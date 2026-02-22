डायबिटीज किस उम्र के लोगों को ज्यादा होता है? जानें क्यों बढ़ता है खतरा

जब इंसुलिन का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता है या शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। इसी को डायबिटीज कहा जाता है।

Diabetes Age Risk Factor: डायबिटीज सिर्फ “बुजुर्गों की बीमारी” नहीं रह गई है। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि यह रोग बच्चों और युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है। डायबिटीज किसी एक उम्र तक सीमित नहीं है, लेकिन कुछ आयु वर्ग में इसका खतरा अधिक पाया जाता है। इसलिए इस आयु वर्ग के लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। आपको बता दें कि जब इंसुलिन का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता है या शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। इसी को डायबिटीज कहा जाता है। डायबिटीज रोग आजकल की एक बेहद आम समस्या बनती जा रही है, जो खराब जीवनशैली, खान-पान और तनाव में रहने की वजह से बढ़ रहा है। इसलिए सभी लोगों में डायबिटीज का जोखिम बना रहता है। आइए, आकाश हेल्थकेयर की सीनियर कंसल्टेंट-एंडोक्रिनोलॉजी डॉ. मोनिका शर्मा (Dr. Monika Sharma, Senior Consultant, Endocrinology, Aakash Healthcare) से जानते हैं डायबिटीज किस उम्र के लोगों को ज्यादा होता है?

किस उम्र के लोगों में ज्यादा होता है डायबिटीज?

डायबिटीज मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है — टाइप 1 और टाइप 2।

आपको बता दें कि टाइप 1 डायबिटीज, आमतौर पर बच्चों और किशोरों में ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, अग्न्याशय की इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला कर देती है। इसकी वजह से शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है। टाइप 1 डायबिटीज 5 से 20 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों में अधिक दिखाई देती है।

टाइप 2 डायबिटीज पहले 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में देखने को मिलती थी। लेकिन, अब यह बीमारी 25–35 वर्ष की आयु के युवाओं में भी तेजी से बढ़ रही है। 45 वर्ष के बाद टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम काफी बढ़ जाता है।

उम्र बढ़ने के साथ क्यों बढ़ता है डायबिटीज का खतरा?

उम्र बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इससे शरीर में मांसपेशियां कम हो जाती है और शरीर में चर्बी बढ़ जाती है। इससे इंसुलिन की संवेदनशीलता घटती है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है।

बढ़ती उम्र में शारीरिक गतिविधियां भी कम हो जाती हैं। ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बाद या मध्य आयु में शारीरिक रूप से कम सक्रिय रहते हैं, इससे वजन बढ़ जाता है और डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है।

युवाओं में क्यों बढ़ता है डायबिटीज?

आजकल युवाओं में डायबिटीज का खतरा काफी बढ़ रहा है। युवाओं में डायबिटीज बढ़ने के पीछे ये कारण जिम्मेदार हो सकते हैं-

ज्यादातर युवा लोग घंटों लैपटॉप और मोबाइल पर समय बिताते हैं। लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है।

फास्ट फूड और जंक फूड खाने से भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। आपको ज्यादा शुगर, प्रोसेस्ड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन करने से बचना चाहिए।

मोटापा खासकर, पेट के आस-पास की चर्बी की वजह से भी युवाओं में डायबिटीज का खतरा बढ़ता है।

लंबे समय तक तनाव में रहने से ब्लड शुगर लेवल प्रभावित होता है।

नींद की कमी या देर रात में सोने से हार्मोनल अंसतुलन हो सकता है। इससे डायबिटीज का जोखिम बढ़ सकता है।

किन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है?

परिवार में किसी को डायबिटीज है तो ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।

अगर आपका वजन सामान्य से ज्यादा है, तो भी डायबिटीज का जोखिम ज्यादा होता है। इन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।

जिनका ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है, उनमें भी ब्लड शुगर बढ़ जाता है।

प्रेग्नेंट महिलाओं को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। प्रेग्नेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा ज्यादा रहता है।

40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में भी डायबिटीज का खतरा ज्यादा रहता है।

डायबिटीज के लक्षण क्या हैं?

शुरुआती अवस्था में कई बार डायबिटीज के स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन, आपको डायबिटीज के कुछ संकेत दिखाई दे सकता है।

अगर ये लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए। इससे डायबिटीज का निदान होगा और समय पर इसका इलाज शुरू हो जाएगा।

क्या डायबिटीज को रोका जा सकता है?

टाइप 1 डायबिटीज को रोका नहीं जा सकता। लेकिन, टाइप 2 डायबिटीज को काफी हद तक रोका जा सकता है।

रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉक जरूर करें।

आपको बैलेंस डाइट जरूर लेना चाहिए। अपनी डाइट में हरी सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करें।

अपनी डाइट में फल और प्रोटीन जरूर शामिल करें।

मीठे पेय और जंक फूड्स का सेवन करने से बचें।

डायबिटीज से बचाव के लिए वजन को नियंत्रण में रखना जरूरी होता है।

योग और मेडिटेशन जरूर करें।

साल में कम से कम एक बार ब्लड शुगर की जांच कराएं। खासकर, 40 साल के बाद आपको डायबिटीज की जांच जरूर करानी चाहिए।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।