क्या खाली पेट उल्टी आना गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है?

क्या आपको भी बार- बार सुबह उठते ही उल्टी होने लगती है? तो यह कोई सामान्य बात नहीं बल्कि गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में-

Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 7, 2026 10:55 AM IST

Medically Verified By: Dr. Sanjay Gupta

बार- बार सुबह खाली पेट उल्टी आना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है।

क्या आपको सुबह उठते ही उल्टी हो जाती है या सुबह उठते ही आपको उल्टी जैसा महसूस होता है? अगर हां और आप इस समस्या को लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे हैं तो एक बार फिर से सोच लीजिए। कुछ लोग सुबह खाली पेट उल्टी आने की समस्या को गैस, एसिडिटी या खराब खानपान समझकर इग्नोर कर देते हैं, जबकि लगातार खाली पेट उल्टी आना गंभीर बीमारी का संकेत होता है। एनआईएच की रिपोर्ट बताती है कि सुबह खाली पेट उल्टी आना पाचन से जुड़ी गंभीर बीमारी, हार्मोनल समस्या माइग्रेन या लिवर से जुड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। आज हम दिल्ली के यथार्थ हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के डॉ. संजय गुप्ता से जानेंगे सुबह खाली पेट उल्टी आना किन बीमारियों का संकेत होता है और इस स्थिति में क्या करना चाहिए। डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि किसी व्यक्ति को खाली पेट उल्टी आने के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण जिम्मेदार होते हैं। इसमें शामिल हैः

1. एसिडिटी और गैस की समस्या

जब पेट लंबे समय तक खाली रहता है तो उसमें एसिड बनने लगता है। ज्यादा एसिड बनने से सुबह खाली पेट उल्टी या मतली की परेशानी हो सकती है। अगर आपको सुबह खाली पेट उल्टी आने के साथ सीने में जलन, खट्टी डकार, पेट में भारीपन और मुंह का स्वाद खराब होने की परेशानी हो रही है तो यह एसिडिटी और गैस की समस्या के कारण हो सकता है।

2. माइग्रेन

डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या रहती है, उन्हें भी सुबह खाली पेट उल्टी आ सकती है। माइग्रेन के कारण हमारे दिमाग का न्यूरो फंक्शन पर असर पड़ता है। इससे सुबह खाली पेट उल्टी आ सकती है। तेज सिरदर्द के साथ मतली और उल्टी माइग्रेन के लक्षण माने जाते हैं।

प्रेग्नेंसी के कारण भी सुबह खाली पेट उल्टी आ सकती है।

3. प्रेग्नेंसी

प्रेग्नेंसी के कारण महिलाओं के शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलवाों की वजह से भी सुबह खाली पेट उल्टी आ सकती है। इसे मेडिकल भाषा में मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। महिलाओं को सुबह खाली पेट उल्टी के साथ शारीरिक कमजोरी, चक्कर आना और खाने से अजीब प्रकार की गंध आ रही है तो यह प्रेग्नेंसी का लक्षण हो सकता है। इस स्थिति में घबराने की बजाय डॉक्टर से बात करनी चाहिए।

4. खाने की नली में खाना ऊपर लौटना

खाने की नली में खाना ऊपर लौटने का कारण भी कुछ लोगों को सुबह खाली पेट उल्टी हो सकती है। डॉक्टर बताते हैं कि यह एक पाचन संबंधी बीमारी है जिसमें पेट का एसिड खाने की नली में वापस आने लगता है। इस स्थिति में कुछ मामलों में मरीज को छाती में दर्द, लगातार खांसी, गले में जलन, खट्टी डकार की परेशानी भी हो सकती है। ऐसे में घरेलू उपायों को अपनाने की बजाय डॉक्टर से बात करके इलाज करवाना चाहिए।

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5. लिवर या पित्त की समस्या

जिन लोगों का लिवर या पित्त सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, उन्हें भी सुबह खाली पेट उल्टी की परेशानी हो सकती है। लिवर और पित्त की समस्या होने पर सुबह खाली पेट उल्टी होने के साथ- साथ आंखों में पीलापन, भूख कम लगना और पेट दर्द के लक्षण भी देखे जाते हैं।

डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि सुबह खाली पेट उल्टी की समस्या कभी-कभी हो तो आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती, लेकिन कुछ संकेत गंभीर बीमारी की ओर इशारा कर सकते हैं। अगर उल्टी के साथ वजन कम होना, भूख खत्म होना और लगातार पेट दर्द जैसे लक्षण हों तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है। डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, `अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। इन जांचों के जरिए बीमारी का जड़ से पता लगाने में मदद मिलेगी।

Disclaimer: सुबह खाली पेट उल्टी आने की समस्या को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर यह समस्या लगातार बनी रहे तो डॉक्टर से इलाज करवाना बहुत जरूरी है।

FAQs लिवर फेल होने के साथ उल्टी किस रंग की होती है? लिवर फेल होने पर उल्टी पीली, हरी या खून मिली गहरे भूरे रंग की हो सकती है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क जरूरी है। खाली पेट उल्टी होने का कारण क्या है? खाली पेट ज्यादा एसिड बनने, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, तनाव या पाचन संबंधी समस्या की वजह से उल्टी या मतली हो सकती है। कौन सा कैंसर उल्टी का कारण बनता है? पेट, ब्रेन, लिवर और पाचन तंत्र से जुड़े कुछ कैंसर लगातार मतली और उल्टी जैसी समस्याएं पैदा कर सकते

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