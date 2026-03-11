क्या वॉर की खबरें आपको कर रही हैं परेशान? डॉक्टर से बता रहे हैं संकट के दौर में कैसे करें मेंटल हेल्थ का ख्याल

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
War anxiety mental health guide : कई बार आपने देखा होगा कि चारों ओर शांति होने के बावजूद हमें नींद नहीं आती रहती है। भले ही आपने सोने की पूरी प्लानिंग कर ली हो, लेकिन आपका दिमाग सोने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे में अक्सर हमारा दिमाग फोन की ओर जाता है और हम फट से फोन उठा लेते हैं। फोन उठाते ही अगर आपको वॉर की खबरे सामने दिखती हैं, तो आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि कहीं दूर, सायरन, धुआं और डरे हुए लोग हैं। आप अपने बिस्तर पर फिजिकली सुरक्षित हैं, फिर भी आपकी छाती में जकड़न महसूस होती है, आपके विचार बेचैन होते हैं। नींद उड़ जाती है। अगर आपके अंदर इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, तो आप ऐसी स्थिति में अकेले नहीं हैं। हाल के महीनों में, कई बड़ों, माता-पिता और टीनएजर्स ने चुपचाप से ऐसा ही महसूस किया है: लगातार बैकग्राउंड में चिंता जो पर्सनल खतरे से नहीं, बल्कि ऐसी दुनिया में रहने से जुड़ी है जहां मुश्किलें कभी खत्म नहीं होतीं।
मुंबई में नारायणा हेल्थ SRCC चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल की चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकियाट्री डॉ. शोरौक मोटवानी का कहना है कि हमारा दिमाग खतरे पर रिस्पॉन्ड करने के लिए बना होता है। उदाहरण के लिए, जब हम बार-बार युद्ध या लड़ाई की तस्वीरें देखते हैं, तो नर्वस सिस्टम ऐसे रिएक्ट करता है जैसे खतरा असल में जितना है उससे कहीं ज्यादा करीब है। शरीर स्ट्रेस हॉर्मोन रिलीज करता है। दिमाग और जानकारी के लिए स्कैन करता है। हम न्यूज फीड रिफ़्रेश करते हैं, इस उम्मीद में कि हम तैयार महसूस करेंगे — फिर भी अक्सर बुरा महसूस करते हैं। इसे ही वॉर एंग्जायटी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस बारे में-
डॉक्टर कहते हैं कि यह एंग्जायटी हमेशा ड्रामैटिक नहीं दिखती। यह धीरे-धीरे दिख सकती है, जिसके कुछ अन्य लक्षण हैं, जैंसे -
माता-पिता अपने बच्चों के लिए मज़बूत बने रहने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि चुपचाप अपने डर को सहते रहते हैं। टीनएजर्स, जो ऑनलाइन बिना फ़िल्टर किए कंटेंट देखते हैं, वे बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर सकते हैं लेकिन यह बताने में मुश्किल होती है कि ऐसा क्यों है। छोटे बच्चे भी हवा में टेंशन महसूस कर सकते हैं। हमदर्दी एक ताकत है। लेकिन बिना किसी सीमा के, लगातार परेशान करने वाली ख़बरों के संपर्क में आने से दिमाग थक सकता है। तो क्या मदद करता है? छोटी शुरुआत करें।
न्यूज़ देखने को दिन के खास समय तक ही सीमित रखें। सोने से पहले नोटिफ़िकेशन बंद कर दें। देर रात तक फोन या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की जगह कुछ ऐसा करें जो ज़मीन से जुड़ा हो, जैसे- हल्का म्यूज़िक सुनें, गहरी सांस लेना, एक अच्छा सा रुटीन फॉलो करें, ताकि आपका दिमाग वॉर की खबरों की ओर न जाए।
डॉक्टर कहती हैं कि परिवारों के लिए, सही जवाबों से ज़्यादा भरोसा मायने रखता है। बच्चों को डिटेल्ड जियोपॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें शांत, स्थिर इमोशनल सिग्नल चाहिए, उन्हें इस बात क एहसास दिलाएं कि “हम सुरक्षित हैं, मैं यहां हूं।”
सबसे ज़रूरी बात, खुद के साथ नरमी से पेश आएं। दुनिया की परवाह करने का मतलब उसका सारा बोझ उठाना नहीं है। जानकारी रखने का मतलब परेशान रहना नहीं है। और अगर चिंता नींद, काम या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रुकावट डालने लगे, तो प्रोफेशनल मदद लेना कमज़ोरी नहीं है, यह देखभाल है। दुनिया अनिश्चित लग सकती है। लेकिन इस पल में, अपने घर में, आपको रुकने की इजाज़त है। आपको सांस लेने की इजाज़त है। और आज रात, आपको आराम करने की इजाज़त है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
