इंटेंस भी हो जाती है, कि उससे हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। साथ ही कई ज्यादा पसीना आना, सांस फूलना और ज्यादा थकान व कमजोरी महसूस होने जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। यह आमतौर पर पैनिक अटैक का संकेत होता है, जो आमतौर पर इसलिए हो रहा है क्योंकि अंदर ही अंदर महसूस हो रही बेचैनी को आपने लंबे समय से इग्नोर किया है। ऐसे में इस समस्या को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें।

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नींद ना आना

बहुत सी कोशिशें करने के बाद भी अगर आपको नींद नहीं आ रही है या फिर बार-बार बीच में ही नींद टूट जाती है, तो यह भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे में आपके शरीर को पूरी नींद नहीं मिल पाती है और पूरी रात सोने के बावजूद भी जब आप सुबह उठते हैं, तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है तो यह भी एंजायटी डिसऑर्डर का एक संकेत है, जो अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस होने के कारण हो रहा है।

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बहुत ज्यादा सोचना

ओवरथिंकिंग हमारी मेंटल हेल्थ के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है, अगर आपको किसी भी स्थिति में बहुत ज्यादा सोचने की आदत है, तो इससे भी आपके मानसिक स्वास्थ्य पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धीरे-धीरे आपकी यही आदत आपके एंजायटी डिसऑर्डर का कारण बन जाती है। इसलिए, ऐसे में अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो वक्त रहते इस आदत को आवश्यक सुधार लें।

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बार-बार ध्यान भटकना

जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती है, तो उसकी फोकस करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। ऐसे में अगर आप अगर आप किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और बार-बार आपका ध्यान भटकता है, तो नोटिस करने की कोशिश कीजिए कि कहीं आप अंदर ही अंदर बेचैनी तो महसूस नहीं कर रहे हैं? साथ ही आप चीजों को अक्सर भूल जाते हैं, तो यह भी एंजायटी डिसऑर्डर का एक मुख्य कारण है।

शरीर के लक्षण

अगर आपको हमेशा सिर दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, पेट खराब या बेवजह थकान जैसी समस्या होती है, तो यह भी मानसिक चिंता का एक कारण हो सकता है। ऐसे में अगर आपको बार-बार यह लक्षण अपने शरीर में दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें भूल कर भी नजरअंदाज न करें और तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श कर इस समस्या को ठीक करने में अपनी मदद करें।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।