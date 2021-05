Symptoms of Corona in Older Adult in Hindi: कोरोनावायरस (Coronavirus) की पहली लहर हो या दूसरी, बुजुर्ग व्यक्ति भी इससे काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। चूंकि, बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ऐसे में उनके संक्रमित होने की संभावना अधिक होती है। कोरोनावायरस के लक्षण वायरस के कॉन्टैक्ट में आने के 2 से 14 दिनों के अंदर नजर आने लगते हैं। यह हल्के से लेकर गंभीर लक्षण भी हो सकते हैं। बुजुर्गों में कई लक्षण ऐसे होते हैं, जो दूसरों में नजर नहीं आते हैं। यहां तक कि बुजुर्गों में लक्षण नजर आने में अधिक दिन भी लग सकते हैं। आइए जानते हैं, बुजुर्गों में कोरोनावायरस के लक्षण (Symptoms of Corona in Elderly Adult) क्या हो सकते हैं और कब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए… Also Read - ठीक होने के 1 महीने तक कोरोना मरीज खानपान में बरतें खास सावधानी, फॉलो करें डाइट प्लान के ये डूज एंड डोन्ट्स

बुजुर्गों में कोरोना के लक्षण पर क्या कहती है सीडीसी की रिपोर्ट

रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) की रिपोर्ट के अनुसार, COVID-19 के लक्षण आमतौर पर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोनावायरस 2 (SARS-CoV-2), नोवेल कोनोवायरस के संपर्क में आने के 2-14 दिनों के अंदर नजर आ सकते हैं। सीडीसी का यह भी कहना है कि कोरोना की गंभीरता और जोखिम बुजुर्गों में उनके उम्र के अनुसार बढ़ जाती है। Also Read - Live Updates: कोरोना में दर्ज हो रही है गिरावट, लखनऊ में 24 घंटे में आए केवल 1,274 केस

बुजुर्गों में कोरोना के लक्षण क्या हैं (What are the symptoms in older adults?)

सीडीसी के अनुसार, 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों में लक्षण अलग-अलग मौजूद हो सकते हैं जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति के शरीर का तापमान कम हो सकता है, बुखार को दर्शाने वाला तापमान भी सामान्य से नीचे हो सकता है। वहीं, कुछ बुजुर्ग कोरोना मरीजों में लक्षण बिल्कुल नजर नहीं आते या फिर लक्षण विकसित होने में अधिक दिन लग जाते हैं। 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों में जब कोरोना से संबंधित बुखार होने के लक्षण दिखें, तो शरीर का तापमान इस प्रकार हो सकता है- Also Read - ये हैं देश के बुजुर्ग कोरोना योद्धा, घातक वायरस को मात देकर बनें दूसरे मरीजों के लिए रोल मॉडल

एक बार बुखार मापने से 100 डिग्री या उससे अधिक तापमान होना।

कई बार बुखार की रीडिंग जब 99 डिग्री फेरेनहाइट आए।

बुजुर्गों में कोविड-19 के कॉमन लक्षण

गले में खराश

हाइपोक्सिया (रक्त में ऑक्सीजन का लेवल कम होना)

हृदय गति बढ़ जाना

तेजी से सांस लेना (Symptoms of Corona in Older Adult)

बेहोशी में बोलना या बड़बड़ाना (Delirium)

बुजुर्गों में नजर आने वाले कोरोना के गंभीर लक्षण

खांसी होना

बुखार, ठंड लगना

सांस लेने में तकलीफ

स्वाद व सुंगध का जाना

नाक बहना या बंद हो जाना

सिरदर्द, थकान

शरीर और मांसपेशियों में दर्द

उल्टी या जी मिचलाना

डायरिया

बुजुर्गों में कोरोना के लक्षण नजर आने पर क्या करें

यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उनमें ये सभी लक्षण नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहले सलाह लेने के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। आप उन्हें आराम करने के लिए कहें। बुखार की दवा दें, हाइड्रेटेड बने रहने के लिए लिक्विड पदार्थ दें। साथ ही सीडीसी की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें-

बुजुर्ग व्यक्ति घर पर ही रहें, जब तक की डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना हो।

लक्षणों पर नजर बनाएं रखें, बार-बार बुखार चेक करें।

दूसरों से कॉन्टैक्ट बिल्कुल ना करें।

मास्क का इस्तेमाल जरूर करें।

हाथों को बार-बार धोने के लिए कहें।

ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें।

डॉक्टर के पास कब ले जाएं

वैसे बुजुर्ग जिन्हें पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है, उनमें कोरोना के लक्षण कभी भी खतरनाक रूप ले सकते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करा लें। यदि होठों का रंग, नीला, सफेद या ग्रे हो जाता है, जागने या जागे रहने में असमर्थ होना, भ्रम होना, लगातार सीने में भारीपन या दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ महसूस करना आदि लक्षण दिखें, तो डॉक्टर से बिना देर किए दिखाने के लिए ले जाएं।

Treatment of Corona for children: अचानक से बदल गए छोटे बच्‍चों में कोरोना के लक्षण, पेट दर्द, रैशेज और तेज बुखार दिखें तो तुरंत कराएं जांच