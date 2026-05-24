शरीर का बार-बार वजन बढ़ना कहीं कोई बीमारी तो नहीं? कौन से चेकअप कराकर पता लगाएं?

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 24, 2026 6:33 PM IST
Medically Verified By: Dr. Anju Prriyaank Shah
आज के समय में बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट्स मिल जाते हैं, जिनकी मदद से शरीर के बढ़ते वजन कंट्रोल किया जा सकता है और अगर शरीर का वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसे भी कम किया जा सकता है। आपने भी मार्केट में बहुत से ऐसे वेट लॉस प्रोडक्ट्स जरूर देखे होंगे जो शरीर का वजन कम करने की गारंटी देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि कोई भी वेट लॉस प्रोडक्ट शरीर का वजन कम करने की तो गारंटी देता है, लेकिन कम होने के बाद फिर से वजन बढ़ने की गारंटी नहीं देता। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वजन कम होने के बाद अगर हम अपनी डाइट और लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं रखेंगे तो फिर तो वजन बढ़ने ही लगेगा। लेकिन इसके पीछे का साइंस और भी ज्यादा पेचीदा है। डॉ. अंजू शाह, वेट-लॉस, मेटाबॉलिज्म मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, DAMOH’S Aesthetic & Lifestyle Clinic, ने इस बारे में आगे कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं जिनके बारे में हम आगे इस लेख में जानेंगे।
अगर शरीर का वजन कम होने के बाद फिर से बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि उसके पीछे स्वास्थ्य से जुड़ा कोई कारण हो और उसका पता लगाने के लिए अक्सर फास्टिंग शुगर, लिपिड प्रोफाइल और लिवर फंक्शन टेस्ट आदि कराएं। इसके बाद आपको कुछ अन्य टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है, जिनकी जरूरत नहीं है।
क्यों? क्योंकि जो टेस्ट किए जा रहे हैं, वे उन असली कारणों को पकड़ने के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए। क्योंकि फिर से वजन बढ़ने के पीछे का कारण आमतौर पर इंसुलिन रेजिस्टेंस, कम मसल मास, खराब स्लीप हार्मोन बैलेंस या या थायराइड हार्मोन की कमी होता है और जो टेस्ट किए जाते हैं उनकी मदद से इन समस्याओं का पता नहीं लगाया जा सकता है।
भारत में शायद ही कोई कॉर्पोरेट हेल्थ पैकेज HOMA-IR टेस्ट शामिल करता होगा, जबकि यह इंसुलिन रेजिस्टेंस मापने का सबसे अहम तरीका है। अगर किसी व्यक्ति ने वजन कंट्रोल किया है और फिर से शरीर का वजन बढ़ने लगा है, तो ऐसे में अंदरूनी स्थिति का पता लगाने के लिए यह टेस्ट करा लेना चाहिए।
इंसुलिन रेजिस्टेंस होना एक ऐसी कंडीशन है, जो शरीर का वजन बढ़ने के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर पारंपरिक डाइट काम नहीं कर पाती है, जिसके कारण पेट के आसपास फैट जमा होना, खाना खाने के बाद थकान महसूस होना, या बिना वजह वजन का रुक जाना आदि समस्याएं होने लगती हैं।
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डॉ. अंजू शाह ने बताया कि “मैं हर वेट लॉस रेसिस्टेंट मरीजों का यह टेस्ट कराती हूं और यह लगभग हर बार पॉजिटिव आता है। जब तक असली समस्या पकड़ में आती है, तो समाधान भी ज्यादा सटीक और असरदार हो जाता है।”
डॉ. अंजू शाह ने बताया कि मैं कभी भी अपने पेशेंट्स के लिए डाइट प्रिस्क्राइब नहीं करती, बल्कि एनवायरमेंट ही प्रिस्क्राइब करती हूं। क्योंकि डाइट कुछ समय के बाद लोग धीरे-धीरे फिर से अपने उसी खानपान पर आ जाते हैं। लेकिन मेटाबॉलिक एनवायरमेंट एक फेस सेफ तरीका है, जो रोजमर्रा की परिस्थितियों के अनुसार शरीर को यह संकेत देता है कि फैट छोड़ना सुरक्षित है। लेकिन मरीज को मैं कुछ बातों की सलाह देती हूं जैसे -
अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको अपने शरीर का बढ़ता वजन तो कम करने में मदद मिलेगी ही साथ ही साथ आपको अपनी डाइट मेंटेन करने में भी मदद मिलेगी जिससे शरीर का वजन फिर से बढ़ने का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है।
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डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल वजन बढ़ने से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।