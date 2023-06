ठंड में बढ़ सकता है जॉइंट पेन, जानें इसके सभी कारण और राहत के उपाय

कुछ लोगों को सालभर तो कोई शिकायत नहीं होती लेकिन ठंड का मौसम शुरू होते ही उनके जोड़ों में दर्द होने लगता है। जानें इस तकलीफ के कारण और इससे राहत पाने के आसान उपाय।

Tips to reduce joint pain in winter: उम्र बढने के साथ या चोट लगने के बाद घुटनों में दर्द और तकलीफ शुरु हो सकती है। बुजुर्गों और खिलाड़ियों को अक्सर पीठ में दर्द और जॉइंट पेन जैसी शिकायतें होती हैं। वहीं, कुछ लोगों को सर्दियों के मौसम में जोड़ों में दर्द की तकलीफ बहुत अधिक बढ़ जाती है। आपने भी अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा कि उन्हें सालभर तो कोई शिकायत नहीं होती लेकिन ठंड का मौसम शुरू होते ही उनके जोड़ों में दर्द की शिकायत होने लगती है। ( Why joint pain increases in winter in Hindi.)

दरअसल, सर्दियों के मौसम में जोड़ों के दर्द बढ़ने के कई कारण (causes of severe joint pain in winters) होते हैं जैसे,

तापमान कम होने और ठंड बढ़ने से मांसपेशियों की अकड़न (stiffness in muscles) बढ़ जाती है।

वहीं, शरीर में दर्द के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

वहीं, सर्दियों में धूप में कम समय बिताने की वजह से भी शरीर में विटामिन डी की कमी (Deficiency of Vitamin D) हो जाती है। जिससे हड्डियों और जॉइंट्स को नुकसान पहुंचता है।

पैरों और पांव की उंगलियों की तरफ रक्त का बहाव भी ठंड से प्रभावित होता है और इसकी वजह से भी जोड़ों में दर्द और तकलीफ की शिकायत बढ़ सकती है।

ठंड में जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए कौन-से उपाय अपनाए जा सकते हैं?

सर्दियों में जॉइंट पेन की बढ़ी हुई शिकायत को कम करने के लिए और दर्द-तकलीफ से आराम के लिए आप कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखने और कुछ आसान उपाय अपनाकर भी जोड़ों के दर्द से आाम पाया जा सकता है। आइए पढ़ें जोड़ों के दर्द से राहत पाने के कुछ ऐसे ही उपायों ( Home remedies to get rid of joint pain) के बारे में-

रोज एक्सरसाइज करें (benefits of exercising everyday in Hindi)

जिन लोगों को जोड़ों में दर्द और तकलीफ होती है वे रोजाना थोड़ी देर तक हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें। इसी तरह धीरे-धीरे एक्सरसाइज का समय और इंटेंसिटी भी बढ़ाते जाएं। इससे शरीर का तापमान संतुलित रखने और मोबिलिटी बढ़ाने में मदद होगी।

घर का तापमान रखें ठीक

सर्दियों में घर के अंदर रहें और इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके आसपास बहुत ठंड ना हो। गर्म कपड़े पहने और हीटर की मदद से कमरे को गर्म रखें। लेकिन, डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों को हॉट वॉटर बॉटल (Hot water bottle ) या हीट पैड (Heat pad) का इस्तेमाल लम्बे समय तक करने से बचना चाहिए। इसी तरह आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं इस बारे में अपने डॉक्टर से सलाह-मशविरा जरूर करें।

