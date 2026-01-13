हार्ट सुरक्षित है या नहीं, जानने के लिए जरूर करा लें ये 4 जरूरी टेस्ट

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
What is the 7 second heart test : बढ़ती उम्र के साथ-साथ आपका शरीर बूढ़ होने लगता है और आपकी बॉडी वैसे काम नहीं कर पाती है, जैसे 30-35 साल तक की उम्र में कर पाती है। बढ़ती उम्र के साथ दिल का सेहतमंद रहना और ज्यादा जरूरी होता है। दऱअसल, जब त्योहारों की दावतों के दौरान हमारा वज़न बढ़ने लगत है, तो इससे धमनियों की दीवारों में प्लाक (फैट जमा होना) बनने का खतरा भी होता है। ऐसे में डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें दिल की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे टेस्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे आप अपने दिल की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। आइए आपको बताते हैं।
यह एक ऐसा टेस्ट है, जो आपके हाथों और टखनों में ब्लड प्रेशर की तुलना करता है। दरअसल, पैरों में ब्लड फ्लो कम होने का मतलबहै कि बॉडी में दूसरी जगहों पर भी प्लाक है। कम ABI दिल के दौरे और स्ट्रोक का एक मज़बूत संकेत है। भले ही फिर आपको कोई लक्षण भी न दिखाई दें।
कैरोटिड अल्ट्रासाउंड गर्दन की धमनियों का मूल्यांकन करता है, जो दिमाग को ऑक्सीजन वाला खून पहुंचाती हैं। यहां प्लाक न सिर्फ स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है, बल्कि यह पूरी वैस्कुलर हेल्थ को भी दिखाता है। इसलिए इस टेस्ट को करवाना भी बहुत जरूरी होता है।
इस टेस्ट से यह पता चलता है कि आपका हार्ट किस तरह से पंप कर रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि एक इकोकार्डियोग्राम या आपके दिल का एक साधारण अल्ट्रासाउंड दिखाता है कि आपका दिल कितनी अच्छी तरह पंप करता है, आपके वाल्व कैसे काम करते हैं और क्या आपके दिल की मांसपेशी मोटी हो गई है या संभावित रूप से कमज़ोर हो गई है। इस टेस्ट से आप भविष्य में आने वाले जोखिम को पहले ही पहचान सकते हैं।
दिल की सेहत का ध्यान रखने के लिए आपको कार्डियक सीटी एंजियोग्राम नाम के टेस्ट को करवाने की भी बहुत जरूरत है। इस बारे में डॉक्टर्स बताते हैं कि यह सीधे कोरोनरी धमनियों को दिखाता है, जो दिल के दौरे के लिए ज़िम्मेदार होती हैं। यह खतरनाक होने से पहले सॉफ्ट और हार्ड प्लाक का पता लगा सकता है। ऐसे में आप इसकी रोकथाम आराम से कर सकते हैं।
हालांकि, किसी भी टेस्ट को करवाने से पहले अपने डॉक्टर्स से सलाह लेना जरूरी है। ताकि आपको हर स्थिति के बारे में अच्छे से पता चल सके।
