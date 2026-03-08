बिना कारण थकान व कमजोरी? कहीं आपकी हार्ट रेट स्लो तो नहीं? एक्सपर्ट्स ने किया सावधान

Dil ki Dhadkan Kam Hone ka Karan: थकान व कमजोरी जैसे लक्षणों को आमतौर पर सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं माना जाता है, लेकिन कई बार ये समस्याएं दिल की धड़कन धीमी होने जैसी खतरनाक समस्याओं का संकेत भी हो सकता है।

Causes of Slow Heart Rate in Hindi: कई बार लोगों को अचानक बहुत ज्यादा थकान, चक्कर आना या कमजोरी महसूस होने लगती है। अक्सर लोग इसे सामान्य थकावट या तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ मामलों में इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण धीमी हृदय गति (ब्रैडीकार्डिया) भी हो सकती है। आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति का दिल एक मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है। जब दिल की धड़कन 60 से कम हो जाती है, तो इसे ब्रैडीकार्डिया कहा जाता है। दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए हृदय में एक प्राकृतिक विद्युत प्रणाली होती है, जिसे सिनोएट्रियल (SA) नोड कहा जाता है। यही शरीर को नियमित रूप से रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। जब इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी आती है, तो दिल की धड़कन धीमी हो सकती है और शरीर के अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती।

धीमी हृदय गति के कारण व्यक्ति को चक्कर आना, अत्यधिक थकान, सांस फूलना, ध्यान लगाने में कठिनाई या बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि हर व्यक्ति में लक्षण दिखाई दें, ऐसा जरूरी नहीं है। कई फिट या एथलेटिक लोगों में दिल की धड़कन स्वाभाविक रूप से धीमी होती है, जिसे फिजियोलॉजिकल ब्रैडीकार्डिया कहा जाता है और यह सामान्य माना जाता है। डॉ. संजय भट, एस्टर CMI हॉस्पिटल, बेंगलुरु

किस कारण कम होने लगती है दिल की धड़कन

ब्रैडीकार्डिया के कई कारण हो सकते हैं। उम्र बढ़ना, दिल कार्य प्रक्रिया प्रभावित होना, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन जैसे कारण दिल की धड़कन को धीमा कर सकते हैं। कई बार दिल का दौरा पड़ने के बाद भी हृदय की विद्युत प्रणाली प्रभावित हो सकती है, जिससे धड़कन धीमी हो जाती है।

यदि धीमी धड़कन के साथ बार-बार चक्कर आना, कमजोरी या बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि दिल शरीर की जरूरत के अनुसार पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पा रहा है।

ब्रैडीकार्डिया की जांच

इस समस्या की पहचान के लिए डॉक्टर आमतौर पर ECG (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम) या होल्टर मॉनिटर जैसे परीक्षण करवाते हैं, जिससे 24–48 घंटों तक दिल की धड़कन को रिकॉर्ड किया जाता है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि समस्या अस्थायी है या लंबे समय तक रहने वाली। इसके अलावा कुछ अन्य जांच भी की जा सकती हैं, जो मरीज को महसूस हो रहे लक्षणओं और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती हैं।

ब्रैडीकार्डिया का इलाज

इलाज की बात करें तो यह समस्या की गंभीरता और कारण पर निर्भर करता है। हल्के मामलों में दवाओं की समीक्षा, जीवनशैली में बदलाव, पर्याप्त आराम और नियमित जांच से स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अगर मरीज को बार-बार चक्कर, बेहोशी या गंभीर लक्षण हों, तो पेसमेकर लगाना सबसे प्रभावी उपचार माना जाता है।

पेसमेकर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो दिल की धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करता है। आधुनिक तकनीक के कारण अब लीडलेस पेसमेकर भी उपलब्ध हैं, जो बिना तार के सीधे दिल में लगाए जाते हैं और संक्रमण जैसे जोखिम को कम करते हैं। पेसमेकर लगने के बाद ज्यादातर लोग सामान्य और सक्रिय जीवन जी सकते हैं।

किन बातों का रखें ध्यान

लगातार चक्कर या थकान को नजरअंदाज न करें - यदि बिना कारण कमजोरी, चक्कर या बेहोशी महसूस हो, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।

समय पर जांच से समस्या का पता चलता है - ECG और होल्टर मॉनिटर जैसे परीक्षण दिल की धड़कन में गड़बड़ी को जल्दी पहचानने में मदद करते हैं।

सही इलाज से सामान्य जीवन संभव है - जरूरत पड़ने पर पेसमेकर जैसे उपचार से दिल की धड़कन सामान्य रखी जा सकती है और मरीज सामान्य जीवन जी सकता है।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।