हार्ट सुरक्षित है या नहीं, जानने के लिए जरूर करा लें ये 4 जरूरी टेस्ट

What are the main tests for heart : अगर आप बढ़ती उम्र में भी अपने दिल को हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं, तो समय-समय पर कुछ टेस्ट करवाने जरूरी होते हैं। आइए आपको बताते हैं।

Heart Health

Written by Kishori Mishra |Published : January 13, 2026 7:40 PM IST

What is the 7 second heart test : बढ़ती उम्र के साथ-साथ आपका शरीर बूढ़ होने लगता है और आपकी बॉडी वैसे काम नहीं कर पाती है, जैसे 30-35 साल तक की उम्र में कर पाती है। बढ़ती उम्र के साथ दिल का सेहतमंद रहना और ज्यादा जरूरी होता है। दऱअसल, जब त्योहारों की दावतों के दौरान हमारा वज़न बढ़ने लगत है, तो इससे धमनियों की दीवारों में प्लाक (फैट जमा होना) बनने का खतरा भी होता है। ऐसे में डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें दिल की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे टेस्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे आप अपने दिल की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। आइए आपको बताते हैं।

बढ़ती उम्र में दिल का ख्याल रखने के लिए जरूर करवाएं ये टेस्ट

एंकल ब्रेकियल इंडेक्स (ABI)

यह एक ऐसा टेस्ट है, जो आपके हाथों और टखनों में ब्लड प्रेशर की तुलना करता है। दरअसल, पैरों में ब्लड फ्लो कम होने का मतलबहै कि बॉडी में दूसरी जगहों पर भी प्लाक है। कम ABI दिल के दौरे और स्ट्रोक का एक मज़बूत संकेत है। भले ही फिर आपको कोई लक्षण भी न दिखाई दें।

कैरोटिड अल्ट्रासाउंड

कैरोटिड अल्ट्रासाउंड गर्दन की धमनियों का मूल्यांकन करता है, जो दिमाग को ऑक्सीजन वाला खून पहुंचाती हैं। यहां प्लाक न सिर्फ स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है, बल्कि यह पूरी वैस्कुलर हेल्थ को भी दिखाता है। इसलिए इस टेस्ट को करवाना भी बहुत जरूरी होता है।

इकोकार्डियोग्राम से पता लगाएं हार्ट कैसे कर रहा है पंप

इस टेस्ट से यह पता चलता है कि आपका हार्ट किस तरह से पंप कर रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि एक इकोकार्डियोग्राम या आपके दिल का एक साधारण अल्ट्रासाउंड दिखाता है कि आपका दिल कितनी अच्छी तरह पंप करता है, आपके वाल्व कैसे काम करते हैं और क्या आपके दिल की मांसपेशी मोटी हो गई है या संभावित रूप से कमज़ोर हो गई है। इस टेस्ट से आप भविष्य में आने वाले जोखिम को पहले ही पहचान सकते हैं।

कार्डियक सीटी एंजियोग्राम

दिल की सेहत का ध्यान रखने के लिए आपको कार्डियक सीटी एंजियोग्राम नाम के टेस्ट को करवाने की भी बहुत जरूरत है। इस बारे में डॉक्टर्स बताते हैं कि यह सीधे कोरोनरी धमनियों को दिखाता है, जो दिल के दौरे के लिए ज़िम्मेदार होती हैं। यह खतरनाक होने से पहले सॉफ्ट और हार्ड प्लाक का पता लगा सकता है। ऐसे में आप इसकी रोकथाम आराम से कर सकते हैं।

हालांकि, किसी भी टेस्ट को करवाने से पहले अपने डॉक्टर्स से सलाह लेना जरूरी है। ताकि आपको हर स्थिति के बारे में अच्छे से पता चल सके।

