हॉट फ्लैशेस क्या हैं? 45+ महिलाओं में क्यों दिखते हैं इसके लक्षण

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie Policy.
Written By: Anju Rawat | Published : May 19, 2026 3:36 PM IST
Medically Verified By: Dr. Archana Dhawan Bajaj
महिलाओं को हर एक उम्र के बाद शारीरिक बदलावों से गुजरना पड़ता है। पहले मासिक धर्म की शुरुआत, फिर प्रेग्नेंसी और डिलीवरी की वजह से कई बदलाव होते हैं। वहीं, 45 साल की उम्र के बाद मेनोपॉज के दौरान शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरना पड़ता है। इनमें से सबसे आम और परेशान करने वाला लक्षण है-हॉट फ्लैशेस। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें अचानक शरीर में तेज गर्मी महसूस होती है। यह गर्मी चेहरे, गर्दन और छाती से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल सकती है। इस की वजह से ज्यादा पसीना आ सकता है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है और बेचैनी महसूस हो सकती है। आइए, नर्चर की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अर्चना धवन बजाज से जानते हैं कि 45+ महिलाओं में हॉट फ्लैशेस के लक्षण क्यों दिखते हैं?
इस उम्र के बाद हॉट फ्लैशेस होने का सबसे बड़ा कारण है हार्मोनल बदलाव। इस उम्र के बाद शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होने लगता है। दरअसल, यह हार्मोन शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। जब इसका स्तर गिरता है, तो शरीर का थर्मोस्टेट असंतुलित हो जाता है और इससे शरीर में अचानक गर्मी महसूस होने लगती है। यह मेनोपॉज की स्थिति में हो सकता है।
दिमाग का एक हिस्सा (हाइपोथैलेमस) शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। जब इसमें बदलाव होता है, तो शरीर में तापमान बढ़ने लगता है। इसकी वजह से पसीना और गर्मी हो सकती है।
इस उम्र के बाद महिलाएं तनाव में ज्यादा घिरी रहती हैं। वहीं, 45 साल की उम्र के बाद महिलाओं में नींद की कमी भी देखने को मिलती है। इससे भी शरीर में तापमान बढ़ सकता है। कैफीन और ज्यादा मसालेदार भोजन भी शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है।
हर महिला के शरीर में हॉट फ्लैशेस के लक्षण अलग-अलग दिख सकते हैं। सामान्य लक्षणों में शामिल हैं-
आमतौर पर यह समस्या मेनोपॉज के दौरान शुरू होती है। इसके बाद, यह 4 से 5 साल तक बनी रह सकती है। वहीं, कुछ महिलाओं में हॉट फ्लैशेस के लक्षण सिर्फ कुछ महीने ही तक ही रहते हैं।
हॉट फ्लैशेस से राहत पाने के लिए आप कुछ टिप्स आजमा सकते हैं।
Disclaimer: हॉट फ्लैशेस, मेनोपॉज के दौरान होने वाली एक बेहद आम समस्या है। यह शरीर में चल रहे हार्मोनल बदलावों की वजह से होता है। हॉट फ्लैशेस आमतौर पर खतरनाक नहीं होते हैं। लेकिन, अगर इसकी वजह से ज्यादा दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से जरूर मिलें।