Symptoms of Cervical Cancer in Hindi: सर्वाइकल कैंसर (Cervical cancer) महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर (Breast cancer) के बाद होने वाला दूसरा सबसे कॉमन और खतरनाक कैंसर है।

भारत में दुनिया भर में वर्ष 2018 में 60,078 मौतें और 96,922 नए मामले सर्वाइकल कैंसर के सामने आए थे, जो सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है। महिलाओं में गर्भाशय (Uterus) के नीचे ग्रीवा (Cervix) स्थित होता है। ग्रीवा की कोशिकाएं जब असामान्य रूप से बढ़ने लगते हैं, तो सर्वाइकल कैंसर होता है। ग्रीवा निचले गर्भाशय का संकीर्ण हिस्सा होता है। सर्वाइकल कैंसर पैपीलोमा वायरस (papilloma virus) के कारण होता है। हर उम्र की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होने के खतरा होता है। कई बार छोटी उम्र में ही अधिक बार शारीरिक संबंध बनाने से भी सर्वाइकल कैंसर (cervical cancer in Hindi) होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके लक्षणों को पहचानकर यदि इलाज जल्दी शुरू करा दिया जाए तो बचने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। इसे पहचानने के लिए डॉक्टर पैप टेस्ट (Pap Test) करते हैं। शरीर में दिखें ये 10 संकेत, तो समझ लें आप हो रही हैं सर्वाइकल कैंसर (signs of Cervical Cancer in hindi) की शिकार….

सर्वाइकल कैंसर के लक्षण और गंभीर संकेत (Warning Signs & Symptoms of Cervical Cancer)

पैल्विक दर्द

योनि से बदबू आना

योनि से डिस्चार्ज होना

पीरियड नहीं होने पर भी ब्लीडिंग होना

यौन संबंध बनाने के दौरान दर्द होना

यूरिन अधिक आना (Symptoms of Cervical Cancer)

थकान महसूस करना

शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस करना

वेजाइना में खुजली या जलन होना

कमर या पेट के निचले भाग में दर्द

पेशाब करते समय दर्द, खून आना

डायरिया, मल त्याग करते समय खून आना, दर्द होना

सर्वाइकल कैंसर का इलाज (Treatment of Cervical Cancer)

अनुवांशिक कारणों से सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा (Cervical cancer Risk in women) रहता है। इसके अलावा अधिक स्मोकिंग भी इसका कारण है। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के इलाज में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कई तरह की दवाओं का सेवन आदि शामिल है। Also Read - Cancer in Women: मदर्स डे पर जानें महिलाओं में होने वाले 3 जानलेवा कैंसर के लक्षण और डायट

