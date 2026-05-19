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हॉट फ्लैशेस क्या हैं? 45+ महिलाओं में क्यों दिखते हैं इसके लक्षण

हॉट फ्लैशेस एक आम समस्या है, जो मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। इसकी वजह से चेहरा लाल नजर आने लगता है और ज्यादा पसीना आता है।

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Written By: Anju Rawat | Published : May 19, 2026 3:36 PM IST

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Medically Verified By: Dr. Archana Dhawan Bajaj

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hot flashes

महिलाओं को हर एक उम्र के बाद शारीरिक बदलावों से गुजरना पड़ता है। पहले मासिक धर्म की शुरुआत, फिर प्रेग्नेंसी और डिलीवरी की वजह से कई बदलाव होते हैं। वहीं, 45 साल की उम्र के बाद मेनोपॉज के दौरान शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरना पड़ता है। इनमें से सबसे आम और परेशान करने वाला लक्षण है-हॉट फ्लैशेस। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें अचानक शरीर में तेज गर्मी महसूस होती है। यह गर्मी चेहरे, गर्दन और छाती से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल सकती है। इस की वजह से ज्यादा पसीना आ सकता है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है और बेचैनी महसूस हो सकती है। आइए, नर्चर की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अर्चना धवन बजाज से जानते हैं कि 45+ महिलाओं में हॉट फ्लैशेस के लक्षण क्यों दिखते हैं?

45+ महिलाओं में हॉट फ्लैशेस होने के कारण

हार्मोनल बदलाव

इस उम्र के बाद हॉट फ्लैशेस होने का सबसे बड़ा कारण है हार्मोनल बदलाव। इस उम्र के बाद शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होने लगता है। दरअसल, यह हार्मोन शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। जब इसका स्तर गिरता है, तो शरीर का थर्मोस्टेट असंतुलित हो जाता है और इससे शरीर में अचानक गर्मी महसूस होने लगती है। यह मेनोपॉज की स्थिति में हो सकता है।

ब्रेन का तापमान कंट्रोल बिगड़ना

दिमाग का एक हिस्सा (हाइपोथैलेमस) शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। जब इसमें बदलाव होता है, तो शरीर में तापमान बढ़ने लगता है। इसकी वजह से पसीना और गर्मी हो सकती है।

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तनाव और लाइफस्टाइल

इस उम्र के बाद महिलाएं तनाव में ज्यादा घिरी रहती हैं। वहीं, 45 साल की उम्र के बाद महिलाओं में नींद की कमी भी देखने को मिलती है। इससे भी शरीर में तापमान बढ़ सकता है। कैफीन और ज्यादा मसालेदार भोजन भी शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है।

हॉट फ्लैशेस के लक्षण

हर महिला के शरीर में हॉट फ्लैशेस के लक्षण अलग-अलग दिख सकते हैं। सामान्य लक्षणों में शामिल हैं-

  • अचानक तेज गर्मी महसूस होना
  • चेहरे और गर्दन का लाल हो जाना
  • ज्यादा पसीना आना
  • दिल की धड़कन तेज होना
  • चक्कर या कमजोरी महसूस होना
  • रात में पसीना आना
  • बार-बार नींद टूटना

यह समस्या कितने समय तक रहती है?

आमतौर पर यह समस्या मेनोपॉज के दौरान शुरू होती है। इसके बाद, यह 4 से 5 साल तक बनी रह सकती है। वहीं, कुछ महिलाओं में हॉट फ्लैशेस के लक्षण सिर्फ कुछ महीने ही तक ही रहते हैं।

हॉट फ्लैशेस से राहत कैसे पाएं?

हॉट फ्लैशेस से राहत पाने के लिए आप कुछ टिप्स आजमा सकते हैं।

  • हल्का और बैलेंस डाइट लें। ज्यादा मसालेदार और गर्म चीजों के सेवन से बचें। फल और सब्जियों का सेवन ज्यादा मात्रा में करें।
  • रोजाना हल्की एक्सरसाइज करें। योग और मेडिटेशन से तनाव कम कर सकते हैं।
  • प्राणायाम शरीर को शांत रखने में मदद कर सकता है।
  • अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। समय पर सोएं और सुबह जल्दी उठें। इससे हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है।
  • ज्यादा चाय, कॉफी, धूम्रपान और शराब का सेवन करने से बचें।

Disclaimer: हॉट फ्लैशेस, मेनोपॉज के दौरान होने वाली एक बेहद आम समस्या है। यह शरीर में चल रहे हार्मोनल बदलावों की वजह से होता है। हॉट फ्लैशेस आमतौर पर खतरनाक नहीं होते हैं। लेकिन, अगर इसकी वजह से ज्यादा दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से जरूर मिलें।

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अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More