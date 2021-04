Wearing Mask Indoors: कोविड संक्रमण (Covid-19 infection) से बचाव के लिए वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) और मास्क (Covid Face Mask) को सबसे कारगर उपाय माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि वैक्सीन मिलने तक औऱ वैक्सीन लगने के बाद भी खुद को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को मास्क लगाकर रखना चाहिए। लेकिन, कोरोना वायरस के मामलों में दिन-ब-दिन होती बढ़ोतरी को देखते हुए नीति आयोग ने अब सलाह दी है कि लोग घर के अंदर भी मास्क ज़रूर लगाएं। (Wearing Mask Indoors in Hindi) सोमवार को नीति आयोग (Niti Aayog) के सदस्य डॉ वी के पॉल (Dr. V.K. Paul) ने कहा कि अगर घर में किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हुआ है तो, उसे दिनभर मास्क पहनना चाहिए। इससे, घर के बाकी लोगों तक कोविड संक्रमण का प्रसार ना हो। इसके अलावा घर के बाकी सदस्यों को भी मास्क लगाना चाहिए। डॉ. पॉल ने कहा है कि अब समय आ गया है कि, सामान्य स्थितियों में भी लोग घर के अंदर भी मास्क पहनें। ( Wearing mask indoors? Why its important ) Also Read - रिपोर्ट में हुआ खुलासा, भारत में कोरोनावायरस की दूसरी लहर अधिक संक्रामक, लेकिन कम घातक

घर में मास्क पहनने का समय आ गया है !

मीडिया से बात करते हुए डॉ.पॉल ने कहा कि, मैं यह सलाह दूंगा कि अब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी घर के अंदर मास्क पहनना शुरू करें। अभी तक, लोगों को मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाती थी। लेकिन, कोरोना वायरस संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है और ऐसे में लोगों के संक्रमित होने की संभावना भी बढ़ रही है। नीति आयोग की तरफ से कहा गया है कि, अगर घर में कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति के पास बैठकर बातें भी कर रहा है तो उन दोनों को मास्क पहनना चाहिए। यह भी कहा गया कि, जिस परिवार में कोई संक्रमित व्यक्ति है, तो वहां परिवार के सभी लोगों को भी मास्क पहनना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट होना चाहिए मतलब किसी ऐसे कमरे में उसे रखा जाए जहां किसी और का आना-जाना ना हो। नीति आयोग ने अपनी गाइडलाइंस में यह भी कहा कि ऐसे समय में मेहमानों को अपने घर बुलाने से बचें।

जैसा कि अस्पतालों में इस समय सुविधाओं की किल्लत है। ऐसे में लोगों को घर में रह कर इलाज की सलाह दी जा रही है। डॉ. पॉल ने कहा कि ऐसे में लोगों को घर में क्वारंटीन हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि, हॉस्पिटल में भर्ती होना ही इकलौता विकल्प नहीं है।