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यूरिक एसिड किस उम्र के लोगों में सबसे ज्यादा होता है? जानें क्यों बढ़ता है जोखिम

हाई यूरिक एसिड एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र के लोगों में देखने को मिल सकती है। यूरिक एसिड बढ़ने पर कई समस्याएं भी होने लगती हैं।

यूरिक एसिड किस उम्र के लोगों में सबसे ज्यादा होता है? जानें क्यों बढ़ता है जोखिम
VerifiedMedically Reviewed By: DR. Vineet

Written by Anju Rawat |Published : March 19, 2026 6:21 PM IST

High Uric Acid: यूरिक एसिड एक प्राकृतिक अपशिष्ट पदार्थ है, जो शरीर में प्यूरीन नामक तत्व के टूटने से बनता है। यह किडनी के माध्यम से पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है, लेकिन जब इसका स्तर शरीर में बढ़ने लगता है तो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। आजकल यूरिक एसिड का बढ़ना एक आम समस्या बनती जा रही है, जो सिर्फ केवल बुजुर्गों तक सीमित मानी जाती थी। लेकिन अब कम उम्र के लोगों में भी तेजी से देखी जा रही है। आइए, एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, यूरोलॉजी और सेक्सोलॉजी डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare.) से जानते हैं कि यूरिक एसिड किस उम्र में ज्यादा होता है?

किस उम्र में बढ़ सकता है यूरिक एसिड का स्तर?

डॉ. विनीत मल्होत्रा बताते हैं, " अगर उम्र के अनुसार देखा जाए तो यूरिक एसिड का स्तर आमतौर पर 30 से 50 वर्ष के बीच के लोगों में अधिक पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि इस उम्र में अनियमित खान-पान, शारीरिक गतिविधि की कमी और तनाव जैसे कारकों की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है।"

आपको बता दें कि पुरुषों में यह समस्या महिलाओं की तुलना में ज्यादा देखी जाती है। खासकर, 40 साल की उम्र के बाद पुरुषों में हाई यूरिक एसिड की समस्या देखने को मिलती है।

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वहीं, अगर महिलाओं की बात करें तो इनमें मेनोपॉज के बाद यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि इस समय हार्मोनल बदलाव शरीर की मेटाबोलिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।

हालांकि, आजकल 20 से 30 उम्र के युवाओं में भी हाई यूरिक एसिड के मामले सामने आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण- आधुनिक जीवनशैली है, जिसमें जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, अधिक मात्रा में रेड मीट, मीठे पेय पदार्थ और शराब का सेवन शामिल हैं। दरअसल, इन खाद्य पदार्थों में प्यूरीन की मात्रा अधिक होती है, जो यूरिक एसिड को तेजी से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा, लंबे समय तक बैठे रहना और मोटापा भी यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं।

यूरिक एसिड क्यों बढ़ जाता है?

यूरिक एसिड बढ़ने के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं। इसमें शामिल हैं-

  • यूरिक एसिड बढ़ने का एक मुख्य कारण- किडनी की कार्यक्षमता में कमी होना है। जब किडनी सही तरीके से यूरिक एसिड को फिल्टर करके बाहर नहीं निकाल पाती, तो यह खून में जमा होने लगता है। इसकी वजह से यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है।
  • हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों में भी यूरिक एसिड का स्तर बढ़ा हुआ मिल सकता है।
  • आपको बता दें कि आनुवंशिक कारण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर परिवार में पहले से किसी को यूरिक एसिड की समस्या रही है, तो अन्य सदस्यों में भी इसका खतरा बढ़ जाता है।
  • पानी कम पीना भी एक बड़ा कारण है। पर्याप्त मात्रा में पानी न पीने से शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाता है।

हाई यूरिक एसिड के लक्षण क्या हैं?

यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने पर आपको कुछ लक्षणों का अनुभव हो सकता है। इसमें शामिल हैं-

अगर हाई यूरिक एसिड की समस्या को समय पर नियंत्रित नहीं किया गया, तो यह गाउट और किडनी स्टोन जैसी गंभीर समस्याओं का रूप ले सकता है।

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यूरिक एसिड से बचाव कैसे करें?

  • यूरिक एसिड से बचाव के लिए आपको 30 साल के बाद रेगुलर चेकअप जरूर कराना चाहिए।
  • कुछ खाद्य पदार्थ यूरिक एसिड बढ़ा सकते हैं। इसलिए बैलेंस डाइट लेना जरूरी है।
  • यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें।
  • पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, इससे किडनी में मौजूद सारे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाएंगे।

Highlights:

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधि जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More