गर्मियों में क्यों बढ़ जाता है हमारा वजन? जानें 5 कारण और वेट बैलेंस रखने के उपाय

Weight gain in summer: अक्सर लोग महसूस करते हैं कि गर्मियों में उनका वजन ज्यादा बढ़ जाता है। इसके पीछे खराब मेटाबोलिज्म से लेकर इस मौसम की खाने-पीने वाली चीजें तक हो सकती हैं।

Weight gain in summer: गर्मियां अपने साथ कई समस्याएं लाती हैं। इस मौसम में जहां स्किन की समस्याएं बढ़ जाती हैं वहीं, पेट की बीमारियां भी परेशान करती हैं। इसके अलावा इसे मौसम में तापमान ज्यादा रहने से शरीर में पानी की कमी बनी रहती है और थकान इतनी ज्यादा होती है कि हम एक्यरसाइज भी नहीं कर पाते। इससे वजन तेजी से बढ़ने लगता है और हमें लगता है कि आखिरकार गर्मियों में ही हमारा वजन क्यों बढ़ जाता है। तो, हम आपको बताते हैं गर्मियों में वजन बढ़ने का कारण ( Weight gain in summer causes) और फिर वेट बैलेंस रखने के उपाय।

गर्मियों में वजन बढ़ने का कारण-Causes of weight gain in summer in hindi

1. ज्यादा ड्रिंक्स का सेवन-Soft drinks causes weight gain

गर्मियों में वजन बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण है ठंडे ड्रिंक्स का सेवन। जी हां आपको ये जान कर हैरानी हो सकती है कि ठंडे ड्रिंक्स में शुगर और कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है। इससे वजन बढ़ने लगता है। इसके अलावा गर्मियों में हम जब भी बाहर घुमने जाते हैं या लोगों के घर जाते हैं वे हमारा पसीन और डिहाइड्रेशन देख कर सबसे पहले शरबत और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजें ही सर्व करते हैं।

2. आम और तरबूज जैसे हाई शुगर वाले फलों का सेवन-High sugar fruits causes weight gain

गर्मियों के मौसम में कुछ फल जैसे कि आम और तरबूज को खाना आपका वजन बढ़ा सकता है। जी हां, दरअसल आम और तरबूज जैसे फलों में पानी की मात्रा ज्यादा होने के साथ शुगर की मात्रा भी ज्यादा होती है। इन फलों को ज्यादा मात्रा में खाना वजन बढ़ा सकता है। इसके अलावा पानी टिशूज और सेल्स में सूजन का कारण बन सकता है जिससे आपका वजन बढ़ा हुआ हो सकता है।

3. आईसक्रीम खाने से-Ice cream causes weight gain

गर्मियों में आईसक्रीम खाना वजन बढ़ा सकता है। दरअसल, आईसक्रीम में शुगर और कैलोरी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जिसे खाने से धीमे-धीमे आपका वजन बढ़ सकता है। इसके अलावा आईसक्रीम दूसरे फूड क्रेविंग्स को भी बढ़ाते हैं जिससे हम बेमतलब का खाना खाते हैं और हमारा वजन तेजी से बढ़ने लगता है।

4. खराब मेटाबोलिज्म के कारण-Slow metabolism cause weight gain

खराब मेटाबोलिज्म हमेशा ही वजन बढ़ाता है। आपको यह जान कर हैरानी हो सकती है कि खराब मेटाबोलिज्म के कारण आपके खाना पचाने की गति प्रभावित होती है और ये शरीर में फैट को बढ़ाने का कारण बनता है। इससे अलावा ये गर्मियों में कब्ज की समस्या को भी बढ़ाता है जो कि खराब मेटाबोलिज्म का कारण है।

5. एक्सरसाइज और योग की कमी के कारण-Lack of exercise leads to weight gain

गर्मियों में वजन बढ़ने के पीछे एक कारण यह भी है कि गर्मियों में तापमान ज्यादा होने की वजह से आप सुस्त और एनर्जीलेस महसूस करते हैं। इसकी वजह से एक्सरसाइज और योग नहीं कर पाते या करते भी हैं तो उतनी इंटेंसिटी से नहीं कर पाते हैं। साथ ही उतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं जिससे वजन बढ़ने लगता है।

वेट बैलेंस रखने के उपाय-Weight gain prevention tips

1. गर्मियों में अगर आप वेट गेन से बचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी डाइट कंट्रोल करनी होगी। कम खाएं और हेल्दी खाएं।

2. ताजा सब्जियों को ज्यादा खाएं और बाहरी चीजों को कम।

3. सादा पानी ज्यादा पिएं, ना कि ठंडे ड्रिंक्स।

4. शाम को एक्सरसाइज और योग करें।

5. एक्सरसाइज और योग नहीं कर पा रहे हैं तो घर के कामों में शारीरिक रूप से एक्टिव रहें।